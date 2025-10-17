USDT0·XAUt0 솔라나 통합… 기관급 채택 모멘텀 강화

테더가 USDT0와 XAUt를 솔라나 체인에 통합하면서 솔라나(SOL)가 1,750억 달러 규모의 크로스체인 유동성에 노출됐다.

테더가 솔라나 체인으로 스테이블코인을 확장하면서 솔라나 강세 전망을 뒷받침했다.

상호운용성 프레임워크 레거시 메쉬(Legacy Mesh)가 USDT0, XAUt를 솔라나 체인에 통합하면서 솔라나 체인도 1,750억 달러의 크로스체인 유동성에 노출되었다. 출시 이후 USDT0은 12개 체인에 걸쳐 브릿지 거래량 250억 달러 이상을 처리했다.

이제 솔라나 이용자도 통일된 유동성을 디앱, 페이먼츠부터 재무 관리, 송금, 담보 대출 등의 기관급 사용 사례에 이용할 수 있을 전망이다.

비트와이즈 최고투자책임자 매트 호건(Matt Hougan)은 솔라나가 제도권 금융의 신뢰를 얻으며 전통 은행들이 스테이블코인 거래에 활용하는 주요 네트워크로 부상할 것이라고 전망했다.

테더의 통합과 더불어 스플라이스(Splyce), 친타이(Chintai) 등의 솔라나 네트워크 위 토큰화 증권 거래 서비스는 이러한 전망을 더욱 뒷받침한다.

솔라나 시세 예측: 제도권 금융 채택 확대가 지지하는 강세 전망

기관급 사용 사례의 확대는 솔라나 코인이 7개월 동안 형성한 상승 채널 횡보 구간을 돌파하는 데 필요한 모멘텀을 줄 수 있다.

솔라나 코인은 현재 180달러 근처 주요 수요 구간을 재시험하고 있다. 이 가격대를 회복하면 더 높은 저점을 확인하고 새로운 상승 추세를 위한 돌파의 신호탄으로 볼 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

모멘텀 지표도 이러한 구조를 지지한다. 상대 강도 지수(RSI)는 중립선에 다시 접근하고 있으며 MACD선도 신호선에 수렴해 모두 매수 모멘텀 증가를 나타냈다.

SOL 돌파 임계점은 연초 기록한 사상 최고가 근처인 300달러에 있다. 이 가격대만 지지선으로 뒤집는다면 솔라나 코인이 가격 발견 구간에 진입해 500달러까지 160% 상승할 잠재력이 있다.

스테이블코인, 기업 트레저리 매집, 잠재적 현물 ETF 등을 통해 제도권 금융의 솔라나 진입이 확대되면 새로운 수요가 발생하며 랠리가 1,000달러까지 415% 상승할 가능성도 존재한다.

