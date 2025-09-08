XRP 전망: 리플 ETF 기대감에 3달러 회복 임박

리플 코인(XRP)이 리플 현물 ETF 승인 기대감과 렉스 오스프리 도지코인 ETF 출시 임박 소식에 힘입어 24시간 전 대비 5% 상승하며 3달러 돌파를 앞두고 있다. 기술적 지표 역시 강세 전환 조짐을 보이고 있다.

최종 업데이트: 9월 9, 2025

오늘 리플 코인 엑스알피(XRP)가 24시간 전 대비 5% 이상 상승해 3달러 회복을 목전에 둔 가운데 리플 현물 ETF 승인 기대감이 상승 요인 중 하나로 지목되고 있다. 렉스 오스프리의 도지코인 ETF 출시 임박 소식 및 SEC의 암호화폐 ETF 승인 관련 태도 변화에 대한 추측이 투자 기대감을 키웠으며 결과적으로 리플 코인이 9월 들어 처음으로 3달러에 도전하게 되었다.

렉스 오스프리 도지코인 ETF 출시 임박 가능성

최근 자산운용사 렉스 셰어스가 렉스 오스프리 도지코인 ETF 출시가 임박했다고 전하며 리플, 솔라나 등 다른 알트코인 ETF 기대를 높였다. 노바디우스 웰스 매니지먼트 대표 네이트 제라시(Nate Geraci)는 해당 소식에 관해 “이번주 첫 도지코인 ETF인 렉스 오스프리 도지코인 ETF(DOJE) 출시가 유력해보인다. 기대하라. 앞으로 2개월 동안 암호화폐 ETF 관련 소식이 쏟아질 것”이라고 발언했다.

The REX-Osprey™ DOGE ETF, $DOJE, is coming soon!$DOJE will be the first ETF to deliver investors exposure to the performance of the iconic memecoin, Dogecoin $DOGE.



From REX-Osprey™, the team behind $SSK, the first SOL + Staking ETF.@OspreyFunds



Investing involves risk.… pic.twitter.com/2eVv2hI7cf — REX Shares (@REXShares) September 3, 2025

시장은 도지코인 현물 ETF 출시를 더 넓은 관점에서 수용하고 있다. 이들은 SEC가 표준화된 암호화폐 ETF 프레임워크를 마련하는 신호로 보아 곧 리플, 솔라나 등 다른 알트코인 현물 ETF 승인이 뒤따를 수 있다고 본 것이다. 리플 ETF가 출시되는 경우 기관 투자자의 접근성이 향상되어 유동성이 대거 유입될 수 있으며 장기 리플 코인 전망을 강하게 뒷받침할 수 있다.

비트코인과 이더리움도 각각 지난해 현물 ETF 출시도 강한 모멘텀을 보여주었다. 비트코인은 2024년 1월 미국 내 현물 ETF 출시 후 신고가를 연이어 경신하며 8월에 최고 12만 4,000달러까지 달성했으며 이더리움 ETF도 올해 급격히 성장하며 8월에 신고가를 기록했다.

당분간 ETF 승인 관련 소식이 리플 코인 가격 움직임을 주도할 것으로 보인다. 이에 따라 ETF 출시, 규제 변화, 기관 투자자의 움직임 등 뉴스 헤드라인에 따라 리플 코인이 높은 변동성을 보일 수 있다.

리플 차트 분석: 기술적 지표가 시사하는 바

리플 코인 차트를 보면 중립에서 미약하게 강세에 기운 기술적 전망을 확인할 수 있다. 리플 코인은 7월 랠리 이후 횡보하며 하락 쐐기형 패턴을 그렸다. 그러나 오늘 5% 넘게 상승하면서 패턴 돌파에 도전하고 있으며 이는 강세 신호로 볼 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

상대 강도 지수(RSI)는 53으로 중립 구간에 있다. 오늘 상승 움직임을 함께 고려하면 매수 압력이 강해지고 있다고 해석할 수 있다. MACD선은 0보다 살짝 높으며 히스토그램이 양의 구간에 진입했다. 강세 크로스오버가 이대로 형성된다면 매수 관심의 증가 및 강세 신호로 볼 수 있다.

리플 코인이 가장 먼저 넘어야 할 선은 심리적 가격대인 3달러선이다. 이 저항선을 넘으면 7월과 8월에 기록했던 스윙 고점 3.50달러가 저항선으로 작용할 수 있다. 단기 지지선은 2.75달러에 있으며 붕괴의 경우 2.50달러가 심리적 지지선으로 받쳐줄 수 있다.

