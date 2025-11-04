도지코인 4억4천만달러 대규모 매도 ··· 붕괴 신호?

고래 투자자들이 할로윈을 앞두고 3일 동안 약 4억4천만 달러 규모의 도지코인(DOGE)을 매도하면서 11월 도지코인 가격 전망이 한풀 꺾였다.

밈코인 시장의 ‘업토버(Uptober)’에 대한 기대감은 실현되지 않았고 확신에 찬 장기 보유자들마저 이탈하면서 약세 심리가 1월까지 이어지고 있다.

큰손 투자자들의 매도 압력 속에 도지코인은 0.18달러 핵심 수요 구간을 지키지 못했으며 한때 0.26~0.33달러를 목표로 했던 상승 채널 구조는 사실상 무효화됐다.

다음으로 중요한 구조적 지지선은 0.07달러다. 이는 마지막 강세장 이전 수준으로 되돌아감을 의미한다.

도지코인 대규모 하락 오나

다만 도지코인이 과거 수요 영역 근처에서 바닥을 형성할 가능성이 있어 알리의 약세 전망을 무효화할 수 있다.

모멘텀 지표는 매도 압력이 완화되고 있음을 시사한다. 0.12달러와 0.09달러 구간은 각각 30%와 50% 손실 제한선으로 작용할 수 있는 자연스러운 약세 둔화 지점으로 평가된다.

도지코인 1일 차트, 상향 채널 붕괴. 출처: 트레이딩뷰.

이동 평균선 수렴 확산(MACD) 히스토그램이 신호선 아래로 내려가며 하락 추세 전환 가능성을 보여주고 있지만 상대 강도 지수(RSI)는 역사적으로 도지코인 하향조정의 바닥을 형성해온 30 수준에 근접하고 있다.

RSI가 반등세로 전환될 경우, 현재의 붕괴 흐름이 무효화되며 도지코인은 상승 채널 구조를 회복하고 모멘텀이 재점화될 가능성이 있다. 이 경우 최대 0.50달러까지 약 190%의 상승 랠리가 전개될 수 있다는 전망도 제기된다.

한편 펀더멘털 측면에서도 미국의 금리 완화 기조와 현물 도지코인 ETF 승인 기대감이 위험자산 선호 심리를 개선하며 도지코인 수요 회복에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

실용성 탑재한 밈코인 ‘섭드’

밈코인 시장이 약세를 보이는 가운데 실용성을 갖춘 유틸리티 프로젝트들이 주목받고 있다. 밈코인 시장 심리를 주도한다고 할 수 있는 도지코인이 흔들리자 투자자들은 투기성 자산에서 벗어나 실질적 수익 창출이 가능한 프로젝트로 눈을 돌리고 있다.

이 가운데 AI 기반 콘텐츠 플랫폼 섭드(SUBBD)가 크리에이터와 팬을 위한 새로운 수익 모델을 제시하며 업계의 관심을 끌고 있다. 섭드는 850억 달러 규모의 디지털 콘텐츠 산업을 재정의하는 것을 목표로 하며 팬과 크리에이터 모두에게 보다 공정하고 투명한 보상 구조를 제공한다.

섭드 플랫폼은 중개 과정을 생략해 실제 가치를 창출하는 크리에이터에게 수익과 통제권을 제공하는 구조를 채택했다. 이를 통해 크리에이터는 자신의 청중과 콘텐츠, 그리고 수입을 직접 소유할 수 있다.

팬 역시 혜택을 누린다. 섭드 생태계는 토큰 게이티드(Token-Gated, 토큰 보유 시 액세스 가능) 콘텐츠, 할인, 얼리 액세스 등 다양한 참여 방식을 제공해 팬들이 크리에이터와 보다 깊이 소통할 수 있도록 한다.

함께 읽어보기: 2025년 섭드 토큰($SUBBD) 구매방법 – 초보자용 가이드

섭드 프로젝트는 이미 시장의 주목을 받고 있다. 현재 진행 중인 자체 토큰 프리세일에서는 기사 작성 당시 130만 달러 이상이 모금됐다. 업계에서는 섭드가 단순한 콘텐츠 플랫폼을 넘어 탈중앙화와 공유 가치라는 암호화폐의 본질적 비전을 실현하는 사례로 평가하고 있다.

섭드는 팬과 크리에이터가 윈윈하는 새로운 디지털 경제 모델을 제시하며 실질적 유틸리티를 기반으로 한 차세대 웹3 플랫폼으로 부상하고 있다.

