[XRP 뉴스] CME 계약 10억달러 돌파 ··· 기관 수요에 1천달러 가나

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

지난 분기 CME 선물 계약의 폭발적인 인기에 힘입은 XRP(엑스알피) 가격은 지난 24시간 동안 3.5% 상승했다.

지난 3개월 동안 CME 플랫폼에서 XRP 선물 계약에 대한 미결제 약정이 10억 달러를 돌파했다.XRP는 이 기록을 최단 기간에 달성한 암호화폐다.

이는 XRP에 대한 강력한 호재다. 게다가 XRP 현물 ETF가 불과 몇 주 안에 출시될 수 있다는 기대감 속에서 기관 투자자의 관심까지 높아지고 있다.

여기에 리플의 지속적인 성장과 사업 확장이 더해져 연말까지 XRP 가격이 사상 최고가를 경신할 수 있다는 전망이다.

이번 주초에 공지를 통해 CME 그룹은 암호화폐 관련 선물 계약이 300억 달러의 명목 미결제 약정을 초과했다고 밝혔으며 이는 “시장 성숙의 신호”로 해석된다.

또한 솔라나, XRP, 이더리움 선물도 미결제 약정 규모가 10억 달러를 넘어섰다고 언급했다.

XRP 관점에서 흥미로운 점은 선물 계약 규모가 최단 기간에 10억 달러에 도달했다는 사실뿐만 아니라 미결제 약정이 “역대 최고치”를 기록했다는 사실이다.

즉, 아직 성장 단계에 있으며 향후 수개월 동안 미결제 약정이 계속 증가할 것으로 예상된다.

이는 최근 손실을 회복할 환경이 조성된 XRP 가격에 매우 긍정적인 소식이다.

출처: 트레이딩뷰

특히 이동 평균선 수렴 확산(MACD, 주황색, 파란색)은 최근 마이너스로 전환한 후 횡보세를 보이며 반등 조짐을 보이고 있다.

마찬가지로 XRP의 상대 강도 지수(RSI, 노란색)도 50 아래로 가라앉은 후 정체되었으며 다시 상승을 재개할 수 있다.

또한 웨일 알러트의 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 고래 투자자들이 XRP 매수에 본격적으로 나서고 있다는 점도 고무적이다.

모멘텀이 구축되고 기관 자본이 유입됨에 따라 XRP는 올해 4분기에 4달러를 돌파할 것으로 기대되며 현재 추세가 유지된다면 5달러 이상으로 올해를 마감할 가능성이 높다.

당분간 XRP 1000달러는 다소 비현실적으로 들릴 수 있지만 대량 채택, 대규모 토큰 소각, 제도권 편입이 맞물려 장기적으로 현실 가능성이 있다는 분석이다.

신규 밈코인 ‘맥시 도지’ 승승장구 ··· 프리세일 160만달러 돌파

XRP는 중장기적으로 성장이 기대된다. 이에 단기 고수익을 추구하는 트레이더들은 보다 저시가총액인 신규 토큰으로 다각화를 추구하고 있다.

저시가총액 토큰은 최초 거래소 상장 시에 시장 평균 수익률을 능가하는 경우가 많다.

이는 프리세일 코인에서 종종 발생한다. 프리세일 코인은 런칭 전에 높은 인지도와 모멘텀을 생성할 수 있다는 장점이 있다.

그 중 하나인 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)는 이더리움 상에 구축된 밈코인으로 도지코인의 스타일을 차용했다.

맥시 도지는 자체 토큰인 MAXI 토큰 프리세일을 개시한지 몇 주 만에 이미 모금액이 160만 달러를 돌파했다.

이는 폭발적인 밈적 요소와 효유적인 마케팅을 통해 다수의 초기 지지자들을 확보했음을 시사하며 향후 고성장이 기대된다.

현재 X에서 팔로워 11,000명, 공식 텔레그램 채널은 1,700명 이상의 구독자를 보유하고 있다.

텔레그램 채널은 트레이더들이 정보를 교환하고 트레이딩 대회에 참여하는 커뮤니티 형태로 발전하고 있다.

트레이딩 대회는 참여율과 활동을 촉진하기 위한 이벤트로 우승자는 글로벌 리더보드에 등극하며 보상을 지급 받는다.

MAXI의 총 공급량은 1,502억 4,000만 개며 보유자는 스테이킹 서비스를 이용해 수동적 수익을 창출할 수 있다.

기사 작성 당시 MAXI 토큰은 개당 0.000254달러에 판매되고 있다. 이는 1시간 후 인상될 예정이다.

프리세일은 맥시 도지 웹사이트에서 참여할 수 있다.