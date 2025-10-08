카르다노 상승장 패턴 반복 ··· 불장 재점화?

최종 업데이트: 10월 9, 2025

암호화폐 시장이 꾸준히 증명해온 사실이 있다면 역사는 때때로 반복된다는 점이다. 지난 불장에서 카르다노(ADA)는 2020년 초 0.05달러에서 2021년 9월 3.10달러까지 폭발적으로 상승하며 시장의 주목을 받았다. 최근 시장 열기가 재고조되면서 다수의 분석가들은 이번 사이클에서도 카르다노가 유사한 상승 흐름을 보일 가능성에 무게를 두고 있다.

당시의 랠리는 단순한 투기적 상승이 아니었다. 셸리(Shelley) 업그레이드를 통해 네트워크에 스테이킹 기능이 도입되며 총 공급량의 70% 이상이 예치되기도 했다. 이러한 구조적 변화는 카르다노가 오늘날까지 이어지는 건실하고 충성도 높은 커뮤니티를 구축하는 기반이 됐다.

카르다노, 다음 호재는?

이번 사이클에서 카르다노의 다음 랠리를 이끌 촉매로는 기관 투자자 유입이 꼽힌다. 해시덱스(Hashdex)는 최근 나스닥 암호화폐 ETF에 카르다노를 추가할 계획을 밝히며 전통 금융 시장에서 카르다노의 입지를 강화하고 새로운 유동성을 유입시킬 전망이다.

여기에 2025년 카르다노 재단의 새로운 로드맵도 시장 기대를 높이고 있다. 재단은 웹3.0 전담팀 확장, 탈중앙 금융(DeFi) 유동성 펀드 조성, 벤처 허브(Venture Hub)에 카르다노 200만 추가 할당, 거버넌스 강화를 위한 카르다노 2억 2000만 개 할당 등을 통해 생태계 확장을 가속화할 계획이다. 또한 1000만 달러 규모의 실물자산(RWA) 프로젝트를 추진하고 마케팅 할당 자금을 12% 증액하는 등 공격적인 성장 움직임을 보이고 있다.

시장 분석가들도 긍정적인 전망을 내놓고 있다. 코인 분석가 자본 마크스(Javon Marks)는 카르다노가 현재 랠리 흐름이 지난 상승장의 초기 국면과 유사하다고 설명했다. 그는 동일한 패턴이 이번에도 반복될 경우 카르다노가 또 한 번의 대규모 상승 궤도에 진입할 수 있다고 내다봤다.

카르다노 목표가 7.82달러 제시돼

카르다노 차트는 장기 비축 구간, 돌파, 포물선 상승 등 과거 사이클과 거의 동일한 흐름을 보이고 있다. 현재의 구조는 2020년과 흡사하며 카르다노는 장기간 이어진 하락 추세를 마무리하고 다음 확장 국면을 위한 통합 단계에 진입한 것으로 분석된다.

주요 상승 목표가는 2.77달러, 3.29달러, 3.74달러로 이는 과거 피보나치 되돌림 구간과 주요 반응 영역과 일치한다. 역사적 패턴이 반복된다면 이번 횡보세는 카르다노의 다음 대규모 랠리를 위한 발판이 될 가능성이 크다. 특히 1달러 이상을 안정적으로 유지하는 것이 장기적인 상승 구조를 지키는 핵심 요인으로 꼽힌다.

‘비트코인 하이퍼’, 카르다노 뛰어 넘나?

흥미로운 점은 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)와 카르다노가 새로운 암호화폐 시장의 진화 단계를 이끌고 있지만 접근 방식이 전혀 다르다. 카르다노는 시간을 통해 성과를 입증하고 있으며 지난 상승장에서 약 60배의 급등을 이끌었던 초기 조짐을 재차 보여주고 있다.

반면 비트코인 하이퍼는 비트코인의 보안성과 솔라나의 속도를 결합해 확장성을 제공하는 비트코인 레이어2 솔루션으로 주목받고 있다. 프리세일 개시 4개월 만에 모금액 2,260만 달러를 달성했으며 장기 비전에 투자하는 고래 투자자들의 강력한 지지를 확보했다.

카르다노가 셸리(Shelley) 업그레이드를 통해 스테이킹 기능을 도입하고 공급량의 대부분이 예치돼며 강력한 커뮤니티를 구축했던 것처럼, 비트코인 하이퍼 또한 기술력과 실용성을 기반으로 커뮤니티가 성장하고 있다.

특히 비트코인 하이퍼의 레이어2 모델은 사용자가 비트코인을 1:1로 발행하고 스테이킹을 통해 최대 51%의 연간 수익률을 얻을 수 있도록 설계돼 있어 2020년 카르다노의 초기 스테이킹 열풍을 떠올리게 한다.

현재 카르다노와 비트코인 하이퍼는 모두 실용적 기술력과 채택을 바탕으로 주목받고 있으며 대형 투자자들이 본격 진입하기 전 조용한 비축 구간을 이어가고 있다.