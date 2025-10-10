솔라나 디파이 주피터, 스테이블코인 JupUSD 출시… SOL 수요↑

솔라나 생태계의 디파이 프로토콜 주피터가 네이티브 스테이블코인 ‘줍USD(JupUSD)’ 출시를 예고하면서 솔라나 네트워크의 가스 수요와 토큰 활용도가 크게 늘어날 전망이다.

솔라나 코인이 3,040억 달러 스테이블코인 시장 입지 강화에 나서며 솔라나 전망 기대감이 다시 높아지고 있다.

솔라나 생태계의 DEX이자 디파이 거물인 주피터(Jupiter)가 새로 네이티브 스테이블코인 줍USD(JupUSD) 출시를 예고하며 솔라나 코인도 네트워크의 유틸리티 토큰으로써 수요가 강화될 것으로 보인다.

솔라나 네트워크에서 줍USD 거래를 체결할 때마다 솔라나 코인으로 가스비를 지불해야 하기 때문에 수십억 달러 규모의 거래에서 솔라나 코인이 혜택을 볼 수 있다.

디파이라마 데이터에 따르면 주피터는 지난 30일 동안 200억 달러 가까운 거래량을 처리해 줍USD가 가진 잠재력이 얼마나 큰지 확인할 수 있다.

계속 성장하기만 하는 스테이블코인 시장은 지난 한 해 동안 시가총액이 75%이상 급증했다. 지니어스법(GENIUS Act)에 따라 스테이블코인이 규제 명확성을 확보하면서 그동안 지켜만보던 기관 투자금의 진입도 증가할 것으로 기대된다.

출처: 디파이라마

솔라나 가격 예측: 줍USD가 솔라나 신고가 달성 모멘텀 제공할까

수십억 달러의 수요는 솔라나 코인이 6개월 동안 형성한 상승 쐐기형 패턴을 실현하는 데 필요한 모멘텀을 제공할 수 있다.

현재 SOL 시세 움직임은 하방 압력을 받고 있으며 역사적 공급 구간이었던 220달러를 재시험하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

모멘텀 지표는 단기 약세 가능성을 시사했다. 상대 강도 지수(RSI)는 중립선 근처인 48에 있어 곧 매도세가 움직임을 장악할 가능성을 나타냈다.

MACD 히스토그램 역시 유사한 전망을 가리킨다. MACD선과 신호선이 데스 크로스를 형성하기 직전이다. 이는 전형적 단기 고점 신호로 곧 새로운 하락 추세가 시작할 수 있다고 암시했다.

하지만 여전히 여러 촉매제가 4분기에 솔라나 수요를 강화할 수 있다. 줍USD 출시, 미국 통화 정책 완화, 현물 솔라나 ETF 출시 등은 모두 강세 모멘텀을 더할 수 있다.

핵심 돌파구는 솔라나 코인이 사상 최고가 근처인 300달러에 있다. 이 가격대를 지지선으로 뒤집는다면 새로운 가격 발견 구간에 진입하며 500달러까지 130% 상승할 수 있다.

코인 불장 전개에 따라 솔라나의 상승 여력은 더 연장될 수 있으며 1000달러까지 350% 상승할 잠재력도 존재한다.

솔라나 랠리와 함께 밈코인 시즌도 시작할 것

솔라나 코인은 밈코인 시장의 폭발적 랠리를 유발한 역사를 가졌으며 “밈코인 시즌”이 처음 등장한 생태계이기도 하다.

4분기에 솔라나 코인 모멘텀이 돌아오면 지난해 파트코인, 멜라니아 코인 등이 탄생했던 강한 솔라나 밈코인 시즌도 올 수 있다.

바로 이러한 시기에 대비해 나타난 프로젝트가 스노터 토큰(Snorter Token, SNORT)이다.

스노터 토큰은 트레이더의 밈코인 거래를 도울 트레이딩봇 ‘스노터 봇’을 개발 중이다. 지정가 주문을 이용하면 가장 유리한 진입 가격을 확보할 수 있으며 MEV 저항 스왑 기능을 이용하면 프런트러닝 걱정 없이 거래할 수 있다. 카피 트레이딩 기능은 검증된 트레이더 지갑의 거래를 실시간으로 따라할 수 있도록 지원하며 러그풀 보호 기능은 스캠 코인을 피할 수 있게 해준다.

게다가 스노터 토큰은 진입만 도울 뿐 아니라 엑싯도 돕는다. 수익 실현 시점은 평범한 거래와 인생 역전의 거래가 나뉘는 중요한 측면인데 스노터 봇은 이 부분에서도 트레이더의 수익 극대화를 돕고자 한다.

출처: 스노터 토큰 공식 X

SNORT 프리세일 모멘텀도 가속화되고 있다. 사전 판매 모금액은 440만 달러를 넘었으며 구매한 SNORT을 스테이킹하면 APY 110%의 토큰 보상을 얻을 수 있다.

스노터 토큰 사전 판매는 10일 후 종료할 예정이어서 참여 기회가 얼마 남지 않았다. 관심 있는 투자자는 스노터 토큰 웹사이트에 방문해 ETH, SOL, USDC 등의 암호화폐로 $SNORT을 구매할 수 있다.

더 자세한 스노터 토큰 소식은 공식 X, 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.