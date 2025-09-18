한국거래소 자회사 코스콤, 스테이블코인 상표권 출원

코스콤이 KSDC, KRW24 등 5개의 스테이블코인 관련 상표권을 출원하고 디지털자산사업추진TF를 신설하며 원화 기반 스테이블코인 사업 준비를 본격화했다. 국내 은행들도 스테이블코인 발행에 대비하고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 18, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

한국거래소 자회사이자 IT 인프라 제공업체 코스콤(KOSCOM)이 총 5개의 스테이블코인 관련 상표권을 출원했으며 디지털자산 관련 부서도 확대 개편했다.

국내 매체 서울파이낸스는 코스콤이 KSDC, KRW24, KRW365, KOSWON, KORWON 상표권을 출원했다고 보도했다. 서울파이낸스는 본격화될 국내 스테이블코인 시장에 코스콤이 선제적으로 대응하고 있다고 언급했다.

코스콤 스테이블코인 계획 본격화

코스콤(구 한국증권전산)은 국내 증권 시장 및 선물 시장에 종합 기술 솔루션 및 거래 시스템을 제공하고 있다.

출처: 코스콤 홈페이지

코스콤은 중앙정부와 한국거래소가 공동 설립했다. 한국거래소는 코스콤 최대 주주이다.

코스콤은 동남아시아 국가의 증권거래소를 위한 거래 플랫폼을 제공하기도 했으며 라오스, 캄보디아, 말레이시아 주식시장과 협업했다.

전문가들은 몇 개월 안에 정부가 새로운 암호화폐 규제를 발표할 것으로 기대하고 있으며 이러한 규제를 통해 원화 기반 스테이블코인을 본격 허용할 것으로 내다보고 있다.

서울파이낸스는 스테이블코인이 중장기적으로 상용화도 가능할 것으로 전망했다.

코스콤은 사업 본격화에 대비해 미래사업부를 확대 개편하기도 했다. 코스콤 미래사업부는 사장 직속 조직인 ‘디지털자산사업추진TF부’로 바뀌었다.

해당 TF는 스테이블코인 기술 검증(PoC)을 추진하고 있으며 “청약 및 유통 과정에서 스테이블코인을 결제 수단으로 도입하기 위한 방법”을 살피고 있다.

코스콤은 스테이블코인을 “결제 편의성과 안정성”을 높이는 데 이용하고자 한다. 김완성TF부 부서장은 다음과 같이 언급했다:

“스테이블코인이 글로벌하게 새로운 결제 수단으로 부상하고 있다 […] 코스콤은 자본시장 IT 선도 기업으로서 스테이블코인이 확산되는 시장 흐름에 맞춰 디지털자산 시장 발전을 위한 다양한 기술 개발 연구에 적극 나설 것”

South Korean stocks snapped an 11-session winning streak Wednesday, led by losses in chipmakers, as investors locked in profits from recent sharp gains ahead of the Federal Reserve's rate decision. #Kospi #Kosdaq #stocks #updateshttps://t.co/w4KxN2ybUp — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) September 17, 2025

원화 스테이블코인 승인만 기다리는 국내 은행들

주요 국내 기업 역시 지난 몇 주 새 유사한 상표권을 출원했다. 특히 은행들이 스테이블코인 사업 계획을 적극 추진 중이다. 국회의 여러 의원이 여전히 대형 금융 기관만 원화 기반 스테이블코인을 출시할 수 있도록 규제할 것을 주장하고 있기 때문이다.

최근 국내 대형 은행의 임원들이 USDT 발행사 테더, USDC 발행사 서클 임원들과 면담을 가진 것으로 알려져 원화 스테이블코인 출시가 한 발씩 가까워지고 있다고 볼 수 있다.