옵션 시장에 강세 신호…리플·솔라나로 자본 이동 가속

옵션 시장에서 리플(XRP)과 솔라나(SOL)의 25 델타 리스크 리버설 지표가 양수 전환되며 알트코인 중심으로 자본이 이동하는 초기 신호가 나타났다.

리플 코인(XRP)과 솔라나(SOL)로 자본이 로테이션하는 초기 신호가 나타나고 있다. 옵션 트레이더들이 이들 알트코인의 반등에 기대를 거는 동시에 비트코인, 이더리움은 횡보 중이다. 기사 작성 시점 기준 리플 코인 시세는 2.45달러이고 솔라나 코인 시세는 192.87달러로 각각 24시간 전 대비 3.68%, 2.86% 상승했다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 역시 같은 기간 3.40%, 3.73% 상승해 11만 713달러, 이더리움 4,054달러에 거래되고 있다.

옵션 시장 강세 전환

투자 심리 전환의 신호는 25 델타 리스크 리버설(25-delta risk reversal)에서 나타나고 있다. 이 지표는 옵션 시장의 편향성을 측정하는 인기 지표로 트레이더들이 콜 옵션(강세)와 풋 옵션(약세)을 위해 얼마나 지불하는지 비교한다.

25 델타 리스크 리버설이 양수이면 트레이더들이 콜옵션을 더 높은 가격에 매수하고 있다는 뜻으로 강세 신호로 볼 수 있다.

반대로 음수이면 풋옵션 인기가 높아 약세 리스크가 클 수 있다.

앰버데이터(Amberdata)에 따르면 리플 코인과 솔라나 코인의 리스크 리버설 모두 데리빗의 10월 31일, 11월 28일, 12월 26일 만기 예정인 옵션 계약에서 양전해 투자자들이 연말 강세를 예측했다고 시사했다.

비트코인과 이더리움은 부진, 알트코인 자본 이동 시사

비트코인은 아직 2026년 9월까지 모든 만기 옵션 계약에 대해 리스크 리버설이 음수이다. 이더리움의 경우 12월 만기 계약까지 음수이지만 2026년 넘어가며 살짝 강세로 전환하는 엇갈린 양상을 나타냈다.

리플, 솔라나 코인 관심은 10월 10일 대량 청산에 의한 시장 붕괴 후 회복하기 시작했다. 당시 고레버리지 선물 포지션이 자동 청산당하며 200억 달러 이상의 포지션이 청산되었다.

리플 코인은 이로 인해 2.80달러 근처에서 1.77달러까지 급락했으며 솔라나 코인 역시 220달러에서 188달러까지 하락했다. 한 가지 다행인 점은 극심한 변동성 후 옵션 트레이더들이 다시 두 알트코인에 관심을 보이기 시작했다는 점이다.

알트코인으로 초점 움직이는 시장

시장은 비트코인과 이더리움에서 더 변동성이 큰 중소형 알트코인으로 자본을 움직이기 시작한 것으로 보인다. 데비릿의 미결제약정 수치는 투자자들이 리플 코인과 솔라나의 강세를 기대하고 있다고 나타냈다.

양수 리스크 리버설은 4분기 강세 전망이 우세하다고 반영했다.

리플 코인과 솔라나 코인 콜옵션 수요가 모두 증가하고 있다.

비트코인과 이더리움 투자자들은 아직 크게 움직이지 않고 있어 투자 심리 중립 상태를 나타냈다.

애널리스트들은 주의 경고

그러나 애널리스트들은 옵션 시장의 분위기만으로 XRP, SOL 같이 유동성이 불충분한 소형 자산의 움직임을 예측해서는 안 된다고 경고했다. 이들은 수십억 달러를 넘는 비트코인 옵션 시장에 비해 미결제약정이 현저히 적다.

그럼에도 불구하고 대다수의 트레이더가 강세를 바라본다는 점은 긍정적 신호로 볼 수 있으며 시장 믿음이 돌아오면 두 알트코인이 강하게 반등할 수 있다고 시사한다.

비트코인의 “풋옵션 편향” 이해하기

이에 반해 비트코인 옵션 시장의 풋옵션 편향(put bias)은 꼭 약세 예측을 의미하지 않을 수 있다. 장기 투자자들이 단지 콜옵션을 더 높은 스트라이크 가격에 매도해 커버드 콜 전략으로 현물 포지션에 대한 추가 수익을 창출하는 것일 수 있어 시장의 하락에 대한 적극적 투자는 아닐 수 있다.

하지만 이들 시장 사이의 차이는 중요하다. 비트코인 트레이더들이 신중한 접근을 유지하는 동안 리플, 솔라나 같은 알트코인으로 이동하는 자본 흐름은 공포가 주도하는 움직임이 아닌 전략적 시장 대비 움직임으로 볼 수 있다.

리플 코인 예측, 횡보 단계 언제까지 이어질까

기술적 관점에서 리플 코인 예측은 약세에 다소 기울었다. 아직 이번 달 초 급격한 조정 후 횡보 구간을 유지하고 있기 때문이다. 일봉 차트를 보면 대칭 삼각 패턴 붕괴를 확인할 수 있으며 저항선은 2.72달러, 지지선은 2.26달러에 있다. 50일 EMA는 계속해서 200일 EMA 아래에 머물고 있어 단기 약세 전망을 강화했다.

RSI는 37 근처에 있어 약한 모멘텀을 시사했다. 2.60달러를 돌파하지 않는 한 명확한 방향을 결정하기 전까지 현재 구간 안에서 등락을 거듭하며 횡보할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

만약 2.26달러 아래에서 마감한다면 2.02달러, 1.77달러를 향한 하락의 길이 열릴 수 있으며 2.72달러 위로 돌파하면 시장 분위기 반전에 따라 3.15달러까지 상승할 수 있다.

잠재적 거래 기회: 트레이더는 2.26달러 아래에 숏 포지션을 잡고 목표 가격으로 2.02 달러를 삼으며 2.6달러 위에 손절매 주문을 설정할 수 있다. 반대로 2.72달러 위에서 롱 포지션을 잡아 목표 가격으로 3.15달러에서 3.30달러를 고려할 만하다.

옵션 트레이더들이 강세로 전환하고 기술 지표가 안정화되며 XRP는 알트코인 자본 로테이션 흐름의 수혜를 보며 다음 강세장에서 가장 주목할 만한 프로젝트 중 하나로 떠오를 수 있다.

