솔라나 ETF 승인 지연에도 200달러 향하는 SOL 코인, 과연 어디까지 오를까?

솔라나 가격이 모멘텀을 구축하며 200달러를 향해 전진하기 시작했다. 최근 솔라나 ETF 승인이 지연되어 여러 발행사가 곤란을 겪고 있는 상황이라, 이번 움직임은 더욱 각별해 보인다.

이 인기 알트코인은 이번 주말 6% 상승하여 190달러를 회복했는데, 이는 21셰어즈 솔라나 ETF가 마침내 승인되고, 밈코인 시장이 활기를 되찾은 덕분이었다.

솔라나는 이번 승인으로 전통 시장에서 기관급 투자를 확보할 세 번째 암호화폐로 부상할 것이며, 덕분에 수십억 달러 신규 자본 유입이 전망된다.

미국 정부 셧다운으로 다른 ETF 승인이 지연되어 기관 투자가 충분히 발휘되지 않은 것을 고려하면, 솔라나는 전통 금융 시장에서 그 입지가 더 강화될 단계만 남았다고 볼 수 있다.

그리고 시장 관계자들이 연말 전 최대 0.5% 금리 인하를 기대함에 따라, 위험 선호 심리가 촉발되어 더 큰 수요로 이어질 수 있다.

또한 주말 솔라나 디앱 매출이 이더리움·바이낸스 스마트 체인을 합친 성과를 압도하여, ETF 지연으로 위축된 분위기를 상쇄했다. 이번 성과는 개인 투자자들이 밈코인으로 몰린 덕분이다.

🚨 Solana just outperformed Ethereum + BSC combined in 24h app revenue. pic.twitter.com/iysZwJlUkJ — The Solana Post (@thesolanapost) October 19, 2025

사상최고가 돌파 기대

밈코인 수요가 가세한 강세 촉매제는 솔라나가 7개월 동안 이어진 상승 채널을 돌파할 가능성을 시사한다.

현재 솔라나는 175달러 수요 구간과 하단 채널 지지선 근처에서 이중바닥 반전패턴을 형성하여 강력한 지지 구간을 확보했다.

이 하단 지지선은 모멘텀 지표가 강세를 보임에 따라, 상단 저항선 시험을 목표로 하는 발사대 역할을 하는 것으로 확인되었다.

상대강도지수는 30에서 바닥을 찍고나서 더 높은 저점을 형성했고 지금은 중립에 가깝다. MACD 히스토그램도 같은 흐름으로 시그널선에 접근하고 있으며, 이는 모두 새로운 상승 추세를 암시한다.

주요 돌파 목표는 연초에 경신된 사상최고가 300달러로 남아있다. 만약 이 가격을 지지선으로 만들 수 있다면 새로운 가격대를 향해 나아갈 수 있으며, 500달러를 목표 삼아 160% 상승을 기대할 수 있다.

또한 스테이블코인, 기업의 가상화폐 매집, 추가 솔라나 ETF 승인으로 전통 금융권 투자가 확대되면, 새로운 기관 수요에 힘입어 1000달러를 겨냥하며 420% 상승을 기대할 수 있다.

