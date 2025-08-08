리플 시세 전망: 리플랩스, 스테이블코인 결제 플랫폼 레일 인수 발표

리플(XRP)이 최근 일본 SBI 홀딩스의 리플 기반 ETF 출시와 레일(Rail) 결제 플랫폼 2억 달러 인수 호재로 강력한 상승세를 보이며 $3.38 저항선을 시험하고 있다. 이번 인수와 ETF 출시에 힘입어 리플은 글로벌 결제 솔루션 시장에서 영향력을 확대하고 있다.

리플 시세(XRP)가 관련 호재 발표에 힘입어 어제부터 모멘텀을 되찾아 강하게 3달러선을 돌파해 상승세를 이어가고 있다.

일본의 주요 자산운용사가 리플 기반 ETF를 출시한다고 발표했다. 일본 내 개인 투자자와 기관 투자자의 거래량이 증가할 것이라는 기대감에 해당 소식이 리플 시세 전망을 강화하고 있다. 운용 자산 규모가 700억 달러를 넘는 SBI 홀딩스가 며칠 전 이같은 사실을 발표했다.

출처: SBI 홀딩스

SBI 홀딩스는 일본에서 두 개의 암호화폐 기반 ETF를 제공할 계획이다. 첫 번째 상품은 골드 앤 크립토 애셋 ETF로, 49%를 비트코인에 투자하며 두 번째 펀드는 비트코인과 리플 ETF로 신탁을 통해 두 암호화폐에 대한 익스포저를 제공할 예정이다.

리플, 2억 달러 레일 인수로 스테이블코인 혁신 가속

새로 발표된 또 하나의 호재로, 리플랩스가 스테이블코인 기반 결제 플랫폼 레일(Rail)을 2억 달러에 인수한다고 발표했다. 이번 인수로 리플은 레일의 가상 계좌 및 자동화된 백오피스 도구를 통합할 수 있게 되며 기업용 국제 사업 거래를 더욱 원활하게 처리할 수 있을 전망이다.

레일은 단일 API를 통해 스테이블코인과 법정 통화를 이용해 기업들이 빠르고 효율적으로 그리고 규제를 준수하며 국경 간 결제할 수 있도록 지원하며 기업이 가상자산 지갑이나 은행 계좌를 직접 관리할 필요성을 줄여준다.

Today, we’re acquiring @RailFinancial: https://t.co/phM8Bnsa7m



This strengthens Ripple’s leadership in crypto infrastructure and stablecoin payments by adding Rail’s robust back-office and virtual account capabilities to our global payments network.



Learn how this deal enables… — Ripple (@Ripple) August 7, 2025

리플과 레일은 힘을 합쳐 스테이블코인 기반 결제에 대한 급증하는 수요를 충족시키고자 한다. 둘의 통합 플랫폼은 외부 결제 수단 지원, 국경 간 입금 및 지불, 내부 트레저리 운영, XRP, RLUSD 등의 디지털 자산 통합 등을 지원할 계획이다.

레일은 2025년에 전세계 글로벌 B2B 스테이블코인 거래량의 10% 이상을 처리할 것으로 전망되는 가운데 이번 인수로 리플은 글로벌 암호화폐 결제 인프라에 대한 지배력을 강화하고 스테이블코인 혁신을 가속화해 전 세계 수백만 개의 기업에 확장성 높고 규제를 준수하는 솔루션을 제공할 수 있게 되었다. 이번 인수 계약은 규제 당국의 승인에 따라 2024년 4분기에 마무리될 것으로 보인다.

리플 시세 전망: $3.38 근처 저항선 시험 중, 다음 목표 가격 $3.5

리플 코인의 거래량은 패닉이나 과도한 환호를 시사하는 극심한 스파이크 없이 높은 수준을 유지하고 있어 리플 강세 전망을 강화하고 있다.

리플 시세 4시간봉 차트를 보면 XRP가 $3.00 지지선에서 명확하게 반등해 이제 $3.38 저항선을 시험하고 있다. 최근의 회복세에서 리플 코인은 주요 가격대를 회복하고 거래량이 평균 이상을 유지하고 있어 투자자의 참여가 활발하다고 시사했다.

출처: 트레이딩뷰

$3.38 근처에서 살짝 후퇴했던 리플 시세는 곧 빠르게 회복하며 다음 재시험에 도전하고 있다. 이러한 가격 움직임은 앞으로 거래량이 계속 증가한다면 강세 돌파가 발생할 가능성을 암시했다.

$3.38 저항선을 명확히 돌파해 그 위에서 마감한다면 더 가파른 랠리가 촉발될 수 있으며 잠재적 목표 가격으로 $3.50, $3.60을 들 수 있다. 한편 지지선은 $3.00에 형성되어 있으며 그 아래로 $2.75가 후퇴 시 리플 시세를 받쳐줄 것으로 보인다.

전반적으로 모멘텀 지표도 RSI가 과매수 구간에 근접하고 MACD가 강세 크로스오버를 기록하는 등 강세 전망을 강화하고 있지만 주요 저항선을 시험하고 있는 만큼 단기적으로 변동성이 다소 발생할 수 있다.

