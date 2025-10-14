시바이누, 급락 후 55% 반등…다음 목표는 강세 랠리?

시바이누(SHIB)는 4분기 초 급락 이후 약 55% 반등하며 강세 모멘텀을 되찾았다.

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 최종 업데이트: 10월 15, 2025

4분기에 밈코인이 폭발적인 강세장을 경험할 수 있다는 전망이 몇 개월 동안 투자자 사이에서 제기되었다. 가상자산 시장은 4분기를 상당한 규모의 급락 사태로 시작했으며 이에 따라 SHIB 시세도 $0.000007738까지 하락했다.

이후 SHIB 시세는 바닥에서 55% 이상 반등해 기사 작성 시점 기준 $0.00001099에 거래되고 있다. 이러한 모멘텀은 많은 투자자가 시바이누 컴백을 기대하는 이유를 보여준다.

거래소에서 SHIB 유출 중인 고래 투자자들, 강세 신호?

차트를 보면 9월 내내 거래소에서 SHIB의 순유출 흐름을 확인할 수 있다. 특히 9월 22과 26일 사이 6,000억 SHIB 이상이 거래소에서 빠져나가 강한 매집 신호로 볼 수 있다.

흥미롭게도, 10월 11일 근처 폭락장에서 거래소 밖으로 약 1조 SHIB가 이동했다. 이는 상당수의 투자자가 저가에 시바이누 코인을 매입해 장기 투자용으로 콜드 스토리지로 이동했다는 뜻이 될 수 있다.

시바이누 가격 예측, 55% 반등한 SHIB – 다음 차례는 1달러일까

SHIB 차트가 긴 후퇴 후 명확한 하락 쐐기형 패턴을 형성하고 있다. SHIB 시세는 견고한 수요 구간 $0.000009와 $0.000010 사이에서 반등해 매수자들의 재진입을 시사했다. 이러한 구조는 돌파가 임박했다고 암시하며 SHIB는 계속 더 높은 저점을 형성하는 동시에 윗 추세선을 압박하고 있다.

이 패턴을 명확히 돌파한다면 $0.000022에서 $0.000032 구간으로 강한 상승을 기대할 수 있다. 이 경우 100%의 상승 여력이 존재한다. 상대 강도 지수(RSI)는 과매도 구간에서 빠져나와 모멘텀의 변화를 나타냈으며 MACD선은 약세 모멘텀 소진을 반영했다.

SHIB가 위에 언급한 수요 구간 위에 머무는 한 차트 구조는 강세 전망을 시사하며 앞으로 추세 반전 랠리가 발생할 가능성도 유력하다.

맥시 도지, 이번 사이클의 SHIB일까?

시바이누 코인이 강하게 컴백하는 가운데 투자자들은 새로운 밈코인 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)에 주목하고 있다. 맥시 도지를 향한 관심은 마치 시바이누 코인이 소형 커뮤니티에서 강세장 속 폭등한 초창기 시절처럼 느껴진다.

SHIB는 저점에서 55% 반등했지만 맥시 도지는 프리세일에서 두각을 나타내고 있다. MAXI 사전 판매는 360만 달러 이상 모금했으며 스테이킹 풀로 예상 보상률 APY 84%의 토큰 보상을 제공하고 있다. 전체 MAXI 공급량 중 40%가 일반 투자자에 제공되고 있다. 또한 맥시 도지는 상장 후 덤핑하기만 기다리는 VC나 내부자 물량이 없어 공정한 밈코인 출시라는 평가를 받고 있다.

도지코인이 반등하고, 시바이누 코인이 55% 회복하며 밈코인 시장은 다음 강세장에 공격적으로 상승할 준비 중인 것으로 보인다. 이러한 가운데 맥시 도지는 신선한 강아지 밈과 스테이킹 유틸리티로 차기 시바이누 후보로 주목받고 있어 향후 프로젝트 모멘텀을 지켜볼 만하다. 관심 있는 투자자는 맥시 도지 웹사이트에서 프리세일에 참여할 수 있으며 더 자세한 커뮤니티 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.