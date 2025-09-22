[XRP 뉴스] 리플 ETF 출시에도 2.90달러 지지선 시험 중인 엑스알피

리플 코인(XRP)은 미국 현물 리플 ETF 상장에도 불구하고 2.90달러 지지선을 시험하며 단기 약세 흐름을 보이고 있다.

리플 코인 엑스알피(XRP)가 24시간 전 대비 3.16% 하락해 2.90달러에 거래되고 있다. 지난주에 잠시 3.10달러까지 도달했던 리플 코인은 미국 내 현물 리플 ETF 최초 상장 등 XRP 뉴스 발표에도 불구하고 후퇴 중이다. 전문가들이 주요 지지선으로 언급한 2.90달러가 시험받으면서 리플 코인 전망에 투자자 시선이 집중되고 있다.

리플 핵심 지지선 2.90달러에 있다는 애널리스트

기술적 분석가 카시트레이드(Casitrades)는 리플 코인이 추가 하락을 피하기 위한 단기 지지선으로 2.98달러를 내다보았다. 그는 또한 2.92달러에서 2.94달러 사이 “기반 구간”으로의 하락이 리플 코인 가격 움직임을 안정화하고 반등의 토대가 될 수 있다고 보았다.

🚨XRP Facing Critical Support. Watching $2.98 vs. Lower $2.90s! 🚨$XRP is taking a hit alongside #Bitcoin, and because it failed to make a new local high, the door is open for a deeper correction. The pattern is setting up an ABC with C-wave targets in the low $2.90s,… pic.twitter.com/zPuJ2mIN2U — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) September 19, 2025

다른 트레이더도 마찬가지로 리플 약세를 전망했다. 리플 코인이 3달러선을 반복적으로 시험하고 있는 양상은 건전한 시장 관심이며 횡보 기간이 회복을 위한 기반을 형성하고 있다고 본 것이다. 전문가들은 엑스알피 시세가 2.90달러에서 2.98달러 구간을 유지하는 한 강세 전망이 유효하다고 예측했다.

다이버전스는 단기 상승 가능성을 시사했다.

카시트레이드 애널리스트는 2.98달러 아래 하락 시 2.90달러 시험 가능성을 언급했다.

2.92달러에서 2.94달러가 강한 회복 구간으로 작용할 수 있다.

XRP 뉴스: 도지코인 리플 ETF, 상장 첫날 5,400만 달러 거래량 기록

리플 코인 단기 약세에도 불구하고 기관 투자자의 관심 및 인지도는 꾸준히 증가하고 있다. 지난주에 미국에서 최초로 리플 ETF 및 도지코인 ETF가 데뷔해 거래 첫날 5,470만 달러를 기록하며 강한 수요를 반영했다.

이 중에서 리플 ETF(XRPR)은 상장일 거래량 3,770만 달러를 기록해 2025년 출시한 ETF 중 첫날 거래량 1위를 기록했다. 도지코인 ETF(DOJE) 역시 1,700만 달러를 기록하며 올해 출시한 700개 이상의 신규 ETF 중 상위 5위 안에 들었다.

Two ETFs approved and XRP is still sitting under $3. Don’t mistake suppression for weakness — it’s the setup. The disconnect between product launch and price won’t last — SonOfaRichard (@heythereRich) September 20, 2025

시장의 강한 반응은 투자자들이 알트코인 기반 금융 상품을 갈구하고 있다고 강조했다. 대다수의 ETF는 상장 첫날 일일 거래대금 100만 달러를 평균적으로 기록한다. 리플 ETF가 압도적 차이로 기대치를 상회한 점은 엑스알피가 가상자산 시장에서 가진 입지를 다시 한 번 보여주었다.

리플 기술적 전망 및 향후 가격 움직임

기술적 관점에서 리플 코인은 하락 삼각 패턴을 형성하고 있다. 이 패턴은 더 낮아지는 고점과 수평 지지선으로 구성된다. 50일 EMA인 2.95달러가 저항선으로 작용하고 있으며 200일 EMA인 2.59달러선이 장기 추세선을 받쳐주고 있다.

7월 랠리에서의 피보나치 되돌림에 따르면 2.99달러가 0.382 되돌림 수준을 기록하며 0.5 되돌림 수준은 2.79달러에 있다.

출처: 트레이딩뷰

모멘텀 지표는 약세를 시사했다. RSI는 44로 중립 구간에서 하락해 과매도 구간을 향하고 있으며 캔들스틱 패턴도 추세선 근처에서 저항에 부딪히며 모멘텀 둔화를 시사했다. 만약 리플 코인이 다시 3.25달러를 회복한다면 강세 추세를 이어가 3.43달러, 3.66달러를 목표로 삼을 수 있다. 반대로 현재 시험 중인 2.90달러 아래로 하락한다면 약세가 이어지며 2.79달러, 2.58달러까지 하락할 수 있다.

리플 투자자라면 2.79달러에서 3.25달러 사이 구간을 주시할 필요가 있다. 이 지지선을 유지하면 ETF 자금 유입에 힘입어 3.60달러 혹은 그 위로의 상승 가능성도 바라볼 수 있다. 앞으로 기관 투자자의 참여가 확대되고 유동성이 유입된다면 리플 코인의 장기 상승 추세를 유지할 것으로 보이며 다음 코인 불장에서 리플 시세가 5달러에 도달할 확률이 크다.

