미국 상원·가상자산 업계 회동 소식에 XRP 반등

XRP(엑스알피) 가격이 지난 24시간 동안 6% 급등하며 일일 거래량이 58.51% 증가해 40억7000만 달러를 기록했다.

이번 상승은 XRP 발행사인 리플이 코인베이스를 비롯한 주요 암호화폐 기업들과 함께 미국 상원 민주당 의원들을 만나 제도권 편입 가속화와 암호화폐 상장지수펀드(ETF) 승인 보류 문제를 논의할 예정이라는 소식이 전해지면서 촉발됐다.

최근 보고에 따르면 비공개로 진행될 이번 회의는 의원들이 투자자 보호와 기술 혁신 촉진 사이의 균형점을 찾기 위한 취지로 마련됐다. 특히 규제 당국이 비트코인과 이더리움 선물 기반 ETF에 이어 암호화폐 현물 ETF 승인 여부를 검토하는 가운데 열리는 만큼 업계 내에서는 중요한 전환점이 될 것으로 평가된다.

제도권 편입 기대감에 XRP 수요 증가

온체인 지표는 XRP에 대한 수요가 단기 변동성에도 불구하고 점차 강화되고 있음을 보여준다. 최근 몇 주간 거래량과 매수 물량이 꾸준히 늘어나면서 장기 보유자들이 차익 실현 대신 보유분을 확대하고 있는 것으로 나타났다.

XRP 활성 지갑. 출처: 크립토퀀트

또한 이른바 ‘스마트 머니’로 불리는 대형 지갑 주소들이 거래소에서 개인 지갑으로 XRP를 대규모로 이동시키는 움직임도 관찰됐다. 이는 시장 내 유통 물량을 줄여 공급 물량을 감소시키는 동시에 향후 가격 상승에 대한 기대감을 반영하는 강세 신호로 해석된다.

네트워크 거래량 역시 이달 초 이후 소폭 개선되고 있다. 리플 개발진은 최근 토큰화된 자산과 스테이블코인 프로젝트 중심의 파트너십을 확대하며 블록체인 생태계 확장에 주력하고 있다.

XRP가 다가오는 ETF 논의에 포함된 점도 투자심리를 지지하고 있다. 아직 XRP 현물 ETF가 공식적으로 존재하지는 않지만 이더리움과 솔라나 ETF 도입 소식이 시장에 강한 랠리를 촉발했던 전례를 감안하면 유사한 상품에 대한 논의만으로도 시장의 열기가 재점화될 가능성이 있다.

XRP, 상원 회의 앞서 주요 지지선 선방

기술 분석적 측면에서 XRP는 여전히 주요 지지선 위에서 안정적으로 거래되고 있다. 현재 XRP는 2.47달러 부근에서 움직이고 있으며 50일 단순 이동 평균(SMA)인 2.82달러 바로 아래, 200일 SMA인 2.59달러 수준 근처에서 등락을 이어가고 있다.

XRP는 최근 50일 및 200일 SMA가 수렴하면서 강력한 직선형 움직임에 앞서 전형적인 좁은 거래 구간을 형성하고 있다. 현재 200일 SMA인 2.59달러가 단기 저항선으로 작용하고 있으며 2.30~2.40달러 구간은 주요 지지선으로 평가된다.

가격 구조를 살펴보면 XRP는 최근 1.50달러대까지 하락한 뒤 빠르게 반등했다. 이는 1.64달러 부근의 0.618 피보나치 되돌림 구간과 일치한다. 해당 영역에서의 강력한 매수세 유입은 투자자들이 장기 추세선 방어를 위해 적극적으로 개입했음을 보여준다.

XRP 차트. 출처: 트레이딩뷰

트레이딩뷰 차트에 따르면 XRP는 2024년 12월 이후 형성된 대형 하락 쐐기 패턴을 지난 7월에 돌파한 뒤 8월 3.66달러까지 급등했다. 이후 하향조정을 받았지만 여전히 이전 랠리 구간을 상회하는 수준을 유지 중이다. 쐐기 지지선과 200일 SMA가 유지되는 한 기술적 강세는 유효하다는 분석이다.

하락세 둔화 지표와 XRP 반등

상대 강도 지수(RSI)는 41.69를 기록하고 있어 과매수나 과매도 구간에 속하지 않은 중립 상태다. 이는 상원 회의 이후 매수 압력이 강화될 경우 반등 여지가 충분함을 의미한다.

이동 평균선 수렴 확산(MACD) 지표는 -0.0179로 신호선인 -0.1245를 상회하며 약세 모멘텀이 점차 소멸하고 있음을 보여준다. 만약 강세 크로스오버가 완성될 경우 XRP는 2.80~3.00달러 구간을 향한 새로운 상승 흐름을 모색할 가능성이 높다.

또한 평균 방향성 지수(ADX)는 45.78로 현재 추세 강도가 상당히 높음을 시사한다. XRP가 뚜렷한 거래량을 동반하며 2.60달러를 돌파할 경우 모멘텀은 3.48달러 부근의 다음 저항선까지 빠르게 가속화될 수 있다.

랠리가 이어질 경우 지난 8월 고점인 3.66달러 재돌파 가능성도 거론된다. 그 이상으로 상승세가 확장되면 장기 피보나치 목표치인 4.29달러와 5.32달러가 다음 상단 저항 구간으로 제시되고 있으며 이는 현재 수준 대비 최대 70~110%의 추가 상승 여력을 의미한다.

XRP가 2.30달러 이상을 유지하지 못할 경우 단기 하향조정 가능성도 제시된다. XRP 가격이 해당 지지선을 지키지 못할 경우 2.00달러 혹은 1.64달러 부근까지 하락할 수 있다는 전망이 나온다. 다만 현재 수준 근처에 50일 및 200일 SMA가 동시에 위치해 있어 추가 하락 시 완충 역할을 할 가능성도 있다.

함께 읽어보기: 비트코인 하이퍼 구매 방법 – 5분 안에 HYPER 사는법

