월드코인 전망: WLD에 2억5천만 달러 건 나스닥 상장사 – AI 코인 대장 될까

나스닥 상장 기업 에잇코가 2억 5,000만 달러를 월드코인에 투자한다고 발표하며 월드코인 전망이 강세로 돌아섰다. WLD 거래량은 해당 소식에 257% 급증했다.

에잇코 홀딩스가 월드코인(WLD) 2억 5,000만 달러어치를 매입할 계획이라고 발표하면서 월드코인 강세 전망이 대폭 강화되었다.

월드코인은 대표적 AI 코인 중 하나로 챗지피티 개발사 오픈AI의 샘 알트먼이 공동창립했다. 이날 에잇코의 월드코인 준비자산 설립 발표에 투자자 열기가 뜨거워지며 WLD 가격이 급등하고 거래량이 급증했다.

The world's first $WLD treasury strategy 🔥



EIGHTCO announced a $250 million private placement to create the #Worldcoin treasury and a $20 million strategic investment from BitMine pic.twitter.com/Bu34D4H5pe — PRIME 𝕏 (@primenews_en) September 8, 2025

에잇코 홀딩스는 보도자료에서 사모 유치를 통해 주당 1.46달러에 1억 7,100만 주를 발행하고 비트마인으로부터 2,000만 달러를 투자받아 월드코인을 재무전략에 편입한다고 발표했다.

시장은 즉각 반응했다. 월드코인은 70% 이상 상승해 2달러를 잠시 넘었으며 거래량도 257% 증가했다.

월드코인은 블록체인 기반 신원인증 분야를 선도하고자 한다.

월드코인은 “오브(Orb)”라는 자체 개발 기기를 통해 이용자의 홍채를 스캔해 생체인식에 기반한 “인간증명” 신원 데이터베이스를 구축하고 있다. AI의 활동이 급속도로 증가한 온라인 세상에서 “진짜 인간임”을 증명하는 새로운 시도라고 할 수 있다.

월드코인 전망: 200일 EMA 돌파 후 4달러 가능성

에잇코는 가상자산 재무전략을 수립한 상장 기업 행렬에 가장 최근에 합류한 기업이라고 할 수 있다. 투자자들은 이러한 암호화폐 트레저리 기업을 통해 전통 주식 시장에서도 주요 가상자산에 간접적으로 투자할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

에잇코 월드코인 준비자산 소식은 시장에 유통되는 토큰 수를 줄이고 기관 트레저리 기반의 새로운 수요를 창출해 강세 월드코인 전망을 지지한다.

월드코인 일봉 차트를 보면 이번 상승으로 WLD 가격이 1.60달러 저항선을 돌파했다. 이대로 모멘텀을 유지한다면 4달러를 향한 돌파 가능성도 존재한다.

월드코인은 200일 EMD와 하락 채널 구간도 돌파했다. 이같은 기술적 신호도 강세 반전 흐름을 확인하며 단기적으로 월드코인이 92% 상승할 수 있다.

