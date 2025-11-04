리플(XRP), 2.35달러 지지선 지킬까…다음 반등의 분수령

리플(XRP)은 연준의 금리 결정 불확실성으로 인해 24시간 동안 5% 이상 하락하며 2.34달러까지 내려앉았다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 11월 4, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

리플 코인 엑스알피(XPR)가 전체 가상자산 시장과 함께 하락한 가운데 과거 강한 상승 모멘텀을 촉발했던 지지선을 지킬 수 있을지에 관심이 모아지고 있다.

XRP는 24시간 전 대비 5.57% 하락해 2.34달러에 거래되고 있다. 한편 24시간 거래량은 전일 대비 151% 증가한 67억 6,000만 달러를 기록해 고래 투자자들이 다음 움직임에 대비하기 시작했다고 시사했다.

온체인 공급 클러스터 데이터를 보면 2.52달러와 2.54달러 사이 강한 매집이 나타나 이 구간이 주요 수요 구간이라고 확인했다.

출처: 글래스노드

리플이 이 가격대를 회복하면 이면에 강한 매수 심리가 존재한다고 시사해 다음 강세장을 촉발할 수 있다.

오늘 리플 코인이 하락한 이유는 연준의 12월 금리 결정을 앞둔 불확실성의 증가가 시장 전반에서 투자 심리를 위축한 영향으로 풀이된다.

하지만 아직 추가 리플 ETF 출시 가능성과 리플의 기관 파트너십 확대를 기대할 수 있어 리플이 돌파를 맞이할 가능성이 남아있다.

XRP 가격 예측: 2.35달러 지지선, 다음 도약 위한 발판 될까

리플은 최근 2.50달러 위로 상승하는 데 실패한 후 급락했다. 종전에 지지선이었던 2.50달러는 이제 저항으로 작용하고 있다.

만약 리플의 하락 추세가 2.30달러와 2.35달러 지지 구간에서 바닥을 형성한다면 역사적 움직임을 고려할 때 강한 반등이 발생할 수 있으며 이번에는 신고가를 목표로 도약할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

2.30달러와 2.35달러 사이는 과거에도 주요 발판으로 작용했기에 매수자들이 강하게 반등하면 빠르게 추세가 반전될 수 있다.

XRP 4시간봉 차트를 보면 상대 강도 지수(RSI)가 14일 이동평균선 아래로 하락해 매도 압력 증가를 시사했다. 하지만 과매도 신호는 반전이 임박했다는 신호일 수 있다.

광범위한 가상자산 시장이 쉽게 안정을 찾지 못하는 가운데 트레이더들은 맥시도지(Maxi Doge, MAXI) 같이 아직 거래소에 상장하지 않아 시세 움직임을 우회할 수 있는 프리세일 코인으로 관심을 돌리고 있다.

맥시도지(MAXI), 디젠 트레이더 커뮤니티 형성하며 400만 달러 가까이 모금

아직 코인 불장은 끝나지 않았으며 비트코인과 주요 알트코인은 여전히 전고점 근처에 머물고 있다. 맥시도지는 코인 불장의 위험 선호 심리를 컨셉으로 한 밈코인으로 다음 강세장에 대비할 만한 유망 밈코인으로 부상했다.

함께 읽기: 맥시 도지 구매방법 – 초보자도 쉽게 MAXI 매수할 수 있는 단계별 가이드

출처: 맥시도지 공식 X

도지 밈에서 영감을 받은 맥시도지는 디젠 트레이더 커뮤니티를 구축해 트레이더들이 서로 투자 전략과 시장 분석 관점을 공유하고 게이미파이드 이벤트에 참여해 보상을 얻을 수 있도록 지원할 계획이다.

전체 모금액의 25%는 ‘맥시 펀드’에 분배되어 마케팅, 파트너십, 생태계 발전에 이용될 예정이다. 관심 있는 투자자는 공식 맥시 도지 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 코인 지갑을 연결해 MAXI를 구매할 수 있다. 투자자는 ETH, USDT 같은 암호화폐로 결제할 수 있으며 구매 후 즉시 스테이킹해 추가 보상을 얻을 수 있다.

더 자세한 맥시도지 커뮤니티 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.