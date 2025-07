Exclusief: Monflo oprichter Chhay Lin Lim voorspelt crypto revolutie in betalingen

In april werd Chhay Lin Lim, de oprichter van Monflo, door beleggersplatform BeursInside verkozen tot Crypto Hero van het jaar. In een exclusief gesprek met Cryptonews doet de ambitieuze ondernemer uit de doeken hoe hij een revolutie binnen crypto betalingen wil realiseren – met financiële soevereiniteit voor iedereen als doelstelling.

Financiële soevereiniteit

De doelstelling om iedereen toegang te geven tot de cryptowereld komt voor Chhay deels voort uit zijn jeugdjaren. De ondernemer werd geboren in een Thais vluchtelingenkamp, als zoon van Cambodjaans ouders: “Mijn ouders hebben mij altijd geleerd dat je financiële soevereiniteit niet aan een ander moet overlaten; je moet zelf financieel soeverein zijn, en moet geen instituten vertrouwen.”

“Dit heeft ervoor gezorgd dat ik als tiener al heel diep ben gaan nadenken over het waarborgen van financiële soevereiniteit. Toen ik in 2011 de whitepaper van Bitcoin las, begreep ik er eerlijk gezegd niets van. Toch had ik al wel het idee dat dit interessant zou kunnen zijn.”

Chhay kocht zijn eerste tokens al in 2012, maar niet met de gedachte er rijk van te worden: “Het was met name om filosofische redenen: bij crypto ligt het beheer bij de gebruiker zelf. Vanuit die vrije filosofie ben ik ook allerlei andere projecten begonnen, zoals Serey. Dit is een social media platform op de blockchain om vrije meningsuiting te promoten. Het wordt tegenwoordig met name gebruikt door mensen in landen waar dit onder druk staat, zoals Cambodja, Rusland, Oekraïne en Venezuela.”

Monflo – uitdager van TradFi

Sinds 2022 ligt de focus van Chhay op Monflo. Dit financiële platform heeft als doel om traditionele finance (TradFi) te koppelen met digitale investeringen op de blockchain, en het zodoende gemakkelijker te maken om de cryptowereld binnen te treden.

Chhay: “Het meest urgente probleem is dat mensen geen normale euro’s naar crypto´s om weten te zetten. Met het gebruik van een IBAN hebben we dat opgelost. Als je geld stort op je Monflo rekening worden je euro´s direct omgezet in euro stablecoins – je hoeft niks te weten over blockhain of crypto. Je crypto euros kun je ook terugstorten naar je normale bankrekening.”

De gedachte hierachter is dat je, zodra je eenmaal stablecoins (gekoppeld aan de Euro) hebt, gemakkelijker andere tokens kunt kopen. Hiermee krijg je ook toegang tot protocollen om extra inkomsten te genereren (yield farming). Tegelijkertijd kun je met Monflo crypto’s overschrijven naar een IBAN rekening in Europa.

“Met Monflo richten wij ons op particulieren, maar we zijn ook bezig met de onboarding van bedrijven. We merken dat het voor veel ondernemingen lastig is om een crypto rekening te openen – wij geloven dat dit een heel grote markt is die we kunnen betreden. Een andere interessante doelgroep zijn mensen die geen gedoe willen hebben met banken bij het uitcashen van cryptowinsten. Ik heb zelf regelmatig ongemakkelijke vragen van de bank gehad – als je bij ons belegt heb je dat probleem niet.”

De (on)mogelijkheden van MiCA

Veiligheid voor investeerders staat daarbij voorop: “TradFi Banken houden maar een klein deel van het geld dat jij bij hen stalt. Bij ons is elke euro echter voor 102% gedekt – en wij mogen het ook niet uitlenen. De blockchain is transparant, je kunt dit dus echt verifiëren. Bij een bank kan dit niet.“

TradFi wordt echter niet geheel afgeserveerd door Monflo: het bedrijf respecteert de regels van het financiële spel en heeft een licentie bij De Nederlandsche bank. Chhay: “Wij zijn ook bezig met een MiCA licentie. Wij houden ons aan de minimale regels, en daarmee zijn we veel gebruiksvriendelijker dan TradFi banken.”

De nieuwe MiCA regelgeving zorgt volgens Chhay voor kansen en problemen: “We zijn heel druk bezig om aan alle regelgevingen te voldoen, met DORA (Digital Operational Resilience Act) wordt de nadruk gelegd op cybersecurity – hoe zorg je dat je systemen niet worden gehackt? MiCA legt een kwaliteitsbasis, wat goed is, maar het zorgt ook voor extra kosten. Dit verhoogt de drempel voor jonge bedrijven om iets experimenteels te starten.”

Crypto adoptie vergroten

Een van de zaken die Monflo in de cryptowereld bijzonder maakt, is het feit dat elke investeerder echt zijn eigen wallet heeft.

“Onze wallet-infrastructuur kost veel geld, maar het is wel veiliger. Bovendien sluit dit beter aan bij mijn ideeën over financiële soevereiniteit. Hadden we het niet zo gedaan, dan had ik er ook niet achter kunnen staan – en ik vind het belangrijk dat een entrepreneur iets bouwt wat hij zelf wil gebruiken.”

Om meer crypto adoptie mogelijk te maken blijft Chhay Monflo uitbreiden. In 2025 staan er de nodige zaken gepland die crypto betalingen voor iedereen toegankelijker moeten maken. Debitcards zijn daar een voorbeeld van.

Ook wil Chhay traders de mogelijkheid geven hun Monflo wallets self custodial te maken. Met een vies gezicht: “Ik wil helemaal niet het beheer hebben over jouw crypto assets, ik heb liever dat het bij de klant zit!” Dan: “Ik begrijp ook dat heel veel klanten niet weten hoe self custody werkt, dus we willen hen uiteraard wel de mogelijkheid geven om ons de custody te laten uitvoeren.”

Daarnaast wordt er onder meer ingezet op privacy: “Wanneer iemand je wallet address weet, kan hij ook nagaan welke tokens je in bezit hebt. Dat is toch niet helemaal fijn. We zijn hierover onder meer in gesprek met Cardano en Midnight, en hopen in Q4 een oplossing te kunnen presenteren.”

Privacy gaat volgens Chhay steeds belangrijker worden: “Waarom zou een groot bedrijf willen dat jij in hun wallets kan kijken? Zonder privacy zal er nooit massale crypto adoptie plaatsvinden.” Daarbij ziet hij nu wel problemen: “Mensen die privacy-protocollen ontwikkelen staan onder druk. De ontwikkelaars van Tornado Cash, een geweldig programma, zijn zelfs opgepakt. Er is op dat gebied echt een crypto oorlog aan de gang!”

Het belang van stablecoins

Voor nieuwe ondernemers binnen de cryptowereld heeft Chhay nog wel wat advies: “Omring je met mensen die dezelfde passie hebben, en vertrouw je guts. Er is een reden waarom je een bedrijf bent gestart. Zo had ik het idee dat stablecoins erg belangrijk zouden worden – en nu drie jaar later praten zoveel bedrijven erover.”

“Ik ben pro-decentralisatie en pro-privacy inclusief stablecoins: Monero en Zano zijn geweldig, Bitcoin is geweldig. Alleen: ze worden nog niet gebruikt. De stap om ook die tokens in het dagelijks leven te gebruiken, zal gemaakt worden met behulp van stablecoins. Heb je stablecoins, dan is de stap naar andere crypto makkelijk.”

Kies voor financiële soevereiniteit

