도지코인, 조정 끝내고 반등 신호 보내나

밈코인 시장은 미·중 관세 전쟁 재개 여파로 전반적인 시장과 함께 하락세를 이어가고 있다. 도지코인과 같은 투기성 자산은 글로벌 지정학적 불확실성이 커질 때 급격한 하락을 겪는 경향이 있으며 최근의 가격 움직임에서도 이러한 경향이 뚜렷하게 나타났다.

그럼에도 불구하고 도지코인은 약 280억 달러 규모의 시가총액을 유지하며 밈코인 시장을 선도하고 있다. 며칠간 이어진 가파른 하향조정에도 불구하고 시장 심리가 점차 개선되면서 도지코인은 회복 조짐을 보이고 있다.

도지코인은 한때 0.176달러까지 하락했으나 현재 0.18~0.19달러 범위에서 안정세를 유지하며 회복력을 입증했다. 암호화폐 시장 전반이 점차 안정을 되찾는 가운데 도지코인 ETF 출시에 대한 기대감이 커지면서 상승 모멘텀을 강화하고 있다. 이러한 흐름은 도지코인이 다시 시장 내 입지를 공고히 하는 데 도움이 될 전망이다.

도지코인, 썸즈업 플랫폼 도입

한편, 애드테크 기업 썸즈업 미디어(ThumbsUp Media)는 자체 광고 플랫폼 보상 시스템에 도지코인 결제 기능을 도입할 계획이라고 밝혔다. 썸즈업은 현재 광고주 제품을 홍보하는 검증된 콘텐츠 크리에이터에게 법정통화를 수익으로 제공하고 있으며 도지코인 도입을 통해 블록체인 기반의 확장 가능하고 마찰이 적은 보상 생태계를 구축한다는 목표를 세웠다.

로버트 스틸(Robert Steele) CEO는 “도지코인 도입은 기존 은행망 의존도를 낮추고 거래 비용을 절감하며 국제 실시간 소액 결제를 가능하게 할 것”이라고 설명했다.

🚨 LATEST: Trump Jr.-backed Thumzup explores Dogecoin integration for user payouts, aiming to reduce payment friction and enable instant cross-border settlements. pic.twitter.com/PSLvEBgHfH — Cointelegraph (@Cointelegraph) October 16, 2025

썸즈업 미디어는 올해 초 암호화폐 사업 전략을 본격화한 이후 지난 9월 30일 기준 비트코인 19개와 도지코인 750만 개를 보유하고 있다. 또한 도지코인 채굴 사업 확대를 위해 도지해시(DogeHash)에 250만 달러 규모의 대출을 제공한 것으로 알려졌다.

회사는 블록체인 결제 기술이 사용자 만족도와 플랫폼 참여율을 높일 수 있다고 보고 있으며 관련 기술 검증과 규제 가이드라인, 파일럿 테스트 결과에 따라 단계적으로 서비스를 출시할 계획이다.

도지코인 가격 전망

도지코인은 한 달간 약 30% 가까이 하락했음에도 최근 24시간 동안 약 1%, 지난주에는 약 2% 상승하는 등 소폭의 반등세를 이어가고 있다. 전문가들은 이러한 하락세가 향후 대규모 회복 랠리의 기반이 될 가능성이 있다고 분석하고 있다.

시장 심리가 회복되고 거시경제적 환경이 개선될 경우 도지코인은 이전 고점에 재차 도전하며 단기적으로 0.20~0.25달러 범위를, 장기적으로는 시장 회복 사이클 내에서 보다 높은 수준을 목표로 할 수 있다는 전망이 제시된다.

암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)가 공유한 데이터에 따르면 도지코인은 최근 강세 돌파 조짐을 보이며 투자자 신뢰를 점차 회복하고 있다. 그는 도지코인이 장기간 0.18달러 부근에서 거래된 후 큰 반등을 준비 중이라고 분석했다.

마르티네즈가 분석한 차트는 모멘텀이 상승세로 전환되고 있음을 시사하며 단기 상승 가능성을 뒷받침한다. 그는 핵심 목표가를 0.29달러와 0.45달러로 제시했으며 랠리가 지속될 경우 장기적으로 0.86달러까지 상승할 가능성이 있다고 전망했다.

이에 따라 투자자들 사이에서는 도지코인을 보다 안전하고 효율적으로 매수할 수 있는 방법에 대한 관심도 높아지고 있다.

‘비트코인 하이퍼’ 프리세일 2420만달러 돌파

다만 도지코인이 시장 전반 대비 상대적으로 가파른 하락세를 보이는 것은 실질적 효용성이 제한된 밈코인으로서의 성격을 반영한 결과로 분석된다. 이러한 가운데 투자자들의 관심은 점차 기술적 펀더멘털이 강한 프로젝트로 옮겨가고 있다. 대표적인 사례로 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)가 꼽힌다.

비트코인 하이퍼는 첨단 레이어2(Layer 2) 기술을 활용해 비트코인의 확장성과 거래 속도 향상을 목표로 한다. 이를 통해 비트코인을 실제 애플리케이션에서 더 빠르고 저렴하며 효율적으로 사용할 수 있는 환경을 구축한다.

현재 진행 중인 비트코인 하이퍼 프리세일은 모금액 2,420만 달러를 돌파했으며 토큰 가격은 0.013145달러다. 투자자는 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 통해 은행 카드나 암호화폐로 참여할 수 있으며 보유 자산을 스테이킹해 최대 49%의 연간 수익률(APY)을 누릴 수 있다.

함께 읽어보기: 비트코인 하이퍼 구매 방법 – 5분 안에 HYPER 사는법

시장 전문가들은 장기적 가치를 추구하는 투자자들이 특히 비트코인의 유동성과 차세대 확장 솔루션의 효율성을 결합할 수 있는 잠재력에 주목하고 있다고 평가한다.

도지코인이 오랜 인지도와 브랜드 신뢰를 기반으로 한 상징적 자산이라면 비트코인 하이퍼는 기술력과 확장성에 초점을 맞춘 기능 중심의 성장 스토리를 제시하고 있다. 두 프로젝트는 각각 밈코인 시장의 과거와 미래를 상징하는 다른 방향성을 보여준다는 점에서 흥미롭다.

특히 비트코인 하이퍼는 향후 대형 거래소 상장을 통해 급등 가능성을 지닌 프로젝트라는 진단이다. 일부 분석가들은 비트코인 하이퍼 채택률이 꾸준히 증가할 경우 도지코인의 시장 모멘텀을 넘어설 잠재력도 충분하다고 내다봤다.

