도지코인, 나스닥 합병 뉴스에도 고래 매도세 확대… 지지선 방어 가능할까

도지코인 재단 산하 기업의 나스닥 상장사 합병 소식에도 불구하고 온체인 데이터상 고래 투자자의 대규모 매도세가 포착되며 가격 약세가 이어지고 있다.

최종 업데이트: 10월 17, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

도지코인 고래 투자자들이 대량으로 토큰을 매도하고 있으며 차트 역시 강한 시세 하락을 반영하며 도지코인의 회복 가능성에 투자자 이목이 집중되고 있다.

며칠 전 도지코인 재단 산하 기업인 하오스 오브 도지가 나스닥 상장사 합병 계획 및 트레저리 설립을 발표했다.

그러나 도지코인 호재 발표에도 불구하고 온체인 데이터는 고래 투자자의 대량 매도세를 보여준다. 순 포지션 변화 데이터를 보면 공격적 매도 경향이 나타나 고래 투자자들이 약 3억 6,000만 DOGE, 대략 7,400만 달러를 매도한 것으로 나타났다.

이러한 움직임은 전체 가상자산 시장의 급락장과 맞물렸지면 도지코인의 경우 특히 고래 투자자의 처분 규모가 높아 투자자의 우려를 낳았다.

도지코인 가격 예측, 주요 추세 지지선 회복 가능성에 주목

도지코인이 강한 매도 압력과 전반적 가상자산 시장 약세에 따라 DOGE 시세가 주요 추세 지지선을 잃을 위기에 처했다.

도지코인은 전체 시가총액의 11%에 달하는 높은 거래량이 발생하며 0.20달러 아래로 떨어졌다. 만약 이 지지선을 회복하고 0.22달러 저항까지 뚫는다면 0.45달러 혹은 그 위로 새로운 랠리가 시작할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

그러나 대형 투자자의 매도세가 이어지고 결국 추세 지지선 붕괴를 확인하면 0.14달러 혹은 0.12달러까지 추가 하락할 수 있다.

