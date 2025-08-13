[XRP 뉴스] SEC 리플 소송 종결, 역대급 상승 랠리의 시작일까

리플과 SEC의 5년간 소송이 공식 종결되었다. 여기에 더해 현물 리플 ETF 승인 기대감, 금리 인하 전망 등으로 XRP 가격이 강세를 보이고 있다. 주요 기술 지표가 긍정적으로 나타나면서 XRP 10달러 도달 가능성까지 제시되고 있다.

제휴사 면책조항

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 최종 업데이트: 8월 13, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

거의 5년 동안 이어왔던 리플과 SEC의 소송이 최종 종결하면서 리플 악재가 해소되며 엑스알피 강세 전망에 투자자 관심이 집중되고 있다.

SEC는 8월 7일 소송 공지를 통해 모든 항소를 취하하는 합의에 도달했다고 밝혀 분쟁의 종결을 공식화했다.

🚨 JUST IN: The SEC has released a document announcing the resolution of its case against Ripple. pic.twitter.com/oBnist4ps3 — Crypto Briefing (@Crypto_Briefing) August 12, 2025

트럼프 집권 2기에서 친 가상화폐 규제 움직임이 기대를 높이며 이미 리플 소송 종결 호재가 가격에 어느 정도 선반영되었지만 그럼에도 불구하고 엑스알피 가격이 공식 발표에 8% 가량 상승했다.

SEC 폴 앳킨스 의장의 발언이 리플 가격 상승에 기여했다. 앳킨스는 이번 소식을 두고 “위원회의 힘을 법정이 아닌 정책 입안으로 옮길 기회”라고 평가했다.

한편 미국 의회에서는 클래리티법을 추진 중이며 규제적 명확성을 기다리는 트래드파이 시장의 수요 및 자금 유입을 해제할 가능성이 있다고 평가받는다.

🚨: The CLARITY Act just made things simple:



🔹 If a blockchain is decentralized → It’s a commodity (CFTC)

🔸 If it’s not → It’s a security (SEC)



That means projects like $XRP could finally get the green light! ✅🚀 pic.twitter.com/oB7bWNCf7B — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) July 21, 2025

트럼프 대통령이 최근에 서명한 행정명령에 따라 9조 달러 규모를 자랑하는 401(k) 퇴직연금 투자 시장에서도 새로운 수요가 발생할 수 있다.

10월 17일에는 현물 리플 ETF 결정 기한이 존재한다. 아직 SEC의 승인을 기다리고 있는 리플 ETF가 출시될 경우 개인 투자자와 기관 투자자 모두의 관심이 크게 강화될 수 있다.

리플 가격 분석: 정책 변화로 XRP 10달러 가능성

SEC의 가상화폐 우호적 정책 추진으로 리플 코인은 지난 11월 미국 대선 이후 랠리에서 형성한 강세 깃발 패턴의 돌파 움직임을 이어나갈 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

6월 중순 고점을 기록한 후 엑스알피 모멘텀이 잠시 둔화되었지만 주요 기술 지표를 보면 강세 지속 가능성이 보인다.

가령 상대강도지수(RSI)는 55로 신호선 위에 있어 매수자들이 시장을 주도하고 있다고 시사했다.

MACD선 역시 신호선과 나란히 움직이며 골든 크로스를 형성하기 직전이다. 일봉 차트에서 이러한 양상이 나타나면 중기적으로 상승 추세가 이어질 것이라는 신호로 해석할 수 있다.

리플 코인이 돌파 움직임을 지속한다면 55% 올라 5달러 이정표를 탈환할 수 있으며 이후 2018년에 기록했던 사상 최고가 5.56달러에 도전하고 가격 발견 구간에 진입할 수 있다.

패턴이 온전히 실현될 경우 상승 랠리가 최고 10달러까지 이어질 수 있다는 관측도 나왔다. 이 경우 현재 시세 대비 200% 이상 오르는 셈이다. 미국 401(k) 퇴직연금의 채택, 현물 XRP ETF 승인 등의 호재 및 금리 인하 등 거시적 변화가 상승 촉매제로 작용할 수 있다.

예상보다 약했던 인플레이션 데이터로 연말 전까지 최고 세 차례 금리 인하가 이루어질 수 있다는 전망이 강화되었다. 빠르면 9월부터 기준 금리 인하가 시작할 수 있으며 이 경우 자금 조달 비용 감소로 유동성이 증가하며 알트코인 같은 위험 자산으로 자금이 유입될 수 있다.

There is now an 84.5% chance of a rate cut in September.



🇺🇸 Keep your eyes on inflation and labor market data this week.



CPI will be released today, initial jobless claims tomorrow, and PPI on Thursday.



Expect high volatility. pic.twitter.com/BVa9AIzBYX — Crypto Rover (@rovercrc) August 12, 2025

코인 불장 최대 기회가 왔을까

알트코인 시장이 달리기 시작했으며 경주마를 잘못 선택하면 개인 투자자의 유동성 유입에 따른 수익 기회를 놓칠 가능성이 있다.

코인 불장이 진행되며 리플 코인이 2배 이상 랠리하며 10달러까지 도달할 가능성이 있는 가운데 트롤 코인(TROLL) 같은 저시총 밈코인은 일주일 만에 2배 올랐다. 그보다 더 큰 수익 기회도 가상자산 시장에 존재한다.

바로 이러한 상황을 위해 스노터 토큰(Snorter Token, SNORT)이 출시되었다.

스노터 토큰은 유망 코인의 초기 모멘텀을 포착할 수 있도록 설계된 트레이딩봇으로 투자자가 남들보다 일찍 진입해 코인 불장의 수익 기회를 최대한 활용할 수 있게 지원한다.

스노터 봇은 지정가 주문을 통해 이용자가 최적의 진입가격을 확보할 수 있도록 돕는다. MEV 보호 스왑은 다른 트레이더가 중간에 끼어들어 손실을 끼치지 못하도록 보호하며 카피 트레이딩 기능은 수익률 높은 지갑의 거래를 그대로 따라할 수 있도록 지원한다. 토큰을 구매하기 전에 의심스러운 토큰을 감지하는 러그풀 보호 기능도 탑재되었다.

초기에 진입하는 것은 거래의 절반밖에 되지 않는다. 정확히 언제 수익을 실현할지 아는 능력이야말로 소소한 수익과 인생역전의 거래 사이 차이라고 볼 수 있으며 스노터 토큰은 여기서도 경쟁 우위를 제공한다.

출처: 스노터 토큰 홈페이지

SNORT 사전 판매는 시작부터 강한 모멘텀을 보이며 300만 달러 이상 모금했다. APY 143%에 달하는 높은 스테이킹 보상 기회도 프리세일 성과에 기여하고 있다.

관심 있는 투자자는 스노터 토큰 웹사이트에서 ETH, SOL, USDT, USDC 등의 암호화폐로 SNORT을 구매할 수 있으며 스노터 토큰 커뮤니티의 최신 소식은 공식 X, 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.