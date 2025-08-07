딥시크가 예측한 올해 XRP, 페페, 시바이누 가격

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 8월 8, 2025

크립토뉴스를 신뢰할 수 있는 이유 광고 공개 정책 크립토뉴스는 소중한 독자에게 완전한 투명성을 약속합니다. 일부 콘텐츠에는 제휴 링크가 포함되어 있으며, 크립토뉴스는 이러한 파트너십을 통해 수수료를 받을 수 있습니다. 10년 이상 암호화폐 소식을 전해온 크립토뉴스는 업계에서 오랜 기간 쌓아온 입지와 양질의 저널리즘을 위한 노력 덕분에 급변하는 디지털 금융 세계에서 신뢰할 수 있는 매체로 자리매김했습니다. 베테랑 저널리스트와 애널리스트로 구성된 크립토뉴스 보도팀은 심도 있는 업계 지식과 블록체인 기술에 대한 실무 경험을 접목합니다. 또한, 엄격한 편집 기준 을 유지하여 기존의 암호화폐뿐만 아니라 새롭게 떠오르는 프로젝트에 대해서도 사실에 입각한 정확성과 공정한 보도를 약속합니다. 크립토뉴스에 대해 자세히 알아보기

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

중국의 인공지능(AI) 딥시크(DeepSeek)가 XRP(엑스알피), 페페 코인, 시바이누 코인이 올해 내에 폭등할 수 있다고 상승세를 전망했다.

지난달, 비트코인은 12만 2838달러로 사상 최고가를 경신했다. 작년의 반감기와 미국의 제도권 편입에 힘입어 세계적으로 암호화폐 채택률이 촉진될 수 있다.

지난주 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 증권법을 현대화하기 위해 고안된 규제 개편인 ‘프로젝트 크립토(Project Crypto)‘를 공개했다. 폴 앳킨스 SEC 위원장은 프로젝트 크립토를 미국을 세계 최고의 암호화폐 허브로 구축하려는 도널드 트럼프 미국 대통령의 대담한 목표를 뒷받침하는 SEC의 “등대”라고 설명했다.

딥시크, XRP 올해 내 사상최고가 경신 예측

딥시크는 리플의 자체 토큰인 XRP가 올해 내에 현재 시세인 3.08달러에서 63% 상승한 5달러까지 상승할 수 있다고 예측했다.

XRP는 올해 꾸준히 강세를 보였다. 지난 7월 18일에는 3.65달러로 사상 최고가를 경신하며 2018년의 이전 사상 최고가를 넘어섰다. 지난 한 달 동안 36% 급등하여 비트코인을 비롯한 대다수의 상위 알트코인 및 밈코인을 능가했다.

XRP는 저렴한 수수료, 신속한 거래 처리 속도, 컴플라이언스 준수로 인지도를 얻고 있다. 유엔 자본 개발 기금(UNCDF)은 국경 간 금융 거래를 위한 신뢰할 수 있고 규정 준수 블록체인 기반 도구로 XRP에 주목했다.

전환점은 2023년 미국 법원이 XRP의 일반 투자자 대상 판매가 증권에 해당하지 않는다고 판결하면서 찾아왔다. 이 판결에 따라 2025년 초 SEC가 공식적으로 조사를 중단하면서 XRP를 압박하던 규제적 고리가 풀렸다.

현재 XRP는 사상 최고가 대비 약 16% 낮은 가격에 거래되고 있다. 이 저항선을 회복하고 돌파하면 딥시크의 목표가 5달러에 도달할 수 있다. 챗지피티는 유리한 환경이 조성된다면 낙관적 목표가로 20달러를 제시했다.

XRP의 상대강도지수(RSI)는 최근 고점인 86에서 49로 하락했으며 이는 대량 매수 이후 자산이 냉각되고 있으며 RSI가 재차 상승세를 보임에 따라 다음 랠리를 준비하고 있을 수 있음을 시사한다.

제도권 편입 발(發) 순풍이 계속된다면 XRP는 가장 낙관적인 목표가도 넘어설 수 있다. XRP는 지난 12개월 동안 비트코인의 4배에 달하는 561% 상승률을 기록했다.

딥시크, 연말까지 페페코인 6배 성장 예측

다음은 매트 퓨리의 상징적인 온라인 개구리 밈에서 영감을 받아 2023년 4월에 출시된 밈코인인 페페 코인이다. 현재 시가총액 기준 3위 밈코인인 페페는 시가총액 45억 달러로 주류 테마인 강아지 테마를 제외하면 밈코인 중 1위다.

밈코인 시장의 치열한 경쟁에도 불구하고 페페 코인은 활기찬 커뮤니티와 높은 유동성을 기반으로 꾸준히 성장하고 있다. 일론 머스크는 도지코인과 함께 페페 코인 보유를 암시했으며 때때로 소셜 미디어 프로필에 의미심장한 언급을 하기도 했다. 일례로 그는 작년에 자신의 X 프로필 사진을 잠시 페페 코인로 변경한 바 있다.

페페 코인은 지난 한 달 동안 8.4%, 지난 24시간 동안 2% 상승해 두 기간 동안 모두 비트코인을 능가했으며 현재 약 0.00001063달러에 거래되고 있다. 지난 한 주 동안 10% 하락했지만 이는 시바이누 코인과 도지코인 등 주요 경쟁 밈코인들도 같은 기간 동안 일일 7~8% 하락률을 기록했기 때문에 밈코인 시장의 변동성을 반영한다.

딥시크는 오는 12월까지 페페 코인이 6배 상승하여 2024년 말에 기록한 사상 최고가인 0.00002803달러를 크게 상회할 것으로 예상하고 있다.

가격 차트를 살펴보면 작년 11월부터 올해 3월까지 이어지는 하강 쐐기 패턴이 나타나며 이는 일반적으로 랠리 신호로 여겨진다.

전반적인 시장 심리가 긍정적으로 유지되고 제도적 편입이 가속화되면 올해 내에 페페 코인이 딥시크가 제시한 목표가를 넘을 수도 있다는 전망이다.

도지코인 도전자 시바이누 코인, 강세장에서 5배 상승할 수도

2020년 8월에 출시된 시바이누 코인(SHIB)은 약 73억 달러의 시가총액을 자랑하며 도지코인에 이어 두 번째로 큰 밈코인으로 자리매김했다.

현재 시바이누는 0.00001232에 거래되고 있으며 장기적 하락 쐐기 패턴과 올해 초 형성된 강세 깃발이라는 두 가지 주요 기술적 패턴에서 벗어나고 있는 모습이다.

딥시크는 시바이누가 0.000025달러 저항선을 돌파하면 현재 가격 대비 300% 오른 0.00003달러 ~ 0.00006달러 범위까지 상승할 것으로 예측한다.

기술 지표는 랠리가 임박했음을 시사한다. RSI는 42로 상승세를 암시하며 이는 매수 모멘텀이 꾸준히 증가하고 있음을 의미한다. 코인 시장 전반적으로 성장세가 지속된다면 매수 압력이 재차 발생해 빠른 반등 가능성이 제시된다.

지속되는 토큰 소각도 희소성을 높이고 있다. 지난 7월 단 한 주 동안 시바이누 코인 13억 개 이상이 영구적으로 유통량에서 제거되어 소각률이 2,000% 이상 증가했다.

또한 시바이누는 밈코인을 넘어 진화하고 있다. 최근 이더리움을 도입해 확장성을 개선하고 거래 수수료를 낮추며 디앱 개발을 지원하도록 설계된 레이어 2 프로토콜인 시바리움이 출시됐다.

‘토큰6900’ 1000배 상승 예상되는 바이럴 밈코인

딥시크는 알트코인 시장이 높은 성장세를 보일 것으로 예상하지만 시가총액이 클수록 수익률은 제한적일 수 밖에 없다. 고수익을 추구한다면 새로운 밈코인 프리세일이 적합하다.

최근 시장의 관심을 받고 있는 토큰 중 하나는 밈적 매력과 풍자를 테마로 한 새로운 ERC-20 토큰인 토큰6900(T6900)이다. 불과 2주 전에 출시된 이 프로젝트는 현재 진행 중인 프리세일에서 이미 165만 달러 이상의 자금을 조달했다.

토큰6900 웹사이트에 의하면 “토큰6900이 따라가는건 오직 하나, vibe 유동성. 착각, 풍자, 그리고 온라인 트레이더들의 집단 환각에서 시작된 근본 없는 vibe다”.

T6900의 총 공급량은 930,993,091개로 SPX6900의 공급량보다 정확히 한 개 더 많아 풍자적인 브랜딩 전략을 강화한다.

토큰6900은 코믹한 성격을 띠고 있음에도 불구하고 스테이킹 서비스를 제공하고 있어 실용성도 탑재했다. 토큰 보유자는 스테이킹을 통해 수동적 수익을 창출할 수 있으며 현재 연간 수익률은 37%다. 이는 스테이킹 풀이 커질 수록 감소한다.

프리세일 참여를 원한다면 공식 토큰6900 웹사이트에서 현재 개당 0.006875달러에 구매할 수 있다. 이 가격은 1일 14시간 후 인상될 예정이다.

프리세일 가격은 단계적으로 인상되기 때문에 일찍 투자할 수록 높은 수익을 올릴 수 있다.

토큰6900 X와 인스타그램에서 최신 정보를 확인할 수 있다.