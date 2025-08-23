업비트 상장 AERO 코인, 파월 연설 후 26% 급등

에어로드롬파이낸스(AERO) 코인이 업비트에 신규 상장된 후, 제롬 파월 미 연준 의장의 잭슨홀 연설 호재로 하루새 26% 급등했다. 24시간 거래량도 345% 급증하며 국내외 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 8월 23, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

베이스 블록체인의 대표 DEX 에어드롬파이낸스(AERO)가 어제 업비트에 신규 상장하며 투자자의 이목을 집중시킨 가운데 오늘 제롬 파월 미 연준 의장의 잭슨홀 연설 이후 전체 가상자산 시장이 활기를 띠며 AERO 코인 상승세가 두드러졌다.

국내 최대 가상자산 거래소 업비트는 어제 오전 에어로드롬파이낸스 AERO 코인을 KRW, BTC, USDT 마켓에 신규 상장하며 8월 22일 11시 30분부터 거래지원을 개시한다고 공지했다. 입출금은 베이스 체인만 지원하며 상장일 전일 종가는 1,883.43원, 8월 22일 09시 기준 시세는 1,803.54원이었다.

업비트에서 거래가 개시된 직후 AERO 코인 가격은 2,106원까지 치솟았다가 전일 종가 아래인 1,696원까지 서서히 하락하고 거래량도 감소했다. 그러나 금요일(현지 시간) 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 9월 금리 인하 가능성을 강력하게 시사하면서 급격히 가상자산 시장으로 자금이 유입되었으며 이에 따라 에어로드롬파이낸스 코인도 다시 상승 추세를 시작했다.

출처: 업비트 거래소 스크린샷

기사 작성 시점 기준 업비트 AERO 코인 시세는 2,138원으로 전일 대비 26.06% 상승했다. 코인마켓캡 글로벌 AERO 코인 시세는 1.54달러로 24시간 전 대비 20.16% 상승했다. 24시간 현물 거래량도 5억 7,000만 달러를 넘어 전일 대비 345% 증가했으며 일 거래량이 시가총액 대비 41.89%를 차지해 투자 관심도가 높다고 시사했다.

에어로드롬파이낸스 알아보기

에어로드롬파이낸스(Aerodrome Finance)는 베이스 체인의 주요 DEX로 핵심 유동성 허브로 작동한다. 에어로드롬파이낸스는 AMM이자 유동성 허브이며 본래 벨로드롬 파이낸스의 포크 버전을 출시되었다. 베이스 체인은 미국 가상자산 거래소 코인베이스에서 개발한 이더리움 레이어 2 체인이다.

에어로드롬파이낸스는 유니스왑 V2/V3, 커브, 컨벡스 등의 첨단 유동성 구조를 제공한다는 점에서 차별화되었다. 이용자는 AERO 코인을 락업해 veAERO NFT를 받을 수 있으며 이 NFT는 투표권 및 거래 수수료 매출 수익 공유, 인센티브 지분 등을 부여한다. 에어로드롬파이낸스는 프로토콜 매출을 100% veAERO 보유자에게 분배한다.

AERO 코인은 업비트 상장을 통해 더 광범위한 투자자 기반에 다가갈 수 있게 되었다. 이는 거래량 증가, 유동성 개선 등으로 이어져 단기적으로 시세 상승으로 이어질 수 있다. 업비트의 세 마켓에서 거래 가능해지며 국내 개인 투자자와 기관 투자자 모두의 접근성이 높아졌다는 의의도 있다.

업비트의 AERO 코인 상장은 단일 프로젝트에 대한 신뢰 뿐 아니라 디파이 시장 전체의 성장 추세를 보여주기도 한다. 이번 AERO 상장과 최근 DeFi 시장 성장세를 감안하면, 기관과 개인 투자자 모두 자신의 투자 전략에 맞는 디파이 코인 비교·분석 자료를 참고하는 것이 중요해 보인다.