‘트럼프 내부자’로 불린 고래, 비트코인 폭락서 대박 후 또 숏 포지션 진입

다른 대형 투자자들도 숏 포지션을 열며 시장 약세 전망이 확산되고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 10월 15, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

얼마 전 가상자산 시장이 급락하기 전 비트코인, 이더리움 숏 포지션을 열어 상당한 수익을 올린 고래 투자자가 시장의 회복세 속에서 다시 숏 포지션을 연 것으로 나타났다.

룩온체인은 화요일(14일)에 블록체인 데이터를 올리며 이 고래 투자자가 비트코인 가격 11만 5,783달러에 진입해 현재 3,440 BTC 숏 포지션(3억 9,267만 달러 규모)을 보유했으며 미실현 수익은 570만 달러 가까이 되고 청사 가격은 12만 8,030달러라고 밝혔다.

이 고래 투자자는 비트코인이 월요일에 11만 5,000달러까지 반등한 데에도 불구하고 다시 숏 포지션을 공격적으로 추구해 그가 약세를 전망한다고 시사했다.

“트럼프 내부자”로 불리는 고래 투자자, 숏 포지션 재진입

숏 포지션을 열기 위해 해당 고래 투자자는 8,000만 USDC를 하이퍼리퀴드로 브릿지해 투입했다. 그가 추가 하락을 예측해 포지션을 확대하는 것으로 보인다.

시장에서는 과연 롱 포지션을 흔들기 위한 시도인지 아니면 또 한 번의 인위적 시장 붕괴를 위한 계산된 움직임인지 추측하느라 바쁘다.

이 고래 투자자는 도널드 트럼프 대통령이 중국에 대해 100% 추가 관세를 발표하기 직전에 대규모 숏 포지션을 열었다. 관세 정책 발표가 가상자산 시장의 급락을 유발했으며 고래 투자자는 약 1억 6,000만 달러의 수익을 올렸다.

해당 거래로 커뮤니티에서는 시장 조작, 내부자 거래 등에 대한 의혹이 제기되었다. 특히 이 고래 투자자가 “트럼프 내부자”로 간주되어 논란이 가중되었다.

다른 하이퍼리퀴드 고래 투자자도 약세 대비 포지션 구축

탈중앙 선물 거래소 하이퍼리퀴드에서 다른 대형 투자자들도 약세에 대비한 여러 알트코인 포지션을 열기 시작한 것으로 나타나 긴장이 고조되고 있다. 0x9eec9 고래 투자자는 도지코인(DOGE), 이더리움(ETH), 페페코인(PEPE), 리플 코인(XRP), 아스터(ASTER) 등의 자산에 대해 9,800만 달러 상당의 숏 포지션을 보유했다. 0x9263 고래 투자자는 솔라나(SOL)와 비트코인에 대해 8,400만 달러의 숏 포지션을 열었다.

이러한 거래가 개인 트레이더의 충동적 결정이 아닌 노련한 플레이어들이 조작된 하락을 앞둔 전략적 결정이라는 의혹도 제기되고 있다.

지난 주말의 붕괴 이후 가상자산 시장에서는 헷지 활동과 풋 매수가 증가해 투자 심리가 약세에 기울고 있다.

그럼에도 불구하고 최근 대형 투자자들의 거래 규모 및 타이밍은 비트코인과 전체 가상자산 시장에 압력을 가하고 있으며 특히 변동성이 증가한 상황에서 큰 영향력을 보여주고 있다.