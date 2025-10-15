Abbi3: Vrouwen in crypto – exclusief interview met Lisanne Drost

De wereld van crypto groeit razendsnel, maar blijft nog altijd grotendeels een mannenwereld. Terwijl blockchain, NFT’s en Web3 steeds meer terrein winnen, zijn vrouwen vaak toeschouwers in plaats van bouwers. Daar wil Lisanne Drost verandering in brengen met Abbi3, een educatieplatform dat vrouwen helpt om zelfverzekerd te worden in crypto, NFT’s en digitale investeringen.

Van NFT Wegwijs naar Abbi3

De reis van Drost begon in 2021, midden in de NFT hype. Waar anderen zich lieten meeslepen door winstkoorts, zag zij vooral een gebrek aan uitleg en toegankelijkheid. Ze startte NFT Wegwijs om helderheid te brengen in een wereld vol lastige onderwerpen en ruis. Wat begon als een educatief experiment groeide uit tot een community waarin kennis en begrip centraal staan.

Toen de hype afnam, bleef één overtuiging overeind, NFT’s zijn meer dan plaatjes, het zijn digitale eigendomsbewijzen. Ze tonen aan dat iets echt van iemand is, en dat eigendom is vastgelegd op de blockchain. Dáár gaat het uiteindelijk om, aldus Drost, de technologie achter NFT’s laat zien hoe eigendom, creatie en waarde in de toekomst zullen werken.

Digitale kunst is voor veel kunstenaars een nieuw podium. Dankzij NFT’s kunnen ze hun werk wereldwijd tonen, zonder tussenkomst van een galerie. Verkoop vindt direct plaats tussen kunstenaar en verzamelaar. Bij elke doorverkoop ontvangt de maker automatisch een vergoeding.

Op platforms als Object (dat draait op de Tezos-blockchain) kunnen kunstenaars hun NFT’s minten voor slechts een paar cent. Zo wordt blockchain kunst toegankelijker en duurzamer. Bovendien is Object uitgegroeid tot een levendige community van kunstenaars en verzamelaars. Het is een goed alternatief voor de vaak duurdere Ethereum-blockchain, waar minten soms tientallen euro’s kost.

Die beweging naar toegankelijke digitale kunst.krijgt ook een fysieke vorm in Amsterdam, waar het Crypto Art Museum de deuren opende schuin tegenover het Rijksmuseum. Op digitale schermen worden NFT kunstwerken getoond, begeleid door uitleg over de kunst, blockchain en digitaal eigendom. Het museum is een samenwerking van kunstenaars, Playground Amsterdam, Project Copernicus, Mina Gallery en Abbi3.



Bezoekers kunnen zich in het Crypto Art Museum niet alleen verwonderen over de prachtige digitale kunst, met elke maand een nieuwe tentoonstelling. Deze maand is het werk van de Nederlandse crypto-artist Dutchtide te zien. Naast kijken kunnen bezoekers ook zélf aan de slag: een eigen NFT minten of in gesprek gaan met de AI-museumguide, die hen meeneemt in de wereld van digitale kunst en Web3. Door middel van kunst maakt het museum de wereld van Web3 begrijpelijker, toegankelijker en een stukje minder abstract.

Van hype naar toepassing

De hype van 2021 maakte NFT’s bekend bij het grote publiek, maar bracht ook twijfel. Veel projecten draaiden om snelle winst, wat de reputatie schaadde. Toch bleven innovatieve toepassingen ontstaan. Grote bedrijven als Disney en Pokémon gebruiken inmiddels dezelfde technologie, al noemen ze het liever “digital collectibles”.

NFT’s worden vandaag ingezet voor tickets, diploma’s, NFT-games en loyaliteitsprogramma’s. De nadruk ligt niet langer op het plaatje, maar op de toepassing van de technologie. Dat maakt het verschil tussen hype en blijvende waarde.

Inclusiviteit als drijvende kracht

Ondanks de vooruitgang blijft de crypto industrie sterk gedomineerd door mannen. Slechts een klein percentage van de actieve crypto investeerders is vrouw. Tijdens haar deelname aan de Verenigde Naties benadrukte Lisanne Drost hoe belangrijk het is dat vrouwen vanaf het begin betrokken worden bij het bouwen van Web3.

Het doel van Abbi3 is dan ook helder: educatie, bewustwording en toegang. Vrouwen leren hoe ze veilig kunnen investeren, wat een wallet is, en hoe digitale autonomie werkt. vaardigheden die niet alleen financieel onafhankelijk maken, maar ook onmisbaar zijn in de wereld van morgen.

De drempel om mee te doen ligt vaak bij het taalgebruik en de complexiteit van de technologie. Abbi3 probeert dat te doorbreken met toegankelijke uitleg en een community waar vragen stellen juist wordt aangemoedigd.

Een community voor kennis en toekomst

Binnen Abbi3 draait het niet alleen om crypto trading of de nieuwste coin. De nadruk ligt op begrip van het grotere plaatje, hoe Web3 onze economie en eigendomsstructuren verandert.

De community bestaat voor het grootste deel uit vrouwen, maar ook mannen sluiten aan. Lisanne Drost biedt educatie, events en online sessies waarin leden leren over blockchain, crypto investering en digitale autonomie.

Daarbij is er ook aandacht voor de volgende generatie. Kinderen groeien op in een wereld waarin bezit en identiteit steeds vaker digitaal zijn. Abbi3 ziet het als een kans én verantwoordelijkheid om ook die toekomst begrijpelijk te maken, iets waar traditionele scholen nog nauwelijks op inspelen.

Digitale kunst en nieuwe mogelijkheden

Digitale kunst speelt een zichtbare rol binnen de visie van Abbi3. Het is een creatieve manier om de mogelijkheden van Web3 tastbaar te maken en mensen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met blockchaintechnologie. Kunstenaars die ooit droomden van een eigen galerie, kunnen die nu digitaal realiseren. Hun werk hangt in virtuele musea, wordt wereldwijd gekocht en leeft voort op de blockchain.

Daarbij is de technologie nog jong, wat ruimte biedt voor experiment. Kunstenaars werken met programmeercode en algoritmes om generatieve kunst te creëren, een discipline die alleen dankzij blockchain mogelijk is geworden.

Drost verwacht dat musea, kunstinstellingen en onderwijsinstellingen deze ontwikkeling de komende jaren breder zullen omarmen. De digitale wereld groeit snel, en kunst beweegt mee.

Vrouwen en digitaal eigenaarschap

Digitale eigendom is een van de pijlers van Web3. Waar Web2 draaide om delen en data, draait Web3 om bezitten en eigen regie. In dat kader krijgen wallets en NFT’s een centrale rol.

Een non-custodial wallet, waarin gebruikers zelf de sleutels beheren, past perfect bij dit idee van eigenaarschap. Zonder tussenpartij, zonder afhankelijkheid. Voor vrouwen die via Abbi3 leren over crypto investering en blockchain, is dat een logische volgende stap.

De wereld van crypto verandert. Nieuwe technologieën, nieuwe markten en nieuwe kansen ontstaan elke dag. Maar pas als iedereen meedoet, krijgt de toekomst van Web3 echt betekenis.

Met Abbi3 bouwt Lisanne Drost aan een toekomst waarin vrouwen niet aan de zijlijn staan, maar voorop lopen. Niet alleen als beleggers of crypto investeerders, maar als mede-bouwers van de digitale economie.

Tijdens evenementen zoals de Women in Crypto Brunch bij Bitcoin Amsterdam op donderdag 13 november wordt dat zichtbaar: kennis, inspiratie en verbinding komen daar samen. Een plek voor alle crypto ladies die willen leren, delen en werken aan de toekomst van Web3. (aanmelden is zsm mogelijk via de website van Bitcoin Amsterdam).

De toekomst van Web3 is inclusief. En met initiatieven als Abbi3 krijgt die toekomst eindelijk vorm. Het gaat niet om hype, maar om vertrouwen. Wie begrijpt wat digitaal eigendom inhoudt, weet dat controle over eigen assets essentieel is. Dat inzicht vormt de kern van de beweging die Abbi3 in gang zet, educatie, eigenaarschap en onafhankelijkheid.

Brug naar de toekomst met Best Wallet

