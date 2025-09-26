[XRP 뉴스] 삼중 바텀 패턴에 상승 기대감

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

돌파에 실패한 이중 바텀으로 시작된 차트 패턴이 더욱 강력한 삼중 바텀 패턴으로 진화하면서 리플(XRP) 가격 전망에 새로운 강세 신호를 제공했다.

지난주 하향조정이 저점을 형성한 것으로 분석되며 이후 반등 과정에서 알트코인인 XRP는 2.70달러에서 건실한 지지선을 구축했다.

이번 반등은 ‘암호화폐 상장 지수 상품(ETP)’에 대한 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 새로운 일반 상장 기준이 마련되면서 해시덱스의 ‘암호화폐 지수 상장 지수 펀드(ETF)’ 편입 가능성이 열린 가운데 나타났다. 이는 리플이 미국 전통 금융(TradFi) 시장에서의 입지를 강화하는 배경이 되고 있다.

🇺🇸 JUST IN: The SEC has approved the Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF to operate under new generic listing standards.



The fund is now cleared to hold crypto assets beyond $BTC and $ETH — including $XRP, $SOL, $ADA, $LINK, and $XLM. pic.twitter.com/1FqsYlM8rX — TapTools (@TapTools) September 25, 2025

복수의 발행사들이 오는 10월 최종 결정일을 앞두고 있어 앞으로 몇 주 내에 XRP 현물 ETF 승인 가능성이 높아지고 있다는 분석이다.

미국의 거시경제적 상황 또한 호재로 작용하고 있다. 인플레이션율이 연방준비제도(연준)의 목표치인 2%에 근접하면서 금리 완화 기조가 지속될 것이라는 기대감이 커지고 있으며 이는 리플과 같은 위험 자산에 대한 새로운 수요를 견인할 가능성이 있다.

US inflation index is approaching Fed's 2% target.



Unemployment rate is already high, which means more rate cuts are coming.



This is bullish for crypto. pic.twitter.com/OLmv9EYTI6 — Cas Abbé (@cas_abbe) September 24, 2025

리플, 돌파 전 마지막 매수 기회?

지금이 리플의 다음 랠리 전 마지막 매수 기회일 수 있으며 2.70달러 선에서 삼중 바텀 패턴이 형성될 가능성이 제시된다.

이 지점에서 지속적인 반등이 일어날 경우 3.60달러 수준 회복을 목표로 하게 되며 더 중요한 것은 지난 7월 중순 이후 형성된 더 큰 규모의 황소 깃발 패턴 완성을 촉진할 것으로 예상된다.

XRP / USD 1일 차트, 삼증 바텀 패턴이 황소 깃발 돌파를 견인하는 모습. 출처: 트레이딩뷰.

그럼에도 불구하고 모멘텀 지표들이 확실한 강세를 보이지는 않고 있어 삼중 바텀 패턴 실현을 위한 지속적인 매수 압력이 필요하다는 분석가들의 의견이 제시되고 있다.

If $XRP holds above $2.71, buying pressure could build for a rebound to $3.60. pic.twitter.com/fVY5voAuux — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

상대 강도 지수(RSI)는 40대에서 안정화되고 있어 매수 관심이 높아지는 가운데서도 매도 세력이 여전히 일정한 영향력을 행사하고 있음을 보여준다.

이동 평균선 수렴 확산(MACD) 히스토그램에서도 유사한 추세 변화가 관찰되며 신호선 위의 초기 골든크로스가 평탄화되면서 강세 전환을 확인할 수 있다.

깃발 패턴이 완성될 경우 리플은 현재 수준에서 80% 상승한 5달러를 돌파하며 새로운 가격 발견 단계에 진입해 사상 최고치를 향한 랠리를 시작할 수 있다는 전망이다.

미국의 추가 금리 인하와 현물 ETF 승인이 4분기까지 수요를 촉진하면서 랠리는 최대 10달러까지 확장돼 260%의 상승률을 기록할 가능성도 있다.

그러나 이러한 강세 시나리오는 2.70달러 지지선의 유지를 전제로 한다.

