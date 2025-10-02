[XRP 뉴스] ETF 승인 기대감 ··· 최대 1천억달러 유입 전망에 10달러 도전?

리플(XRP) 현물 상장지수펀드(ETF) 신청이 승인될 경우 최대 1,000억 달러의 자금 유입이 가능할 것으로 전망된다.

이달 중 6개 ETF 발행사의 최종 승인 여부가 결정될 예정이다. 이는 전통 금융 시장의 알트코인 진입을 위한 새로운 수단이 될 것으로 기대된다.

🚨XRP ETF DECISIONS COMING THIS OCTOBER!



There are 6 companies awaiting SEC decisions on $XRP ETFs starting from the 2nd week of October. pic.twitter.com/vXAEZwZHEY — Coin Bureau (@coinbureau) September 30, 2025

신청된 ETF 상품은 일반 현물 펀드부터 레버리지 및 숏 상품까지 다양하게 구성됐으며 예상 운용 자산 규모는 수백만 달러에서 1,000억 달러 이상에 이른다. 이는 확정된 유입액은 아니지만 전통 금융 자본의 암호화폐 시장 진입 시 예상되는 수요 규모를 보여준다.

미국의 인플레이션이 연준 목표치인 2%에 근접하면서 추가 금리 인하 기대감이 높아지고 있다. 이러한 통화정책 완화는 리플과 같은 위험자산에 대한 투자 수요를 촉진할 수 있는 긍정적 요인으로 작용하고 있다.

기술적 분석: 10달러 돌파 가능성

차트 분석에 따르면 리플은 10개월간 형성된 컵 앤 핸들 패턴의 완성 단계에 접근하고 있다. 특히 2.70달러 수준에서 트리플 바텀 패턴이 형성되어 강력한 지지선을 구축했으며 이는 추가 상승을 위한 견고한 기반 역할을 한다.

기술적 지표들도 긍정적인 신호를 보내고 있다. 상대 강도 지수(RSI)가 중립선 위로 상승하며 매수세가 시장을 주도하고 있음을 시사한다. ETF 승인에 따른 대규모 자금 유입이 현실화된다면 리플 가격이 10달러를 돌파할 수 있는 모멘텀을 제공할 것으로 예상된다.

XRP 1일 차트, 컵앤핸들 패턴 완성 근접. 출처: 트레이딩뷰

이동 평균 수렴 확산(MACD) 히스토그램은 신호선 위에서 골든크로스 직전 상태를 보이며 이는 잠재적인 추세 전환을 암시한다. 일봉 차트상 이러한 설정은 최근 반등이 더 넓은 범위의 상승 추세로 이어질 가능성을 시사한다.

핵심 돌파 지점은 3.60달러 수준이다. 이 가격대가 저항선에서 지지선으로 전환되면 컵 앤 핸들 패턴의 상승 잠재력이 실현될 수 있다.

100억 달러 규모의 자금 유입 시 약 56%의 가격 상승이 예상되나 기술적 패턴 분석에 따르면 165% 상승한 7.50달러까지의 상승 가능성이 있다.

장기적으로는 미국 금리 인하와 전통 금융권의 암호화폐 시장 진출 확대로 인한 수요 증가가 지속될 경우, 2026년까지 430% 상승한 15달러 도달도 가능할 것으로 전망된다.

