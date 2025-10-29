헤데라 코인 전망: SEC 첫 HBAR ETF 승인에 17% 급등

미 SEC가 첫 헤데라 ETF를 승인하며 헤데라 코인 시세가 하루 만에 17% 급등했다.

미 증권거래위원회(SEC)가 첫 헤데라(HBAR) 상장지수펀드(ETF)와 라이트코인 ETF를 승인했다. 블룸버그 애널리스트 에릭 발추나스는 하루 전에 비트와이즈 솔라나 ETF, 캐너리 라이트코인 ETF, 캐너리 헤데라 ETF에 대한 상장 공지가 올라왔다며 10월 28일부터 거래 예정이라고 전했으며 실제로 어제 거래가 개시되었다. 이에 따라 헤데라 코인 시세가 급등하며 헤데라 코인 전망에 투자자의 시선이 집중되고 있다.

Confirmed. The Exchange has just posted listing notices for Bitwise Solana, Canary Litecoin and Canary HBAR to launch TOMORROW and grayscale Solana to convert the day after. Assuming there’s not some last min SEC intervention, looks like this is happening. https://t.co/bHwRnc1jsn — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 27, 2025

헤데라 ETF 승인 소식은 2025년 디지털 자산 산업에 중요한 이정표로 평가받았으며 블록체인이 현실 세계 사용 사례와 기관급 인프라에 채택되고 있다고 보여준다.

규제받는 디지털 자산 투자 경로의 획기적 이정표

헤데라 재단의 최고사업책임자 그렉 벨(Gregg Bell)은 이번 승인이 투자자와 광범위한 블록체인 생태계 모두에 중요한 분수령이라고 표현하며 “헤데라 ETF 승인과 함께 헤데라 생태계와 암호화폐 산업 전반이 새로운 단계에 접어들게 되었다”라고 말했다.

벨은 이어서 “처음으로 투자자들은 규제받는 방식으로 HBAR에 접근할 수 있게 되었다. 헤데라 네트워크는 실물자산 토큰화(RWA)부터 지속가능성 시장까지 현실 세계 사용 사례를 대규모로 지원하는 네트워크이다. 헤데라는 포춘 500 기업으로 구성된 헤데라 거버닝 카운슬(Hedera Governing Council)이 지원하며 이번 이정표는 단지 금융 시장 노출 확대에만 의의를 갖지 않는다. 대신 헤데라가 글로벌 금융의 미래에서 핵심 인프라 역할을 수행하며 기관 및 개인 투자 시장의 채택을 가속화하고 있다고 보여준다.”라고 설명했다.

헤데라 거버닝 카운슬에는 구글, IBM, 스탠다드차타드 은행, 보잉사 등의 글로벌 대기업이 포함되어 블록체인 산업에서 가장 강력한 거버넌스 프레임워크 중 하나로 꼽힌다.

헤데라 ETF 출시는 기관 투자자들이 기업용 자산 토큰화, 탄소크레딧 추적, 디지털 신원인증 솔루션 등의 사용 사례를 지원하는 네트워크에 규제받는 수단을 통해 접근할 새로운 경로를 제공한다.

업계의 반응: 기관 투자자 접근성의 큰 전환점

암호화폐 ETF는 디지털 자산 상품이 제도권 금융 안에 더욱 깊숙히 편입되고 있는 광범위한 흐름의 일부이다. 지토 재단의 최고상업책임자 토마스 움(Thomas Uhm)은 이번 ETF 승인이 기관 투자자의 암호화폐 접근성에서 전환점을 대변한다고 말했다.

움은 “우리는 이 변화의 문턱에 서 있으며 드디어 여기까지 오게 되어 자랑스럽다. 스테이킹 솔라나 ETF의 승인은 기관 투자자의 암호화폐 접근성에서 중요한 발전을 의미한다. 대부분의 사람들이 성공으로 보는 이번 성과는 이면에서 방대한 양의 작업의 결과이다.”라고 설명했다.

움은 또한 지토솔(JitoSOL)이 수탁업체와 통합, 거래소 유동성 구축, 규제 준수 문제 대응 등의 초기 기초작업을 완료한 덕분에 기관 투자자의 수익성 디지털 자산 수요를 충족시킬 수 있게 되었다고 말했다.

새로운 시장 단계의 시작

솔라나, 라이트코인, 헤데라 등 다수의 암호화폐 ETF가 새로 출시되면서 애널리스트들은 기관 투자자의 디지털 자산 시장 참여가 더욱 확대될 것으로 예측했다. 이번에 새로 출시된 ETF는 기관 투자자들이 비트코인과 이더리움 외에 더욱 다양한 방식으로 암호화폐 시장에 노출될 수 있도록 지원한다. 벨은 “헤데라 ETF 승인은 유효성의 인정일 뿐만 아니라 온체인 금융의 새로운 시대가 시작했다고 의미한다”라고 묘사했다.

헤데라 코인 전망, SEC ETF 승인 소식에 17% 급등

헤데라 코인은 어제 첫 HBAR ETF 승인 호재에 힘입어 17.4% 급등해 코인마켓캡 기준 최고 $0.2191까지 상승했다. 기사 작성 시점 기준 헤데라 코인은 0.1949달러에 거래되었으며 24시간 전 대비 3.4% 하락했다.

헤데라 시가총액은 어제 89억 달러까지 상승한 후 현재 82억 8,000만 달러 수준이며 24시간 거래량은 425% 증가해 10억 달러에 육박했다. 이는 헤데라 역사상 가장 큰 거래량 증가비율로 높은 관심도를 확인할 수 있다. 헤데라 완전희석 시가총액(FDV)은 97억 4,000만 달러로 헤데라가 기업용 블록체인 인프라에서 수행할 역할에 대한 투자자의 신뢰를 확인할 수 있다.

헤데라 ETF 덕분에 이전에는 규제의 제약을 받았던 기관 투자자들이 합법적이고 직접적 경로를 통해 헤데라 코인에 투자할 수 있게 되었다. 시장 참여자들은 앞으로 자산운용사와 ETF들이 펀드를 뒷받침하기 위해 헤데라 코인을 매입하면서 새로운 자금이 헤데라에 유입될 것으로 기대하고 있다.