[XRP 뉴스] 잭슨홀 개막… 고래 매도 끝나가나, 반등 신호 주목

리플 코인(XRP)이 잭슨홀 파월 연설을 앞두고 3달러 지지선 붕괴 후 2.82달러까지 하락했지만 고래 매도세 소진과 RSI·온체인 지표 흐름이 단기 반등 가능성을 시사하고 있다. 단기 지지선은 2.32~2.66달러 구간이며, 3달러 위로 회복할 경우 최대 4.35달러까지 랠리할 수 있다.

미 연방준비제도(Fed)의 잭슨홀 회의가 개막하고 오늘 한국 기준 밤 11시에 제롬 파월 연준 의장 연설이 예정된 가운데 가상자산 시장이 약세를 보이고 있으며 리플 코인도 24시간 전 대비 2.86% 하락한 2.82달러에 거래되고 있다.

파월 의장이 통화 정책의 방향을 어느 쪽으로 암시하느냐에 따라 높은 시세 변동성이 발생할 것으로 예측되며 투자 심리가 위축된 모양새다. 비트코인은 11만 2,000달러대에 거래되어 24시간 전 대비 1.02% 하락했으며 전체 가상자산 시가총액은 3조 8,200억 달러까지 떨어졌다. 리플 코인은 이번주에 심리적 지지선이었던 3달러가 붕되되며 일주일 새 9.36% 하락했다.

이번주에 인플레이션 데이터 발표 여파로 하락 추세가 이어진 가운데 최근 리플 코인의 하락이 끝나고 반등이 시작할 수 있다는 신호가 나타나 가상자산 커뮤니티에서 화제를 모았다.

고래 투자자 매도 끝나가나, 온체인 지표 살펴보니

크립토퀀트가 분석한 온체인 데이터에 따르면 리플 고래 투자자의 매도세가 서서히 소진 중일 가능성이 보였다. 이러한 신호는 하락 모멘텀의 둔화를 시사해 리플 코인 반등을 위한 기반이 될 수 있다.

고래 투자자의 활동은 가상자산 시장에서 중요한 지표 중 하나이다. 고래 투자자의 대형 움직임은 시세의 상승 혹은 하락을 선행하는 경우가 많으며 시장의 투심을 엿볼 수 있는 신호가 되기도 한다. 매도 소진 및 매집 초기 신호는 강세 신호로 흔히 해석되며 가격이 바닥에 가까워 곧 반등이 나타날 수 있다.

출처: 크립토퀀트

크립토퀀트의 리플 고래 투자자 흐름 그래프를 보면고래 투자자의 매도(분배)가 정점에 달했으며 이에 따라 다시 매도세가 둔화될 것으로 보인다. 2025년 2분기에도 유사하게 고래 투자자의 매도 움직임이 나타났으며 당시 리플 코인 시세가 하락했다. 앞으로 고래 투자자가 매집을 시작한다면 2024년 2분기에 매집 구간이었던 2.00달러와 2.50달러와 유사하게 2.33달러에서 2.65달러 사이 구간에서 거래량이 급증할 수 있다.

리플 전망: 지켜볼 주요 가격대

리플 코인 차트를 살펴보아도 매도세 소진 가능성을 확인할 수 있다. 상대 강도 지수(RSI)가 35.93로 과매도 구간에 가깝다. 이는 약세 모멘텀의 약화 및 단기 반등 전망을 뒷받침한다. MACD는 아직 음의 영역에 있지만 신호선과 강세 크로스오버를 형성한다면 반등 전망에 힘을 실어줄 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

당분간 리플 코인의 지지선은 2.32달러와 2.66달러에 있다. 이 가격대 아래로 붕괴한다면 추가 조정 가능성이 존재하지만 지지선 위에 머문다면 강세 전망을 유지할 수 있다. 저항선은 3.00달러에 있으며 그 위로 최근 고점이었던 3.66달러가 저항선으로 작용할 수 있다. 3달러 위에서 캔들을 마감한다면 팽창 단계가 촉발되며 3.85달러까지 상승할 가능성이 있다. 이후에는 가격 발견 구간에 진입해 모멘텀 강화에 따라 4분기에 4.35달러를 목표로 랠리할 수 있다.

아직 리플 코인이 주요 지지선을 유지하고 있어 신중한 강세론을 유지할 수 있지만, MACD 반전, RSI 상승 등 다음 방향을 암시하는 신호가 나타나는지 주시해야 한다. 특히 오늘 파월 연준 의장의 잭슨홀 회의를 전후로 높은 시세 변동성이 발생할 수 있다.

