월드코인, 업비트 상장 효과로 사상 최대 거래량 돌파 ··· 글로벌 채택 가속화

업비트 상장에 힘입은 월드코인이 1년 동안 굳건했던 저항선을 뚫고 사상 최대 거래량을 기록했다. 아시아 최대 암호화폐 시장에 본격적으로 노출되면서 글로벌 유동성이 확대됐으며 분석가들은 신고점을 목표로 한 가격 전망을 내놓고 있다.

채택률도 폭발적으로 증가 중이다. 월드코인은 사상 최고의 활성 사용자 수를 기록하며 12개월 내 월간 활성 사용자가 80만 명 이상으로 집계돼 이더리움 L2 중 7위에 올랐다. 현재까지 1,500만 명 이상이 이용했고 3억 5,000만 건 이상의 거래가 처리됐으며 미국·라틴아메리카·아시아·아프리카 전역으로 확산되고 있다.

이러한 모멘텀은 강세 심리를 더욱 자극하고 있으며 트레이더들은 수요 가속화가 이어질 경우 월드코인 가격이 신고점을 향해 나아갈 가능성을 제시하고 있다.

월드코인, 4일 만에 150% 급등

월드코인 선물 미결제 약정(Open Interest) 또한 8억 5,200만 달러로 사상 최고치를 경신해 투기 열기와 시장 변동성 확대를 예고했다.

출처: 월드코인USD / 트레이딩뷰

월드코인 가격은 최근 큰 폭으로 상승하며 변동성을 이어가고 있다. 초반에는 상승 채널 안에서 무난하게 오르다가 지난 8월 들어 하락 채널로 미끄러졌고 이후 1.00달러 부근의 파란색 수요 구간에서 반등하면서 곧바로 2.20달러 저항선에 도달했다. 이 구간을 돌파한다면 강세 흐름이 더욱 확고해질 수 있다.

기술 지표를 보면 상대 강도 지수(RSI)는 한때 과매수 구간까지 치솟았으나 현재는 하락세로 전환되어 단기 하향조정 가능성을 시사한다. 반면 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대는 여전히 강한 모멘텀을 유지하며 강세 신호를 보여주고 있다. 만약 가격이 다시 주요 수요 영역까지 밀린다면 현물 매수세가 유입되어 약 76% 추가 상승을 노리며 3달러 이상을 목표로 할 가능성이 크다.

현재 월드코인은 약 1.80달러 선에서 거래되며 핵심 지지선을 지키고 있다. 그러나 매도 압력이 커질 경우 1.60달러대의 추가 지지선이 시험대에 오를 수 있다. 따라서 향후 흐름은 2.20달러 돌파에 성공해 반등을 이어갈지, 아니면 더 깊은 지지 구간으로 내려갈지가 관건이다.

