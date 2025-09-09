[XRP 속보] 고래 매집 2년 만의 최고치 – 리플 불장 본격 시작되나

최근 고래 투자자들이 리플 코인 (XRP, 엑스알피)을 대거 사들이면서 연말 가격 상승에 대한 기대가 커지고 있다. 이는 강세장 전환을 알리는 초기 신호로 해석된다.

XRP는 이달 초 대비 약 8% 오르며 상승세를 보이고 있다. 여기에 예상보다 부진한 미국 8월 고용 지표가 발표되면서 조기·대규모 금리 인하 기대감이 강화됐다.

🚨 NOW: September rate cut odds have surged to 100%. pic.twitter.com/gZczDpiRIl — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 8, 2025

시장에서는 9일 뒤 금리 인하 가능성을 사실상 확정적으로 반영하고 있으며, 연말까지 최대 0.75%포인트 인하가 기본 전망으로 자리 잡았다. 이러한 기대감은 위험자산 전반, 특히 리플과 같은 주요 알트코인 수요를 끌어올리는 요인으로 작용하고 있다.

고래 매집, 2년 만의 최대 규모

지난 한 달간 약 170만 개의 리플 코인이 추가 매수되며 최근 2년 중 가장 큰 매집세가 나타났다. 이는 4월 초 고점 이후 이어진 조정 국면에서 전형적인 ‘저가 매수’ 전략으로 풀이된다.

온체인 분석업체 Santiment에 따르면, 9월 3일 저점 이후 고래들의 추가 매수 규모는 6억 3천만 달러를 넘어섰다. 이 같은 흐름이 XRP의 반등세를 뒷받침하며 단기 랠리를 견인하고 있다.

고래 투자자들의 XRP 총 보유량. 출처: Santiment

금리 인하 기대감 외에도 여러 호재가 쌓이고 있다.

특히 현물 ETF 승인 가능성이 93%까지 반영되면서 리플의 전통 금융(TradFi) 시장 진출에 대한 기대가 높아지고 있다.

2025년 XRP 현물 ETF 승인 확률: 출처: Polymarket

SEC의 최종 승인 마감 시한이 10월로 다가오면서, 리플이 향후 몇 달간 대규모 상승 랠리를 준비할 수 있다는 전망에도 힘이 실린다.

여기에 CLARITY 법안이 10월 상원 통과를 앞두고 있어, 그동안 대기하던 기관 자금이 본격적으로 유입될 가능성이 크다.

XRP, 불장 출발 신호일까?

이 같은 수요 촉매가 이어지면서 연말 리플 코인 랠리 기대감이 높아지고 있다. 최근 한 달간 이어진 불 플래그(bull flag) 패턴의 돌파 가능성이 임박했기 때문이다.

XRP/USD 일일 차트, 불 플래그 돌파 시도. 출처: 트레이딩뷰

현재 리플 USD 일일 차트는 상단 저항선을 재차 시험하고 있으며, 7월 초 이어졌던 상승 모멘텀을 다시 살릴 수 있는 국면이다.

기술적 지표도 이를 뒷받침한다. 상대강도지수(RSI)는 중립선(50) 위를 회복하며 매수세 우위를 보여주고 있고, MACD는 7월 이후 처음으로 ‘골든 크로스’를 형성했다. 이는 최근의 상승세가 단순한 반등이 아니라 장기 추세 전환일 수 있음을 시사한다.

만약 금리 인하가 추가 수요를 자극한다면, 리플은 6월 고점을 재돌파한 뒤 최대 5달러까지 상승할 수 있으며, 이는 현 시점 대비 약 70% 수익률에 해당한다. 더 나아가 401(k) 편입, 기업 재무부 자산 운용, 현물 ETF 등 전통 금융권 자금 유입이 본격화되면 XRP는 10달러(약 240% 상승)까지 확장될 수 있다는 전망도 나온다.

고래는 XRP, 투기 세력은 도지 테마 코인에 주목

한편 고래들이 리플코인을 매입하는 동안, 투기 세력은 새로운 불장에서 다시 한번 도지 테마 코인으로 눈길을 돌리고 있다.

불장마다 도지 브랜드 코인들이 가장 큰 화제를 모아왔다. 2021년 도지코인을 시작으로 시바이누, 플로키, 봉크, 도지위프햇, 네이로, 그리고 최근의 다우지까지 그 흐름을 이어갔다.

이번 사이클에서는 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)가 차세대 주자로 부상했다.

