SEC, 리플 ETF 다수 승인 여부 결정 임박… XRP 연말 10달러 가능성

오는 10월 18일부터 다수의 리플 ETF 심사가 예정되어 있어 분석가들은 연말까지 XRP가 10달러에 도달할 가능성을 전망하고 있다.

가상자산 시장이 또 한 번 고에너지 단계에 진입했다. 투자자의 기대감은 높아졌으며 주요 디지털 자산으로 자본금이 공격적으로 유입되고 있다. 비트코인, 이더리움, 엑스알피 모두 10월 첫주에 강한 거래 활동이 발생해 4분기 강세장의 개막을 암시했다.

단기 가격 변동 및 차익 실현 압력에도 불구하고 가상자산 시장의 전반적 투심은 강세에 기울었다. 역사적으로 4분기는 디지털 자산의 상승 모멘텀이 두드러진 시기로, 현재 시장 여건도 이러한 추세에 부합해보인다.

특히 리플 코인(XRP)은 시장 약세에서도 꾸준히 회복력을 보여주고 현실세계 금융 채택이 확대되고 있어 국내외 투자자의 관심도 상당히 높다.

리플랩스는 미 증권거래위원회(SEC)와의 소송 종결로 규제적 명확성을 확보하면서 거래소 재상장 확대, 운용사의 리플 ETF 신청 등 생태계가 폭발적으로 성장하고 있다. SEC는 10월 중순부터 복수의 현물 리플 ETF 심사 결정을 내릴 예정이다.

10월 18일부터 다수의 리플 ETF 신청서의 SEC 심사 기한이 예정되어있다. 주요 운용사들이 참여하고 있는 가운데 펀드 규모는 2억 달러에서부터 크게는 1조 5,000억 달러까지 다양한 것으로 알려졌다.

코인텔레그래프는 법적 모호성을 여전히 다투고 있는 다른 암호화폐와 달리 엑스알피는 개인 투자자 대상 XRP 증권 판매를 증권 거래로 볼 수 없다는 미 법원의 판결로 규제적 입지를 확보해 기관 투자자 및 전통 금융 기관들이 선호할 가능성이 크다고 보았다.

최근의 가격 후퇴가 일시적으로 변동성을 높였으나 장기 투자자와 신규 진입자들은 엑스알피의 다음 상승 돌파가 임박했다는 신호를 기다리고 있다.

리플 가격 예측

시장 분석가들은 리플 코인이 2025년 가장 높은 성과를 보이는 주자 중 한 프로젝트가 될 수 있다고 예측했다. 10월 초 5% 정도 후퇴한 엑스알피는 시장 모멘텀이 이어진다면 강한 상승 랠리를 할 준비가 되었다.

리플 코인의 단기 목표 가격은 심리적 저항선이자 기술적 장벽인 4달러대에 있다. 이 가격대를 성공적으로 돌파한다면 새로운 매수세가 발생하며 리플 코인이 12월 말에 10달러를 향해 나아갈 가능성이 있다.

암호화폐 애널리스트 블록 불(Block Bull)은 소셜 미디어 X 계정에서 리플 코인이 큰 돌파에 가까워지고 있다고 주장하며 55~65% 확률로 상승 움직임이 발생할 수 있다고 예측했다.

리플 코인 10달러 목표 가격은 현재 시세 대비 약 3배에 달하지만, 더 높은 목표 가격을 예측한 전망도 수두룩하다. 비트코인이 랠리를 이어가 20만 달러대까지 진입하는 경우 일부 분석가는 엑스알피 역시 동반 상승하며 15달러 혹은 20달러까지 상승할 수 있다고 전망했다.

비트코인과의 상관관계는 전반적 시장 유동성 때문에 존재한다. 비트코인 가격이 상승하면 자볼 로테이션에 따라 알트코인으로 새로운 자본이 유입된다. 리플 코인은 결제 네트워크 및 기관 금융 시장에 강하게 통합되어있어 투기성 수요를 넘어서는 투자 매력까지 존재한다.

리플과 함께 포트폴리오에 편입할 만한 알트코인

