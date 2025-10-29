연준 금리 인하 가능성 97.8% ··· XRP 9% 상승

XRP가 최근 강세 흐름을 이어가고 있다. 지난 한 주 동안 9%, 지난 24시간 동안 1.4% 상승한 XRP는 기사 작성 당시 거래량이 3% 증가한 46억 9,000만 달러를 기록하며 견조한 흐름을 보이고 있다.

CME 그룹의 페드워치(FedWatch) 게이지에 따르면 이러한 상승세는 미국 연방준비제도(연준)의 금리 인하 가능성이 97.8%까지 치솟은 가운데 나타났다. 시장은 오는 수요일 예정된 연준의 금리 결정에 촉각을 곤두세우고 있다.

🇺🇲 97.8% chance for 25 BPS rate cut at tomorrow's #FOMC 🔥



What di you think will happen after that? pic.twitter.com/D7tgj97mIN — Crypto Seth (@seth_fin) October 28, 2025

앞서 미국 정부 셧다운으로 주요 고용 및 인플레이션 보고서가 지연되면서 제롬 파월 연준 의장과 정책위원들이 공식 통계 대신 민간 데이터와 시장 신호에 의존하는 이례적인 상황이 벌어지고 있다.

이 같은 불확실성에도 불구하고 경제학자 다수는 금리 인하가 적절한 조치라고 평가한다. 최근 일자리 증가율이 둔화되고 실업률이 상승하는 가운데 인플레이션이 3% 수준에 머물고 있기 때문이다.

금리 인하 시 연방기금금리는 기존 4.00~4.25%에서 3.75~4.00% 범위로 조정될 전망이다. 이는 시장 유동성을 확대해 암호화폐를 포함한 위험 자산으로 자금이 유입되는 요인으로 작용할 가능성이 높다.

시장 관심은 XRP에

연준의 금리 결정이 임박한 가운데 XRP 가격 변동성은 더욱 커지고 있다. XRP는 지난 7일간 약 9% 급등해 2.66달러로 고점을 기록했으며 통화 완화 기대감이 확산되면서 주요 거래소 전반에서 좁은 박스권 내 움직임을 보이고 있다.

특히 가격이 2.60달러 선으로 하향조정될 때마다 신규 매수세가 유입되는 등 기업 및 개인 투자자들의 관심이 지속되고 있다.

시장 전문가들은 10월 들어 매수 모멘텀이 유지될 경우 XRP가 3.25달러 이상으로 상승할 가능성이 있다고 내다본다. 암호화폐 데이터 플랫폼 체인질리(Changelly)는 기술 분석을 통해 XRP가 이달 중 2.87~3.25달러 범위에서 거래될 것으로 예상하며 이는 현재 수준 대비 12~30% 상승 여력을 의미한다.

이러한 낙관적인 전망은 연준의 금리 인하 이후 시장에 추가 유동성이 공급될 것이라는 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.

온체인 지표 역시 XRP의 상승세를 뒷받침하고 있다. 활성 지갑 주소와 거래량이 꾸준히 증가하면서 개인 투자자, 나아가 기업 투자자들까지 연준의 금리 결정을 앞두고 XRP로 자금을 이동하는 모습이 포착됐다.

XRP 활성 주소 출처: 크립토퀀트

XRP 기술 분석

XRP의 가격 흐름은 주요 이동 평균선을 중심으로 뚜렷한 지지와 저항 구간을 형성하며 차트상에서도 주목받고 있다. 일간 차트에 따르면 현재 XRP는 50일 단순 이동 평균선(SMA)인 2.7651달러 바로 아래이자 200일 SMA인 2.6116달러 위인 2.6524달러 수준에서 거래되고 있다. 이는 핵심 지지선에서 반등하며 점진적인 회복세를 이어가고 있음을 시사한다.

XRP 분석 출처: 트레이딩뷰

가장 근접한 저항선은 2.77달러(50일 SMA)다. 이를 돌파할 경우 3.00달러 부근의 다음 저항선으로 향할 가능성이 높다. 해당 구간은 과거 매도세가 집중됐던 심리적·기술적 중요 지점이다.

반면 지지선은 2.61달러(200일 SMA)로 견고한 방어선을 형성하고 있다. 만약 이 수준이 붕괴될 경우 2.50달러와 2.30달러까지 추가 매도가 촉발될 수 있다. 다만 현재 매수세는 이 구간을 적극적으로 방어하고 있다.

기술 지표는 상승 여력이 여전히 남아 있음을 보여준다. 상대 강도 지수(RSI)는 53.10으로 중립선 위에서 안정적인 모멘텀을 유지하고 있으며 과매수 구간에는 진입하지 않았다. 이동 평균 수렴 확산(MACD)은 0.0439, 신호선은 -0.0470으로 약한 강세 흐름을 나타내며 매수세가 완만하게 확대되고 있다.

추세 강도를 나타내는 ADX 지수는 39.30으로 집계됐다. 이는 추세가 점차 강화되고 있으며 높은 변동성이 곧 돌파 움직임으로 이어질 가능성을 시사한다.

향후 XRP가 2.77달러를 돌파해 마감할 경우 단기 목표는 3.00달러이며 추가 상승 시 3.33달러 돌파 시도도 예상된다. 특히 연준의 금리 인하가 현실화될 경우 추가 매수세가 유입되며 상승 탄력이 커질 가능성이 있다.

반대로 저항선 돌파에 실패하면 가격은 일시적으로 하향조정을 받을 수 있으나 2.61달러 지지선을 유지하는 한 전체 추세는 여전히 긍정적으로 평가된다.

시장에서는 기업 자금의 유입 가능성도 제기되고 있다. XRP ETF 승인이나 신규 파트너십 소식이 더해질 경우 랠리가 강화될 수 있다는 전망이다. 현재 시장은 연준의 금리 인하 여부에 촉각을 곤두세우고 있으며 금리 인하 결정이 XRP의 단기 가격 상승을 이끌 것으로 보고 있다.

모멘텀이 유지되고 연준이 예상보다 완화적인 입장을 보일 경우 XRP는 주요 저항선을 돌파하며 11월 초까지 상승세를 이어갈 가능성이 크다. 다만 2.61달러 지지선은 여전히 핵심 방어 구간으로, 이를 지켜내는 것이 향후 추세 유지의 관건이 될 전망이다.