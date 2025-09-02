트럼프 관련 코인 WLFI 및 USD1, 업비트 빗썸 동시 상장

트럼프 대통령 일가 연관 디파이 프로젝트 월드리버티파이낸셜의 거버넌스 토큰 WLFI와 스테이블코인 USD1이 9월 1일 업비트 등 국내외 주요 가상자산 거래소에 상장되었다. WLFI 토큰은 상장 첫날 높은 변동성과 함께 거래가 시작됐다.

금일 트럼프 대통령 관련 디파이 프로젝트 월드리버티파이낸셜의 거버넌스 토큰 WLFI과 스테이블코인 USD1이 업비트 등 주요 국내 가상자산 거래소에 상장했다.

1일 업비트는 USD1, WLFI 코인을 모두 원화(KRW), 비트코인(BTC), 테더(USDT) 마켓에 상장한다고 공지했다. USD1 코인의 경우 거래지원 개시 시점이 9월 1일 16시였으며 WLFI 코인은 1일 22시였다. 업비트는 두 토큰 모두에 대해 이더리움 네트워크 입출금만 지원하고 있다.

빗썸은 업비트와 WLFI 코인을 동시에 상장했으며 코인원의 경우 WLFI 거래지원을 2일 오전 11시에 개시할 예정이다. 이외에도 바이낸스, 코인베이스 등 주요 해외 가상자산 거래소도 WLFI 토큰을 1일에 상장했다.

WLFI 코인은 상장 첫날 시세가 급등락하며 높은 변동성을 보이고 있다. 글로벌 WLFI 시세는 $0.2638로 상장 초기 $0.46까지 상승했다가 최저가 $0.2534를 기록했다. 업비트 원화마켓에서 WLFI 토큰은 상장 직후 495원까지 급등했으나 이후 342원까지 하락했다. 기사 작성 시점 기준 업비트 WLFI 시세는 368원이다.

USD1의 경우 미국 달러와 1:1로 가격이 연동되는 토큰으로 시세가 1달러 근처를 유지하고 있다.

월드리버티파이낸셜, WLFI, USD1 알아보기

월드리버티파이낸셜(WLFI)은 2024년 10월 출범한 탈중앙화 금융(디파이) 프로젝트로 트럼프 대통령의 일가와 연관된 프로젝트로 유명하다. 월드리버티파이낸셜은 미국 중심 디파이 발전을 추구하며 에릭 트럼프 등 트럼프 대통령 주변 인물이 직책을 맡고 있다.

월드리버티파이낸셜은 지난 3월 스테이블코인 USD1을 출시했다. USD1은 미 국채, 달러 예치금 등으로 완전 담보되는 스테이블코인으로 시가총액 26억 달러 이상으로 성장했다. USD1은 스테이블코인 시장 점유율이 0.86%에 달하며 USDT, USDC, USDe, DAI에 이어 5번째로 큰 스테이블코인이다.

WLFI 토큰은 월드리버티파이낸셜의 거버넌스 토큰으로 에이브 V3 기술로 개발한 이더리움 레이어 2 위에 작동한다. WLFI 공급량 1000억 개 중 225억 개는 월드리버티파이낸셜 지분을 60% 보유한 트럼프 일가 관련 회사 DT 마크스 디파이 LLC에 분배되었다. 트럼프 대통령과의 연결 관계는 월드리버티파이낸셜 출범 이후 꾸준히 논란이 된 문제로 최근 WLFI 토큰이 주요 거래소에 상장되면서 더욱 집중적인 관심을 받고 있다.

9월 1일 시작한 WLFI 토큰 클레임, WLFI 가격 전망

WLFI 코인은 9월 1일 클레임 절차를 시작했으며 이에 따라 토큰이 거래 및 이전 가능해졌다.

월드리버티파이낸셜이 프리세일에서 5억 5,000만 달러를 모금할 때만 해도 WLFI 토큰은 거래가 불가능한 거버넌스 토큰으로 국한되었다. 그러나 현재 이러한 거래 제약은 해제되었다. WLFI 초기 투자자들은 9월 1일부터 보유량의 20%를 언락할 수 있으며 나머지 80%는 커뮤니티 거버넌스 투표에 따라 결정될 예정이다. 1일 풀리는 언락 수량은 전체 토큰의 약 4%에 달하며 토큰 클레임 절차는 WLFI 락박스(Lockbox)를 통해 진행된다.

WLFI는 정치 테마, 디파이 혁신, 트럼프 대통령의 인지도 등을 고려할 때 폭발적으로 성장할 잠재력을 가졌다. 앞으로 WLFI 코인이 0.45달러를 돌파할 수 있을지 지켜보아야 한다. 한 애널리스트는 월드리버티파이낸셜 전망이 $0.70까지 오를 수 있다고 주장하기도 했다.

