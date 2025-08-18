[XRP 뉴스] 리플 임원, “XRP 레저는 RWA”에 완벽, 수조달러 유입 기대

XRP 레저는 내장된 DEX 덕분에 외부 서비스 없이 실물자산토큰(RWA) 출시가 용이하며 RWA 시장의 급성장으로 XRP 레저가 핵심 플랫폼으로 부상할 가능성이 크다. 최근 리플 코인은 강세 돌파와 규제 호재로 8달러까지 상승할 잠재력이 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크...



XRP 레저 개발을 담당하는 리플X 수석 부사장 마커스 인펜저(Markus Infanger)가 최근 XRP 레저 네트워크가 실물자산 토큰 상품 출시에 고유한 강점을 가진 이유를 설명하며 리플 코인 전망을 강화했다.

인펜저는 지난주 초 발행한 블로그 글에서 XRP 레저는 DEX가 탑재되어 있어 외부 애그리게이터와 라우팅 서비스를 이용할 필요가 없다고 설명했다.

In a recent conversation with Leonard Schellberg at @beincrypto I discussed how @Ripple is unlocking the next phase of blockchain utility for institutions on the XRP Ledger (XRPL).



The XRPL is acting as a foundational layer for financial applications such as the tokenization… — Markus Infanger (@markusinfanger) August 5, 2025

그는 이러한 이유로 XRP 레저가 실물자산토큰(RWA) 상품을 출시하기에 가장 이상적인 환경 중 하나라고 보았다.

전문가들은 RWA 코인 시장이 연말까지 500억 달러 규모로 성장할 수 있다고 예측했다. 불과 몇 개월 안에 두 배 증가할 수 있다는 전망이다.

장기적으로 카튼 무친 로젠만(Katten Muchin Rosenman) 로펌은 RWA 시장이 30조 달러에 달할 수 있다고 예측했다.

인펜저의 비전이 정확하다면 XRP 레저가 RWA 코인의 핵심 플랫폼으로 부상해 수십억 달러의 신규 유동성을 끌어들일 수 있다.

리플 전망: 하락 채널 돌파 후 8달러 목표로 하는 XRP

엑스알피 일봉 차트를 보면 최근 하락 채널 구간을 강세 돌파했다고 확인할 수 있다. 몇 주 지난 지금 리플 코인은 7년 전 사상 최고가 3.84달러 근처까지 상승했다.

출처: 트레이딩뷰

현재 리플 코인은 3달러 근처에 횡보 중이지만 전반적 시장 환경과 XRP 뉴스는 리플 전망 강세를 지지한다.

미국에서 최근 통과한 스테이블코인 규제법 지니어스 법안은 리플 생태계에 새로운 모멘텀을 주입했다.

여기에 리플 스테이블코인 RLUSD의 채택 증가, RWA 분야 확대 등을 고려하면 단기적으로 리플 코인이 8달러까지 오를 가능성이 있다. 이에 따라 지금 횡보 시기에 진입하는 투자자는 170%의 상승 여력을 이용할 수 있다.

