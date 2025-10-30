트럼프 암호화폐 기업 ‘월드리버티파이낸셜’, 120만 달러 규모 토큰 에어드랍 발표

도널드 트럼프 미국 대통령 일가가 주도하는 탈중앙화 금융 플랫폼 ‘월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial, 이하 WLFI)’이 USD1 스테이블코인 프로그램의 초기 사용자에게 120만 달러 상당의 WLFI 토큰 840만 개를 에어드랍으로 배포할 계획이라고 밝혔다.

Two months ago, World Liberty launched the USD1 Points Program to Select Exchanges.



The Loyalty platform put power in the hands of early users, who helped drive $500m of growth in the last two months through activities such as purchasing and using USD1 on partner exchanges.… — WLFI (@worldlibertyfi) October 29, 2025

이번 에어드랍은 지난 두 달간 달러 기반 디지털 화폐의 채택을 촉진한 사용자에게 보상을 제공하기 위한 ‘USD1 포인트 프로그램’의 일환으로 진행된다.

지난 8월 시작된 해당 프로그램은 사용자가 지정된 파트너 거래소에서 USD1 거래쌍을 이용하거나 스테이블코인 잔액을 유지함으로써 포인트를 적립하도록 장려해왔다.

WLFI 에어드랍, 암호화폐 로열티 프로그램 개시

회사는 30일 X(옛 트위터)를 통해 발표를 내고 “적격 참가자에게 WLFI 토큰을 보상으로 지급하며 배포는 게이트.아이오(Gate.io), 쿠코인(KuCoin), 엘뱅크(LBank), HTX 글로벌, 플립스터(Flipster), MEXC 등 6개 중앙화 거래소를 통해 이뤄질 예정”이라고 전했다.

“The criteria and eligibility for earning points and rewards may vary based on each exchange’s rules,” the company stated.

Each partner platform will determine its own allocation schedule and reward conditions.

According to World Liberty, the Points Program generated more than $500 million in trading activity within two months.

WLFI는 각 거래소의 규정에 따라 포인트 적립 및 보상 자격이 달라질 수 있으며 거래소별로 별도의 배포 일정과 조건이 정해질 것이라고 설명했다.

한편 WLFI 측은 “USD1 포인트 프로그램은 두 달 만에 5억 달러 이상의 거래 활동을 창출했다”며 “출범 첫날부터 상위 10개 스테이블코인의 채택과 사용을 촉진하는 사용자에게 새로운 인센티브 프로그램을 제공하고 있다. 이 프로그램은 성공적으로 진행되고 있다”고 강조했다.

WLFI는 이번 이니셔티브가 항공 마일리지나 호텔 포인트 등 전통적인 미국식 로열티 프로그램을 모델로 삼아 이를 암호화폐 생태계에 맞게 적용한 것이라고 덧붙였다.

🦅 BIG NEWS: USD1 Points Program is coming! We’re preparing to launch a new loyalty program built exclusively for USD1 — starting with selected partners. pic.twitter.com/X3OEWlGHhL — WLFI (@worldlibertyfi) August 7, 2025

WLFI는 이번 에어드랍이 광범위한 로열티 프로그램의 첫 단계라고 밝혔다. 향후 업데이트를 통해 새로운 제휴처 추가, 탈중앙화 금융 도입, 스테이킹 및 디파이 참여 등 다양한 포인트 적립 방법을 도입할 계획이다.

코인 시장 통계 사이트인 코인게코(CoinGecko)에 따르면 WLFI가 발행하고 비트고(BitGo)가 수탁하는 USD1 스테이블코인은 빠른 성장세를 보이며 시가총액 약 29억 9,000만 달러를 기록, 전 세계에서 여섯 번째로 큰 스테이블코인으로 자리잡았다. 테더(USDT)와 USD코인(USDC)에는 미치지 못하지만 다이(DAI) 등 오랜 역사를 가진 경쟁사들을 앞서고 있다.

플랫폼의 네이티브 거버넌스 및 보상 토큰인 WLFI는 24시간 기준 약 0.5% 하락한 0.14달러에 거래되고 있다. 이는 지난 9월 기록한 사상 최고가 0.46달러 대비 약 70% 낮은 수준이다.

WLFI 7일 차트 출처: 코인게코

WLFI는 가격 하락에도 불구하고 공급 안정화를 위한 다양한 토큰 관리 전략을 추진 중이다.

WLFI, 6월에도 400만달러 ‘감사’ 에어드랍 이벤트 진행

이번 에어드랍은 올해 들어 WLFI의 두 번째 대규모 에어드랍 이벤트다. 지난 6월에도 초기 지지자들에게 ‘감사의 표시’이자 에어드랍 인프라 테스트 차원에서 400만 달러 상당의 USD1 스테이블코인을 WLFI 보유자에게 지급했다.

당시 WLFI는 “청구 절차 등 번거로운 작업은 없다”며 적격 사용자에게 자동으로 크레딧이 제공된다고 강조했다.

WLFI의 행보는 암호화폐 업계뿐 아니라 정치권에서도 관심을 모으고 있다. 이 프로젝트는 트럼프 대통령 일가와 밀접한 관계를 가진 위트코프 그룹(Witkoff Group) 개발자들과 공동으로 설립된 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령의 아들 에릭, 도널드 주니어, 배런은 모두 WLFI의 웹3.0 홍보대사이자 자문위원으로 참여하고 있다.

블룸버그 통신은 트럼프 일가가 220억 개 이상의 WLFI 토큰을 보유하고 있으며 이는 현재 시세 기준 약 40억 달러에 달한다고 보도했다.

WLFI가 발행한 스테이블코인 ‘USD1’은 올해 초 아부다비 소재 투자회사 MGX와 암호화폐 거래소 바이낸스 간 20억 달러 규모의 거래에 사용되며 업계의 주목을 받았다.

트럼프, 바이낸스 창업자 사면에 초당적 우려 제기돼

트럼프 일가의 암호화폐 영향력이 커지면서 정치권의 조사도 본격화되고 있다.

🇺🇸 WLFI jumps on CZ pardon while Morpho and SPX6900 rise, yet Altcoin Season Index at 24 signals cautious market.#trump #wlfi #czhttps://t.co/8cQxwEePlK — Cryptonews.com (@cryptonews) October 24, 2025

최근 트럼프 대통령이 바이낸스 창업자 창펑 자오를 사면한 결정은 암호화폐 업계 인사들을 우대한다는 민주당 의원들의 비판을 불러일으켰다.

이 같은 논란으로 인해 가상자산 분야에 대한 정치적 개입을 규제해야 한다는 목소리가 의회에서 커지고 있다.

엘리자베스 워런 상원의원과 맥신 워터스 하원의원은 트럼프 행정부의 암호화폐 사업이 이해 충돌을 초래할 수 있다며 선출직 공무원의 암호화폐 보유나 신규 발행을 금지하는 법안을 발의했다.

정치적 긴장이 고조되는 가운데서도 월드 리버티 파이낸셜의 사업은 지속적으로 확장되고 있다. 최근 몇 달간 USD1을 위한 브릿지 및 스왑 모듈을 도입하고 커널DAO와 제휴를 맺어 스테이블코인 재스테이킹 기능을 추가하는 등 서비스 범위를 넓히고 있다.

