분석가 비저 “월가, 2026년 대비 비트코인 투자 강화”

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

베테랑 월가 투자 전략가 조르디 비저(Jordi Visser)는 2025년 말까지 미국 금융 기관들이 비트코인 보유분을 늘릴 것으로 전망했다. 이는 디지털 자산 시장에 새로운 기관 자금 유입의 신호탄이 될 수 있다.

핵심 포인트: 비저는 월가 기업들이 2025년 말까지 비트코인 보유분을 늘릴 것으로 예상했다.

현재 ETF와 상장 기업들이 보유 중인 비트코인 규모는 1,170억 달러를 넘어섰으며 기관 자금 유입이 가속화되고 있다.

그는 비트코인뿐 아니라 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 긍정적인 기술적 흐름이 나타나고 있다고 분석했다.

비저는 최근 앤서니 폼플리아노와의 인터뷰에서 “지금부터 연말까지 전통 금융권의 비트코인 보유분이 늘어날 것”이라고 전망했다. 이어 그는 “이는 분명히 일어날 것”이라며 확신을 내비쳤다.

비저는 주요 금융 기관들이 이미 2026년을 대비해 비트코인을 매수 중이며 비트코인에 대한 기관 투자가 활발해질 것이라고 강조했다.

그의 발언은 지난 3월 코인베이스–EY 파르테논 설문에서 기관 투자자의 83%가 내년에 암호화폐 보유를 늘릴 계획이라고 답한 결과와 유사하다. 비트와이즈 또한 지난 5월 보고서에서 2025년까지 최대 1,200억 달러, 2026년까지 3,000억 달러 규모의 비트코인 유입이 가능하다고 발표한 바 있다.

비저의 전망은 비트코인 현물 ETF로의 강력한 유입세가 재점화되는 시기와 맞물린다.

파사이드 데이터에 따르면 미국계 펀드들은 지난주에만 약 23억 3,000만 달러의 순유입을 기록했으며 지난 1월 출시 이후 누적 유입액은 약 570억 달러에 달했다.

상장사들의 관심도 높아지고 있다. BitcoinTreasuries.NET의 통계에 따르면 현재 상장 기업들의 비트코인 보유 규모는 총 1,170억 달러를 넘어섰다.

비저는 기술적 분석 측면에서 최근 차트 움직임에 긍정적인 신호가 보인다고 평가했다. 그는 구체적인 목표가는 제시하지 않았지만 암호화폐 시장 전반에서 나타나는 “소규모 돌파” 현상이 시장 회복의 징후일 수 있다고 설명했다.

그는 특히 이더리움이 4,000~5,000달러 구간에서 안정적으로 움직이고 있는 점을 강조하며 도지코인·수이코인 등 알트코인을 포함한 전반적인 랠리가 시장 전체의 모멘텀을 입증할 수 있을 것이라고 내다봤다.

비트코인이 11만 5,000달러 부근에서 횡보하는 상황에서 시장은 이번 사이클의 정점이 임박했는지 혹은 더 큰 상승이 남아 있는지에 대해 궁금해하고 있다.

아서 헤이즈, 비트코인 투자자들에게 신중함 촉구

보도에 따르면 비트멕스 공동 창립자 아서 헤이즈는 대다수의 투자자들이 비트코인의 단기 상승만을 노리고 있다며 경고의 목소리를 냈다. 그는 암호화폐 업계에서 지배적인 조급한 사고방식을 비판했다.

그는 최근 인터뷰에서 “비트코인을 산 다음 날 람보르기니를 탈 수 있다고 믿는 이들은 결국 손해볼 가능성이 크다”며 즉각적인 부에 대한 집착을 꼬집었다.

현재 비트코인은 주식과 금이 기록한 최근 사상 최고치에는 못 미치고 있지만,그는 이러한 단순 비교 자체가 의미가 없다고 일축했다.

그는 인플레이션과 통화 가치 하락을 감안하면 비트코인이 여전히 전통 시장을 앞서는 최고의 성과 자산이라고 강조했다. “비트코인으로 디플레이션을 대비하라”며 “비트코인의 상승세는 아직 제대로 반영되지 않는다”고 덧붙였다.

시장 변동성이 이어지고 있음에도 헤이즈는 비트코인의 장기적 전망에 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 그는 과거 발언에서 2025년 말까지 비트코인이 25만 달러에 도달할 수 있다고 내다봤다.

다만 그의 경고에도 불구하고 많은 젊은 남성들은 디지털 자산을 단순한 투자 수단이 아니라 빠른 수익을 위한 수단으로 여기며 암호화폐 보유층의 주축으로 부상하고 있다.