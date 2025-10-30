리플(XRP) 주요 피보나치 구간에 정체… 다음은 상승 하락 어느 방향일까

리플(XRP)은 최근 주요 피보나치 구간인 2.50~2.66달러대에서 횡보했으며 시장에서는 단기 상승과 하락 가능성이 모두 제기되고 있다.

리플 코인이 충격 파동으로 2.66달러까지 상승한 후 후퇴하며 주요 피보나치 구간에 횡보하고 있다.

시장에서는 리플 코인이 다시 2.50달러 근처 수요 구간으로 급락하거나 78.6% 피보나치 수준인 2.6552달러까지 급등할 가능성에 대비하고 있다.

시장 데이터를 보면 XRP가 2.56달러와 2.61달러 사이 수요 구간 내에서 등락을 반복했다. 두 경계선은 각각 38.2%와 100% 피보나치 되돌림 수준이다.

애널리스트들은 2.63달러~2.65달러를 향해 상승 추세선이 형성되고 있어 강세 모멘텀에 따라 다음 돌파가 발생할 수 있다고 내다보았다.

웨스턴유니온, 리플 대신 솔라나 선택

그러나 최근 세계 최대 송금 기업 웨스턴 유니온이 리플 대신 솔라나 체인을 결제 처리 블록체인으로 선택하면서 리플이 홍보해왔던 사용 사례의 채택 실효성에 대한 의문이 제기되고 있다. 이에 따라 리플 코인은 오늘 2.51달러까지 하락했다.

웨스턴유니온은 몇 년 동안 리플의 기술을 실험하며 2015년부터 XRP를 이용한 국경 간 결제 솔루션 시범 사업도 추진했다.

10년 간의 실험 끝에 웨스턴 유니온 CEO 데빈 맥그라나한(Devin McGranahan)은 모든 측면을 고려했을 때 “속도, 비용, 신뢰도 등에서 하나의 체인, 솔라나가 월등했다.”라고 말했다.

"For 175 years, we've been connecting people, moving $150 billion a year. Digital assets is the next evolution.



We looked at alternatives, and came to the conclusion that Solana was the right choice."



– Devin McGranahan, CEO, Western Union pic.twitter.com/8ni2b47ktk — Solana (@solana) October 28, 2025

170년 이상 영업한 전 세계에서 가장 오래된 결제 네트워크가 블록체인 네이티브 시스템 구축에 나서고 기관을 위한 블록체인을 표방했던 리플이 이 자리를 놓치면서 XRP 투자자들이 프로젝트에 대한 충성심을 재고하게 되었다.

TD(톰 디마크) 시퀀셜 지표는 지난 3개월 동안 리플 추세 반전을 정확히 예측한 기술 지표 중 하나였는데 최근 매도 신호를 보냈다.

The TD Sequential has been remarkably accurate at spotting $XRP trend reversals over the past three months.



It now flashes a sell signal! pic.twitter.com/rZqKU12cAF — Ali (@ali_charts) October 29, 2025

리플 가격 예측, 상승 채널은 3.32달러 랠리 가능성 시사

XRP 4시간봉 차트를 보면 상승 채널을 확인할 수 있다. 리플은 10월 11일 2.15달러까지 급락한 후 급격히 회복하면서 이 강세 구조를 유지했다.

최근의 가격 움직임은 상승 채널의 상단 근처에 상승 쐐기형 패턴이 형성되고 있다고 보여주며 통상적으로 상승 편향의 지속에도 불구하고 약세 모멘텀을 시사한다.

출처: 트레이딩뷰

상대 강도 지수(RSI)는 38로 과매도 구간에 접근하고 있어 오늘의 약세 모멘텀을 확인시켜주고 있다. 만약 리플이 미중 무역 합의, 연준의 금리 인하 등 거시경제 요인에 따라 전반적 시장 회복에서 모멘텀을 되찾아 저항선을 지지선으로 뒤집는다면 3.3245달러까지 상승할 수 있다.

리플 전망이 불투명한 가운데 트레이더들은 단기 거래 기회를 찾아 페페노드처럼 혁신적 유틸리티를 제공하는 프리세일 코인으로 시선을 확대하고 있다.

페페노드(PEPENODE)가 제안하는 디지털 채굴 게임

페페노드(Pepenode, PEPENODE)는 누구나 고가의 하드웨어 없이도 코인을 채굴할 수 있는 가상 채굴 게임을 출시했다. 플레이어는 페페노드 마인투언 게임으로 밈코인을 채굴할 수 있다.

출처: 페페노드 공식 X

이용자는 원하는 만큼 채굴 노드를 구매하고 업그레이드해 채굴 파워를 조절할 수 있다. 채굴 리더보드 상위권에 오르면 봉크(BONK), 파트코인(FARTCOIN) 등 유명 밈코인 에어드랍도 받을 수 있다.

개발팀은 마인투언 게임에 토큰 소각 메커니즘을 결합해 PEPENODE 토크노믹스를 강화했다. 채굴 노드 업그레이드를 위해 PEPENODE를 지불하면 이 중에서 70%가 자동 소각되어 시간이 지나며 유통량이 점차 줄어들게 된다.

페페노드 게임이 인기를 끌면 게임에 필요한 PEPENODE 수요도 높아질 수 있다. 페페노드는 PEPENODE 프리세일을 통해 거래소 상장 전에 미리 토큰을 구매할 기회를 제공하고 있다. 프리세일 모금액은 190만 달러를 넘었으며 PEPENODE 가격은 $0.0011227이다.

관심 있는 투자자는 페페노드 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 이더리움 호환 코인지갑을 연결한 후 ETH, USDT 등의 암호화폐로 구매할 수 있다.