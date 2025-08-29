트리하우스(TREE), 업비트 상장으로 89% 급등…상승세 지속될까

최종 업데이트: 8월 29, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

업비트 암호화폐 거래소 상장에 힘입은 트리하우스(TREE)가 오늘 장중 최고가 0.5943달러까지 급등한 후 0.4294달러 선으로 하락하며 투자자들을 놀라게 하고 있다.

현재 가장 중요한 문제는 트리하우스가 이러한 상승 모멘텀을 지속할 수 있을지, 아니면 이전 저점으로의 급격한 반전을 준비하고 있는지의 여부다.

업비트 상장이 급등을 견인한다

주요 거래소 상장으로 TREE의 전 세계 거래자 접근성이 확대되면서 극적인 가격 급등이 나타났다.

정확히 말하면, 업비트가 오늘 TREE를 KRW, BTC, USDT 마켓에 상장한다고 발표했으며, 한국시간 오후 4시부터 공식적으로 거래 지원이 시작되었다.

앞서 8월 8일 빗썸도 TREE를 원화 마켓에 추가하며 한국 개인 및 기관 투자자들의 수요 증가 가능성을 열어놓았다.

또한 지난 7월 바이낸스가 TREE를 대출 담보로 추가한다고 발표하면서 거래 활동이 즉시 급증한 바 있다.

시장 데이터에 따르면 TREE의 24시간 거래량이 1000% 이상 급증해 3억 600만 달러를 기록했으며, 이는 새로운 진입 경로가 마련되자 얼마나 빠르게 유동성이 해당 토큰으로 몰려들었는지를 보여준다.

TREE, 며칠 만에 저점에서 고점으로 상승 모멘텀 확보

이번 상장은 트리하우스가 꾸준히 생태계를 구축해온 시점에 이뤄진다.

탈중앙화 고정수익 프로토콜인 이 프로젝트는 사용자가 ETH와 같은 자산을 예치하고 자동화된 볼트 전략에 배치할 수 있는 토큰화된 버전(tAssets)을 받을 수 있게 한다.

TREE는 예측, 수수료 결제, 보상을 지원하는 거버넌스 및 유틸리티 토큰 역할을 한다.

에이브와 컴파운드와 같은 디파이 주요 플랫폼과의 통합으로 입지가 더욱 견고해졌다.

코인베이스와 쿠코인을 포함해 이미 15개 이상의 거래소에 상장된 트리하우스는 더 이상 변방의 토큰이 아니다. 대신 시장에서 유동성이 높은 소형주 자산 중 하나로 부상하고 있다.

최근 TREE 가격 급등을 더욱 주목할 만하게 만드는 것은 그 시점이다. TREE는 8월 25일 사상 최저치인 0.2791달러를 기록했는데, 이는 상장과 발표 소식들이 쏟아지기 불과 3일 전이었다.

거의 0.60달러까지의 반등은 단일 세션에서 89% 상승을 나타내며, 이 알트코인을 둘러싼 시장 심리가 얼마나 빠르게 변화했는지를 보여준다.

하지만 가격 움직임이 완전히 일방적이지는 않았다. 급격한 상승 이후 TREE는 크게 되돌림을 보이며 최고점에서 약 0.4294달러 수준까지 하락했다.

이러한 하락으로 인해 트레이더들 사이에서는 이것이 또 다른 상승 구간 전의 건전한 조정에 불과한 것인지, 아니면 더 깊은 반전의 시작인지에 대한 논쟁이 벌어지고 있다.

트리하우스 가격 전망

애널리스트들은 현재 TREE의 다음 행보를 결정할 핵심 수준을 주시하고 있다.

하락세가 지속될 경우 토큰은 0.3953달러 근처 지지선을 재시험할 가능성이 있으며, 많은 거래자들이 이 수준을 상승 추세 유지의 핵심으로 보고 있다.

긍정적인 측면에서 모멘텀 트레이더들은 0.4842달러를 향한 반등을 목표로 하고 있으며, 이후 0.5400달러, 그리고 매수 압력이 돌아올 경우 0.6000달러를 향한 추가 상승 가능성도 점치고 있다.

3분기 tAVAX와 tBNB 출시를 앞두고 있는 가운데, 트리하우스는 투자자들의 관심을 지속시킬 수 있는 잠재적 촉진 요인들을 보유하고 있다.

하지만 최근 상장을 둘러싼 변동성으로 인해 가격 변동폭이 계속 클 것으로 보인다.

TREE가 최근 상승폭을 굳건히 할지 아니면 저점을 재차 시험할지는 상장 효과로 인한 관심이 실질적인 수요로 이어지는 기간에 크게 좌우될 전망이다.

트리하우스와 함께 주목해야 할 스노터 토큰

고래들이 빠른 수익을 위해 새로운 프로젝트에 뛰어드는 것을 선호하는 가운데, 스노터 프리세일이 이러한 움직임에 최적화된 것으로 보인다. 이 봇은 강력한 성능을 자랑하며 빠르고 안전하게 텔레그램을 통해 원활하게 작동한다. 여기에 자동 플립 기능과 지갑 미러링을 번거로움 없이 수행한다.

복잡한 절차나 의심스러운 요소 없이 깔끔한 거래 환경을 제공하며, 대담한 투자자들을 위해 설계되어 트럼프, 페페코인, 파트코인 같은 코인에 시간 낭비 없이 바로 투자할 수 있다.

단 0.85%의 수수료와 MEV 보호, 허니팟 스캔, 131% APY 스테이킹, 그리고 보유만으로도 받을 수 있는 무료 토큰까지 모든 기능이 한 곳에 집약되어 있다.

스노터 토큰은 아직 사전 판매 단계에 있지만 벌써 뜨거운 관심을 받고 있다. 200만 달러 이상을 모금했으며 0.099달러 선에서 견고한 모습을 보이고 있다. 가격이 급등하고 시장이 들썩이기 전에 투자 기회를 검토해볼 시점으로 분석된다.

시간이 흘러 현재 사전 판매 규모가 이미 340만 달러를 넘어섰으며, 스노터 토큰은 더욱 큰 성장을 목표로 하고 있다. 속도가 모든 것을 좌우하는 게임에서 트레이더들에게 우위를 제공하고 있는 상황이다.

현명한 투자자들을 따라 스노터 프리세일에 참여하려면 스노터 프리세일 웹사이트를 방문하면 된다. ETH, USDT, BNB 또는 신용카드를 통해 구매가 가능하다.