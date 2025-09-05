[XRP 뉴스] 깃발 패턴 돌파·ETF 모멘텀 ··· 10달러 가나

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

XRP(엑스알피)의 강력한 기술적·펀더멘털 기반에 힘입어 스마트 머니가 유입되면서 XRP 가격 강세 전망이 확산되고 있다.

온체인 데이터에 따르면 고래 투자자 지갑들은 지난 8월 마지막 2주 동안 XRP 3억 4000만 개를 추가 매집해 총 보유 규모를 약 78억 4000만 개까지 끌어올렸다.

Whales have bought 340 million $XRP in the last two weeks! pic.twitter.com/dQDLq1vkVW — Ali (@ali_charts) August 31, 2025

시장 참여자들은 알트코인이 곧 전통 금융(TradFi) 시장에서 규제된 상품으로서 거래될 수 있을 것이라는 기대감이 높아지고 있으며 예측 시장에서는 현물 ETF 승인 확률을 87%로 평가하고 있다.

블룸버그 분석가들 또한 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 카르다노 현물 ETF를 승인할 확률을 95%로 전망하면서 유사한 낙관론을 내놓았다.

대부분의 발행사가 오는 10월 최종 SEC 결정 시한을 앞두고 있는 가운데 XRP는 향후 몇 달 안에 포물선 랠리를 펼칠 가능성이 있다. 특히 기관 투자자들이 대기 중인 자본을 흡수할 수 있도록 법적 프레임워크를 마련할 ‘클래리티 법안(CLARITY Act)’이 10월경 상원을 통과할 것으로 예상된다.

XRP, 고래 유입에 10달러 가나

최근 한 달간 형성된 상향 깃발 패턴이 돌파를 눈앞에 두고 있으며 복수의 호재까지 맞물려 XRP가 오는 10월 급등할 것이라는 전망이 나온다.

XRP / USD 1일 차트, 상향 깃발 패턴 돌파 임박. 출처: 트레이딩뷰.

모멘텀 지표가 초기 반등을 신호하고 있고 횡보세가 정점에 다가서고 있어 지난 7월에 발생한 XRP 상승세가 이어질 토대를 마련했다.

다만 모멘텀이 뚜렷한 강세로 전환된 것은 아니다. 상대 강도 지수(RSI)는 여전히 40대 중반에 머물며 중립선인 50 돌파에 애를 먹고 있어 매수 심리가 강하지 않음을 보여준다.

긍정적인 점은 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대가 지난 7월 이후 처음으로 신호선을 상향 돌파하며 골든크로스를 형성했다는 것이다. 이는 시장 전반의 낙관적 흐름을 반영한다.

또한 미국의 금리 인하 가능성에 대한 기대감이 커지고 있어 정책 기조 변화는 XRP를 비롯한 위험 자산에 새로운 수요를 불러일으킬 수 있다는 진단이다.

BREAKING



🇺🇸 FED WILL CUT RATES IN SEPTEMBER



ODDS ARE NOW 97.6% 🔥 pic.twitter.com/XaJuKT2zZb — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 4, 2025

상향 깃발 패턴이 결정적으로 돌파될 경우 XRP는 지난 6월 고점을 재시험하며 현재가 대비 약 105% 상승한 1.70달러까지 도달할 수 있다.

더 나아가 강세장이 무르익으며 401(K) 편입, 기업 비축금, 현물 ETF 승인 가능성 등 전통 금융과의 융합이 지속될 경우, XRP 전망은 최대 250% 상승해 10달러 선까지 도달할 수 있다고 내다본다.

