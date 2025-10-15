리플 스웰 2025, 3주 앞으로 다가와 — XRP 강세 촉매가 될까

리플 스웰 2025가 11월 초 개최를 앞두고 있으며 주요 금융 기관 인사들이 참여하고 XRP 생태계 확장과 결제 혁신 계획이 발표될 예정이다.

리플 스웰 2025 이벤트가 3주 앞으로 다가왔다. 이전 주기에서 리플 스웰 이후의 XRP 움직임을 고려해 단기적으로 리플 코인 강세 촉매제로 작용할 수 있다는 전망이 나오고 있다.

리플 스웰 행사는 11월 초에 진행되며 페이먼츠 및 금융 업계의 주요 인사가 한 데 모이는 행사가 될 예정이다.

확정된 연사에는 나스닥 CEO 아데나 프리드먼(Adena Friedman)을 비롯해 블랙록, 씨티그룹, 피델리티, CME 그룹의 디지털 자산 책임자도 포함되었다.

11월 4일에 리플은 XRP 레저를 이용한 스테이블코인 결제를 시연하고 뒤이어 브래드 갈링하우스 CEO가 리플랩스의 다음 계획에 대한 기조 연설을 한다.

리플 코인 엑스알피(XRP)는 24시간 전 대비 3.39% 하락했지만 스웰 이벤트가 다가오며 이면에서는 모멘텀이 형성 중일 수 있다.

리플 코인 가격 예측: 주말 급락 이후 주요 추세 지지선 유지한 XRP

일봉 차트를 보면 엑스알피 시세가 대칭 삼각 패턴을 형성해 다음 움직임 전 횡보하는 중이라고 나타냈다.

지난 주말의 가상자산 시장 급락으로 엑스알피 시세는 잠시 주요 지지선 1.80달러까지 떨어졌지만 매수자들이 빠르게 진입하며 가격대를 방어해 그 중요성이 더욱 강화되었다. 약세 모멘텀이 돌아온다면 1.80달러를 중요한 가격대로 주시해야 한다.

다가오는 스웰 컨퍼런스에서 리플이 생태계 성장 및 채택을 강화할 새로운 계획을 출시한다면 시장 분위기는 한 순간에 반전할 수 있다.

3달러를 돌파하면 리플 코인이 삼각 패턴에서 이탈해 몇 개월 안에 6달러까지 상승할 가능성이 열린다.

전반적으로, XRP가 추세 지지선을 유지하는 한 강세 리플 전망을 지지하는 기술적 구조로 볼 수 있다.

