[XRP 뉴스]: 활성 주소 급등 ··· 10달러 가나

XRP 레저의 활성 주소 수가 19% 늘어나며 XRP 목표가로 10달러가 제시되고 있다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다.

최종 업데이트: 8월 29, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

최근 며칠간 XRP 레저의 활성 주소 수가 19% 늘어나며 거래 활동이 활발해졌고 이에 따라 XRP의 가격 전망도 한층 밝아졌다.

XRP는 기사 작성 당시 3.02달러에 거래되고 있으며 14일 전 대비 6% 하락했지만 7일 전 대비 4%, 1일 전 대비 6% 상승한 상태다.

한편 온체인 활동의 급증과 기술적 지표가 바닥을 찍은 것이 맞물려 최근의 하락세가 곧 끝날 수 있음을 시사한다.

따라서 향후 몇 주 동안 XRP 가격이 급등할 것으로 예상되며 점점 더 강세를 보이는 거시경제적 신호에 힘입어 중장기적으로는 10달러까지 상승할 수 있다.

XRP, 횡보세 끝? 온체인 활동 급증 ··· ’10달러 XRP’ 암시

샌티먼트의 데이터에 따르면 일일 활성 XRP 레저 주소는 24일의 2개월 저점인 3만 6,700개에서 26일에는 4만 4,100개로 늘었다.

이는 일정 기간 동안 하락세를 보인 후 XRP에 대한 수요가 살아나기 시작하고 있으며 곧 랠리가 촉발될 수 있다.

웨일 얼러트에 따르면 한 고래 투자자가 개인 지갑에서 코인베이스로 3,050만 개의 XRP를 이체했으며, 이는 일반적으로 매도에 앞서 나타나는 움직임으로 해석된다.

물론 이 고래 투자자가 언제 매도할지 정확히 알 수는 없다. 차익 실현 전에 강력한 랠리를 기다릴 가능성도 제시된다.

차트 흐름상 XRP는 곧 큰 변동을 앞두고 있는 것으로 관측된다.

XRP는 지난 7월 중순부터 강세 페넌트 패턴 안에서 움직여 왔으며 현재는 이 패턴을 돌파할 시점에 다다른 것으로 보인다.

또한 이동 평균선 수렴 확산(MACD, 주황·파란선)도 이번 주 초 하락 전환 후 저점을 찍고 반등을 준비하고 있어 밝은 전망을 시사한다.

출처: 트레이딩뷰

또한 지난 주말 이후 XRP의 거래량이 29억 달러에서 현재 66억 달러로 두 배 이상 증가했다는 점도 주목할 만하다.

따라서 상승 모멘텀이 형성되고 있다. 게다가 오는 9월 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도의 금리 인하 기대감도 촉진제로 작용하고 있다.

이는 XRP를 포함해 가상자산 시장 전반에 호재로 작용할 것이며 XRP가 다음달을 4달러에 마감할 수 있다는 전망을 뒷받침한다.

그리고 올해 4분기에 XRP ETF가 승인되면 5달러를 돌파하고 10달러를 향할 수 있다.

신규 레이어2 네트워크 ‘비트코인 하이퍼’ 프리세일 1260만달러 돌파

현재 XRP의 상황도 좋아 보이지만 새로운 암호화폐와 프리세일 코인 등 다양한 토큰으로 다각화하는 것을 고려할 수 있다.

특히 프리세일 토큰은 프리세일 중에 모멘텀이 형성돼 거래소 상장 후 랠리를 하는 경향이 있어 보다 수익성이 높을 수 있다.

물론 모든 프리세일 코인이 랠리하는 것은 아니다. 현재 투자자들은 새로운 레이어 2 프로젝트인 비트코인 하이퍼(HYPER)에 주목하고 있다.

Next up:



Optimized sequencing anchored to BTC



Stronger dev workflows for SVM contracts



RPC/indexers/explorers for smooth infra



Pathway for early builders before mainnet



Why it matters:



Bitcoin security + Solana dev ecosystem = real apps, composability & scalability without… pic.twitter.com/RakhskeeNi — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 26, 2025

비트코인 하이퍼는 현재 프리세일에서 1260만 달러 이상을 모금했으며 이는 향후 잠재력을 보여주는 매우 고무적인 신호다.

그리고 비트코인 전용 레이어 2 네트워크를 출시할 예정으로 높은 상승 잠재력을 지녔다.

다음은 가상자산 전문 유튜버 닥터비트맨의 비트코인 하이퍼 소개 영상이다.

현재 주로 결제 수단으로 활용되는 비트코인 레이어 2 라이트닝 네트워크가 달리, 비트코인 하이퍼는 다양한 디앱 및 디파이 프로토콜 생태계의 성장을 목표로 한다.

즉, 비트코인 보유자는 비트코인 하이퍼를 통해 비트코인 보유분을 디앱 및 디파이에 활용할 수 있게 된다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상 머신(SVM)과 0지식 롤업 기술을 사용하여 가상자산 시장에서 보기 드문 신속함과 강력한 보안을 자랑한다.

자체 토큰인 HYPER는 거래 수수료 결제와 스테이킹 서비스에 사용된다.

기사 작성 당시 HYPER 토큰은 비트코인 하이퍼 웹사이트에서 개당 0.012815달러에 판매되고 있다. 이는 13시간 후 인상될 예정이므로 투자를 원한다면 서둘러야 한다.