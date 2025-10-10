지캐시 코인 2주만에 352% 급등, 프라이버시코인 ZEC가 주목받는 이유

지캐시(ZEC)는 강한 소셜 모멘텀과 기관 투자자 관심 속에 4년 만에 하락 삼각 패턴을 돌파하며 급등했다.

지캐시 코인(ZEC)이 가상자산 업계 인사들의 지지를 받으며 강한 소셜 모멘텀을 보여주며 지캐시 코인이 계속 상승할 수 있을지 궁금해하는 투자자가 증가했다.

알트코인 지캐시 코인 시세는 250.61달러로 24시간 전 대비 42.8% 상승했으며 4주 전 대비 352% 상승했다. 지캐시 채택도 급증하며 차폐형 주소(shielded addresses)로 지캐시 코인을 옮기는 이용자도 증가했다.

gorgeous chart



The amount of ZEC being shielded on Zcash is going up and to the right over time



I love shilling privacy stuff because it actually ends up making a difference in the privacy properties of these systems (see the rightmost vertical bump)



$1,000 pic.twitter.com/E3Y5NclR4A — mert | helius.dev (@0xMert_) October 6, 2025

지캐시는 기관 투자자 주도 시장 주기에서 새로운 시장 적합성을 찾았다. 기관 사용 사례는 프라이버시를 확보하면서도 동시에 선택적으로 공개해 규제를 준수할 인프라가 필요하다.

이에 대해 헬리우스 랩스 최고경영자 머트 뭄타즈(Mert Mumtaz)가 지캐시가 가장 적합하다고 주장하며 오랜 커뮤니티, 신규 개발자 온보딩, 모네로 같은 타 프로젝트 대비 “강한 프라이버시 및 확장성 설계”를 근거로 들었다.

세계 최대 디지털 자산 운용사 그레이스케일이 지캐시 트러스트 출시를 발표하면서 앞으로 트래드파이의 지캐시 관심은 더욱 높아질 것으로 보인다.

지캐시 전망, 상승 랠리 이제 시작에 불과할까

지캐시 코인은 지난 2주 동안 상승하며 4년에 걸쳐 형성한 하락 삼각 패턴에서 돌파했다.

아직은 상승 랠리가 이어지고 있지만 모멘텀 지표는 곧 조정이 임박했을 가능성을 암시했다.

출처: 트레이딩뷰

RSI는 과매수 구간 경계인 70을 넘어 90에 가까워 매수 모멘텀 소진에 따른 단기 고점 가능성을 시사했다.

MACD 역시 꾸준한 매집보다 단기 투기성 열기가 뜨겁다고 시사했으며 2017년 이후 신호선과의 격차가 가장 큰 수준에 도달했다.

하락 추세로 반전 시 0.5 피보나치 되돌림 수준과 역사적 수요 구간이 만나는 105달러 근처가 단기 저점으로 받쳐줄 수 있다.

이 곳에서 잠시 쉬어가면 더욱 지속가능한 상승 추세를 위한 기반을 닦을 수 있으며 삼각 패턴에 따른 목표가인 1,000달러를 향해 다시 상승할 수 있다.

그러나 이 가격까지 도달하려면 기관 투자 수요의 지속 및 지캐시의 프라이버기 기술 채택 확대 등 여러 요인이 받쳐주어야 할 것이다.

