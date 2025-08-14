[XRP 뉴스] “코인 투자자라면 리플 코인은 필수”라는 베테랑 애널리스트

베테랑 투자자 패트릭 L. 라일리가 리플(XRP)이 이번 불장에서 22달러까지 7배 이상 폭등할 잠재력이 있다며 강력히 매수 의견을 밝혔다. 그는 리플과 SEC 소송 종결, 글로벌 결제 플랫폼 비전, 규제 환경 변화 등 호재를 언급했다.

최근 리플 엑스알피(XRP)가 이번 코인 불장에서 22달러까지 오를 수 있다는 애널리스트 전망이 나왔다. 그는 리플 코인에 대해 대담한 주장을 해 가상자산 커뮤니티의 이목을 집중시켰다.

베테랑 암호화폐 투자자 패트릭 L. 라일리(Patrick L Riley)는 리플 코인 차트를 공유하며 XRP 시세가 현재 수준보다 약 7배 상승할 수 있다고 예측했다. 리플 코인이 최근 여러 호재에 힘입어 투자자 관심이 높아 그의 전망이 특히나 주목받았다.

If you claim to be "in crypto" but aren't bullish on $XRP, you're not a serious person. pic.twitter.com/qJMH0vvGhk — Patrick L Riley (@Acquired_Savant) August 9, 2025

라일리는 “코인 시장에 투자”하고 있다고 주장하지만 리플 코인에 투자하고 있지 않다면 “진지한 투자자로 볼 수 없다”라고 대담한 발언을 하며 엑스알피의 잠재력을 강조했다.

엑스알피 코인은 연초 대비 57% 올라 3.26달러에 거래되고 있다. 24시간 상승률은 1.31%이며 일 거래량은 전일 대비 17% 증가해 100억 달러를 넘었다.

리플 전망; 역사적 패턴 보면 22달러 도달 가능성 존재

리플 일봉 차트를 보면 라일리가 주장하는 정도의 폭발적 상승 움직임이 과거에도 발생한 것을 확인할 수 있다.

지난해 11월 리플이 SEC와의 소송에서 승리하면서 엑스알피 가격은 몇 개월만에 $0.65에서 $3.4까지 올랐다.

출처: 트레이딩뷰

그 전까지 엑스알피 가격은 좁은 구간 안에 오랜 기간 횡보했다.

리플 코인이 3달러 위로 오른 최근에도 유사한 양상을 관찰할 수 있다. 심리적 가격대인 3달러는 엑스알피의 강한 지지선으로 작용하고 있다. 이를 발판으로 삼아 앞으로 엑스알피 가격이 가격 발견 구간에 진입할 시나리오를 생각해 볼 수 있다.

라일리의 XRP 전망이 과도하게 낙관적이라고 생각하는 시선도 있다. 그러나 규제 환경의 가상화폐 우호적 변화, 전 세계 선도적 국경 간 결제 플랫폼이 되고자 하는 리플의 비전을 고려하면 22달러 혹은 그 이상으로의 상승도 불가능하다고 할 수 없다.

