[XRP 뉴스] 리플 임원, “XRP 레저는 RWA”에 완벽, 수조달러 유입 기대
크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
광고 공개 정책크립토뉴스는 소중한 독자에게 완전한 투명성을 약속합니다. 일부 콘텐츠에는 제휴 링크가 포함되어 있으며, 크립토뉴스는 이러한 파트너십을 통해 수수료를 받을 수 있습니다.
XRP 레저 개발을 담당하는 리플X 수석 부사장 마커스 인펜저(Markus Infanger)가 최근 XRP 레저 네트워크가 실물자산 토큰 상품 출시에 고유한 강점을 가진 이유를 설명하며 리플 코인 전망을 강화했다.
인펜저는 지난주 초 발행한 블로그 글에서 XRP 레저는 DEX가 탑재되어 있어 외부 애그리게이터와 라우팅 서비스를 이용할 필요가 없다고 설명했다.
그는 이러한 이유로 XRP 레저가 실물자산토큰(RWA) 상품을 출시하기에 가장 이상적인 환경 중 하나라고 보았다.
전문가들은 RWA 코인 시장이 연말까지 500억 달러 규모로 성장할 수 있다고 예측했다. 불과 몇 개월 안에 두 배 증가할 수 있다는 전망이다.
장기적으로 카튼 무친 로젠만(Katten Muchin Rosenman) 로펌은 RWA 시장이 30조 달러에 달할 수 있다고 예측했다.
인펜저의 비전이 정확하다면 XRP 레저가 RWA 코인의 핵심 플랫폼으로 부상해 수십억 달러의 신규 유동성을 끌어들일 수 있다.
리플 전망: 하락 채널 돌파 후 8달러 목표로 하는 XRP
엑스알피 일봉 차트를 보면 최근 하락 채널 구간을 강세 돌파했다고 확인할 수 있다. 몇 주 지난 지금 리플 코인은 7년 전 사상 최고가 3.84달러 근처까지 상승했다.
현재 리플 코인은 3달러 근처에 횡보 중이지만 전반적 시장 환경과 XRP 뉴스는 리플 전망 강세를 지지한다.
미국에서 최근 통과한 스테이블코인 규제법 지니어스 법안은 리플 생태계에 새로운 모멘텀을 주입했다.
여기에 리플 스테이블코인 RLUSD의 채택 증가, RWA 분야 확대 등을 고려하면 단기적으로 리플 코인이 8달러까지 오를 가능성이 있다. 이에 따라 지금 횡보 시기에 진입하는 투자자는 170%의 상승 여력을 이용할 수 있다.
알트코인 시즌 모멘텀이 커지고 리플 같은 코인이 급등하는 가운데 신규 코인은 더욱 폭발적 모멘텀을 보여줄 수 있다. 신규 프리세일 코인 중 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 특히나 인상적 모금 성과를 거두어 주목받고 있다.
신규 프리세일 비트코인 하이퍼(HYPER), BTC 보안에 SOL 속도 결합
비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신(SVM)을 기반으로 한 최초의 비트코인 네이티브 레이어 2 체인으로 빠르고 저렴한 거래, 스마트 컨트랙트 기능, 디앱, 밈코인 발행 등으로 비트코인 생태계를 대폭 강화하고자 한다.
비트코인의 보안과 솔라나의 성능을 결합한 비트코인 하이퍼는 매끄러운 BTC 브릿지를 통해 완전히 새로운 비트코인 사용 사례를 해제한다.
프로젝트 팀은 보안 회사 코인설트로부터 스마트 컨트랙트 감사를 받았으며 취약점이나 악의적 코드는 발견되지 않았다.
투자 관심 증가에 따라 HYPER 모금액은 1,000만 달러를 넘었다. 기사 작성 시점 기준 HYPER 가격은 $0.012745이지만 내일이면 가격이 인상될 예정이다. 관심 있는 투자자는 비트코인 하이퍼 웹사이트에 방문해 SOL, ETH, USDC, USDT 등으로 HYPER를 구매할 수 있다.비트코인 하이퍼 방문하기