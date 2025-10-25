도지코인 1달러 도달 가능성? 애널리스트 ‘HODL하라’

도지코인은 최근 주요 지지선에서 반등하며 상승 추세를 유지하고 있으며 유명 트레이더와 여러 분석가들은 2025년까지 1달러까지 상승할 가능성을 제시하고 있다.

도지코인이 7일 전 대비 5.62% 회복해 0.1980달러에 거래되고 있다. 전체 가상자산 시장도 같은 기간 소폭 회복했으며 도널드 트럼프 대통령이 바이낸스 공동창업자 창펑 자오를 사면한 사실도 투심 개선에 기여했을 수 있다. 이 가운데 한 유명 암호화폐 분석가가 도지코인 강세 전망을 주장해 주목을 받았다.

X 팔로워 수가 3만 3,000명을 넘는 유명 트레이더 침프 오브 더 노스(Chimp of the North)는 도지코인이 3일봉 차트에서 주요 지지선 0.12달러에서 반등한 후 남은 코인 불장 주기에서 1달러까지 상승할 수 있다고 예측했다.

Do you have the patience to wait for $1? 🐕$DOGE pic.twitter.com/Q5P0bSQF65 — Chimp of the North (@cryptochimpanz) October 23, 2025

도지코인은 지난해 11월 도널드 트럼프 대통령이 재선되었을 때에도 유사한 움직임을 보여 역사를 반복할 수 있을지에 기대가 모아지고 있다.

당시 도지코인은 약 0.10달러에서 0.50달러까지 몇 주만에 상승했다. 역사가 언제나 반복되는 것은 아니지만 종종 유사한 경로를 따르곤 한다.

도지코인 전망: 0.165달러에서 반등, 다음은 0.33달러일까

도지코인 일봉 차트를 보면 최근의 후퇴에도 불구하고 상승 추세가 유지되고 있다고 확인할 수 있다. DOGE 시세는 차트에 보이는 장기 추세선에서 지지를 받은 후 0.165달러 위로 상승했다.

출처: 트레이딩뷰

당분간 지켜보아야 할 주요 저항선은 0.22달러에 있다. 이 가격대 위로 상승하면 도지코인이 머지 않아 0.33달러까지 상승할 가능성이 존재한다.

한편 모멘텀이 강화되어 가격이 상승 가격 채널 위로 돌파하면 다음 목표는 도지코인의 12월 고점인 0.50달러를 고려할 수 있다.

지금과 같은 시기에서 투자자들은 다음 도지코인이 될 후보를 찾고 있다. 상장 전 구매 기회를 제공하고 있는 스노터 토큰(Snorter Token, SNORT)은 유망 신규 밈코인을 조기에 발견할 수 있는 자동 트레이딩봇을 개발해 550만 달러 이상 모금했다. 더 저렴한 가격에 SNORT을 구매할 수 있던 프리세일 기간은 종료했지만 10월 27일 한국 시간 오후 11시까지 상장 가격에 구매할 마지막 기회가 남아있다.

스노터 토큰(SNORT), 코딩 초보자의 자동 트레이딩 지원

스노터 토큰은 밈코인 트레이딩 방식을 재정의한다. 복수의 탭을 이동하며 차트를 추적하고 스마트 컨트랙트를 해석하는 대신 이제 투자자는 텔레그램 안에서 간단하게 채팅 명령어 몇 개만으로 유망 코인을 발견하고 거래할 수 있다.

함께 읽어보기: 스노터 토큰 구매방법 – 밈과 AI 트레이딩봇이 만난 $SNORT 매수 가이드

출처: 스노터 토큰 홈페이지

솔라나 체인 위에 개발된 스노터 봇은 자체 라우팅 엔진과 MEV 저항성 릴레이어를 지원해 초고속, 안전한 스왑을 지원한다.

스노터 봇은 자동으로 위험한 토큰을 탐지해 걸러내기 때문에 투자자가 허니팟이나 숨겨진 발행 기능을 걱정할 필요가 없다. 트레이더는 원하는 수익 실현 시점을 미리 설정하고 지정가 주문하거나 수익률 높은 지갑의 거래를 따라하도록 자동화할 수도 있다.

이제 SNORT을 거래소 상장 전에 구매할 기회가 2일 남았다. 투자자는 상장 예상 가격인 $0.1083에 토큰을 구매할 수 있다. 관심 있는 투자자는 공식 스노터 토큰 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 호환 지갑을 연결한 후 ETH, SOL, USDT, USDC, BNB 등의 암호화폐로 구매할 수 있다.