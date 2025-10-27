리플, 주간 12.1% 상승…돌파냐 조정이냐 갈림길

리플(XRP)은 주간 12.1% 상승하며 시가총액 1,597억 달러로 4위 자리를 유지했다.

리플(XRP)이 주간 상승률 12.1%로 일주일을 마감하며 대부분의 주요 알트코인의 상승률을 능가했다. 기사 작성 시점 기준 리플 시세는 2.66달러로 24시간 전 대비 1.75% 상승했으며 24시간 거래량은 39억 달러에 달했다.

XRP는 시가총액이 약 1,597억 달러로 전 세계 암호화폐 중 시가총액이 네 번째로 높으며 유통량은 600억 XRP를 넘었다.

꾸준한 리플 시세 상승은 전반적 가상자산 시장의 투심 회복 및 리플의 글로벌 결제사업 확장에 따른 기관 투자 참여 증가가 기여했다. 그러나 기술적 지표는 XRP가 다음 주요 움직임을 시작하기 전 횡보 중이라고 시사했다.

리플 기술적 분석: 약세 삼각 패턴 등장

이번주의 강한 회복에도 불구하고 XRP 차트에는 약세 신호가 나타나 주의가 필요하다. 리플은 하락 삼각 패턴을 형성하고 있으며 2.71달러 근처 더 낮아진 고점과 수평 바닥선 2.26달러가 정의하고 있다. 하락 삼각 패턴은 통상적으로 강세 모멘텀의 약화 및 저항선 돌파 실패 시 조정기의 지속 가능성을 시사한다.

출처: 트레이딩뷰

주요 기술적 신호는 다음과 같다:

20일 EMA(2.54달러)가 50일 EMA(2.69달러)보다 낮아 매도세가 우위에 있다고 볼 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)가 52 근처에 있다. 과매도 상태에서 반등해 매수 관심이 일부 존재한다고 해석할 수 있지만 아직 추세 반전을 확신하기에 이르다.

최근 스피닝 탑, 도지캔들 등이 나타나 변동성이 높아지기 전 시장의 불확실성을 암시하는 전형적 신호가 나타났다.

리플이 강세를 회복하려면 2.72달러를 명확히 돌파해야 한다. 이에 실패하면 저항선을 다시 확인하고 2.26달러 혹은 2.02달러까지 후퇴할 수 있다. 이 가격대는 과거에도 시장이 안정화되었던 역사적 수요 구간이었다.

리플 잠재적 트레이딩 기회: 후퇴, 반등 시나리오

단기적으로 리플 전망은 교차로에 서 있다. 트레이더들은 2.70달러에서 2.72달러선에서 명확한 돌파 신호가 나오기를 기다리고 있다. 성공적으로 이를 넘어선다면 이전 스윙 고점이 맞물린 3.15달러를 향해 상승할 수 있다. 반대의 경우 저항이 약세 모멘텀을 강화할 수 있다.

트레이딩 전망

강세 시나리오 : 2.72달러 위 롱 포지션 열고 3.15달러 목표 가격, 2.54 아래 손절매 설정

: 2.72달러 위 롱 포지션 열고 3.15달러 목표 가격, 2.54 아래 손절매 설정 약세 시나리오: 2.70달러 아래 숏 포지션 열고 2.26달러에서 2.02달러 목표 가격, 2.75달러 위 손절매 설정

종합하면, 리플이 주간 상승률 12.1%를 기록해 낙관론의 확대를 보여주고 있지만 기술저 관점에서는 하락 삼각 패턴 안에서 제약을 받고 있다. 과연 최근의 상승이 더 긴 상승 추세의 시작일지 후퇴 전 일시적 반등일지 확인하려면 명확한 돌파가 필요하다.

