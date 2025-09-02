[XRP 뉴스] NIGHT 에어드랍 개시 ··· XRP 오르나

XRP 가격 전망이 한층 밝아지고 있다. 미드나잇(NIGHT) 에어드랍이 시작됐고 총 NIGHT 토큰 물량의 5%가 XRP 보유자에게 독점 배정된 것이다.

XRP 보유자는 지난 6월 11일 보유량을 기준으로 최대 12억 개의 무료 NIGHT 토큰을 청구할 수 있다.

컨센서스 2025에서 카르다노 창립자 찰스 호스킨슨은 “생태계 협력 확대와 장기 지지자 보상을 위해 XRP 보유자를 에어드랍 대상에 포함시켰다”고 설명했다.

Cardano Founder Reiterates That #XRP Holders Will Receive Midnight Airdrop💥 pic.twitter.com/ztGkAfP2bg — XRP CAPTAIN (@UniverseTwenty) March 3, 2025

NIGHT 에어드랍에도 XRP 약세

XRP 보유자는 ‘글레이셔 단계’ 종료 전까지 60일 동안 NIGHT 토큰을 청구할 수 있으며 첫 번째 기회를 놓친 투자자는 ‘스캐빈저 마인 단계’에서 2차 청구를 할 수 있다.

참여 자격은 스냅샷 시점에 최소 100달러 상당의 XRP를 보유해야 하며 클레임 기간은 9월 중순까지 유지될 예정이다.

NIGHT 토큰 보유자에게 거버넌스 권한을 부여하고 주요 블록체인 간 협력을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

장기 지지자들을 위한 보상이 마련됐음에도 불구하고 리플 토큰은 여전히 전반적인 약세장 분위기에서 자유롭지 못하다. 지난 7일 동안 XRP는 6.93% 하락하며 지난 8월 고점인 3.38달러에서 후퇴했다.

다만 XRP는 연초대비 0.4936달러에서 3.65달러까지 치솟으며 392.22%의 수익률을 기록해 상위 10대 암호화폐 중 가장 높은 실적을 올리고 있다.

출처: 코인마켓캡

투자자들의 차익 실현과 암호화폐 시장의 하락세가 맞물리면서 XRP는 현재 약 2.74달러에 거래 중이다. 2.70달러 지지선을 지켜내야만 2.90달러 즉각 저항선 돌파를 시도할 수 있다는 분석이 나온다.

XRP 기술 분석

기술적 관점에서 지지선이 완전히 붕괴될 경우 2.33달러까지 추가 하락 위험이 있다.

반대로 상승세가 유효하다면 첫 번째 저항선은 3.03달러이며 모멘텀이 강화될 경우 3.16달러와 3.31달러가 주요 목표가다.

출처: 트레이딩뷰

상대 강도 지수(RSI)가 33 근처까지 하락하며 과매도 구간에 접근하고 있다. 이는 매도 압력이 여전히 강세를 보이고 있지만 곧 소진될 수 있음을 시사한다.

만약 매수세가 2.70달러 지지선을 지켜낸다면 XRP는 3.03달러 저항선까지 반등할 수 있다. 그러나 약세 흐름이 이 지지선을 무너뜨릴 경우, 2.33달러까지 급락할 가능성이 높다.

