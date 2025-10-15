스노터봇 토큰 프리세일 5일 남아…밈 겨울의 시대 중 ‘100배 달성할 밈코인 헌터’ 될까?

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

2025년 10월 15일 수요일 – 10월 10일 급락 이후 대부분의 밈코인이 밈 겨울의 얼어붙은 정점으로 후퇴한 가운데, 한 생물체는 흔들림 없는 모습을 보이고 있다. 땅돼지 한 마리가 녹색 캔들 위에서 균형을 잡고 있으며, 태극권 자세로 눈을 감은 채 폭풍 속에서도 평온함을 유지하고 있다.

스노터봇 토큰(SNORT)의 얼굴인 스노터는 차분하고 침착하며 체계적인 모습을 보인다. ‘마음의 도장’ 안에서 스노터는 밈코인 시장 전반의 움직임에 대한 육감을 발휘한다. 토큰이 움직임을 보이기 시작하는 순간 레이더가 작동하며, 시장의 다른 참여자들이 눈치채기도 전에 다음 100배 수익 기회를 포착해낸다.

전체 시장이 냉각되는 가운데 스노터 봇 토큰은 반대 방향으로 움직이며 프리세일 기간 내내 꾸준한 자금 유입을 끌어들이는 동시에 밈코인 탐지 엔진을 구동하는 기술을 개선하고 있다. 이 프로젝트의 텔레그램 봇은 트레이더들에게 결정적인 우위를 제공하여 시장 둔화마저 기회의 창으로 바꾸고 있다.

하지만 시간이 촉박한 상황이다. 스노터 토큰을 현재 토큰당 0.1079달러인 사전 판매 가격으로 확보할 수 있는 시간이 단 5일밖에 남지 않았으며, 출시를 앞두고 매일 가격이 자동으로 상승할 예정이다.

사전 판매가 종료되면 SNORT는 주요 거래소에 상장될 예정이며, 가격은 현재 사전 판매 수준을 크게 웃돌 것으로 예상된다.

관세 충격과 밈 겨울이 암호화폐 시장을 강타하고 있다

비트코인(BTC)은 지난주 초 126,000달러라는 새로운 사상 최고가를 기록한 후 금요일 122,000달러 선에서 거래되고 있다. 동시에 밈코인들이 급등세를 보이기 시작하면서 또 다른 본격적인 밈코인 시즌의 시작을 예고하고 있다.

관세 위협이 글로벌 시장을 뒤흔들면서 이러한 상승세가 급작스럽게 멈춰섰다. 분석가들이 암호화폐 역사상 최대 규모의 청산이라고 평가한 가운데, 하루 만에 약 190억 달러의 가치가 사라졌다. 비트코인은 10만 9천 달러까지 급락한 후 11만 2천 달러 근처에서 안정세를 보이고 있다.

그럼에도 모든 이이 이번 사건을 약세 신호로 보는 것은 아니다. 암호화폐 팟캐스터 스콧 멜커는 이번 하락이 “순전히 구조적”이라고 주장하며, 트레이더들이 ‘업토버’라고 부르는 상황에서 시장이 여전히 강세를 유지하고 있다고 강조했다.

After the largest liquidation in crypto history, I expected October to be deep in the red. Somehow, it’s still holding on. Which honestly feels like a small miracle.



Let’s get this out of the way: I don’t think we’re entering a bear market.



If I wanted to argue that, I could -… — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 14, 2025

그럼에도 불구하고 이 정도 규모의 변동성은 당연히 투자자들을 불안하게 만든다. 많은 투자자들이 일시적으로 물러서면서 시장에서 가장 높은 베타 자산인 밈코인들이 밈 겨울에 빠져들고 있으며, 현재 대부분이 비트코인 대비 저조한 성과를 보이고 있다.

하지만 시장은 순환하는 특성을 보이며, 역사적으로 투자 심리가 냉각되고 유동성이 줄어들 때 예상치 못한 곳에서 하나의 돌파 토큰이 등장해 일반 거래자들을 하룻밤 사이에 백만장자로 만드는 사례가 나타나고 있다.

하지만 그런 코인을 찾는 것은 보통 운과 타이밍에 달려 있다. 100배 밈 코인 사냥을 자동화할 수 있는 도구가 있지 않은 이상 말이다. 바로 이것이 스노터 봇이 만들어진 목적이다.

스노터 봇: 솔라나 속도, 멀티체인 도달 범위, 그리고 시장 최저 수수료

스노터 봇은 현재 출시를 앞두고 휴면 상태에 있지만, 이미 그 설계만으로도 개발 중인 텔레그램 기반 거래 봇 중 가장 진보된 것 중 하나로 자리매김하고 있다. 이 봇은 솔라나(SOL)의 거래 대기열, 검증자 피드, 유동성 풀을 지속적으로 스캔하여 활동 징후를 보이는 순간 잠재력이 높은 밈 코인을 식별한다.

이를 통해 스노터는 유동성 주입을 실시간으로 감지하고 주요 시장 움직임에 앞서 트레이더들을 포지셔닝할 수 있으며, 이는 밀리초 단위가 수익과 청산 유동성 사이의 차이를 결정하는 환경에서 핵심적인 요소가 된다.

Paste address. Liquidity hits. Snorter buys.



Easy lambo. pic.twitter.com/ahpDGafxlI — Snorter (@SnorterToken) October 12, 2025

솔라나를 기반으로 네이티브하게 구축되어 트랜잭션 우위를 확보하고 있으며, 이더리움 기반 봇인 마에스트로와 바나나 건이 완전히 따라잡을 수 없는 속도와 효율성을 제공한다. 두 봇 모두 멀티체인으로 확장했음에도 불구하고 이더리움의 느린 확인 속도와 높은 가스 비용에 여전히 제약을 받고 있다.

이로 인해 스노터 봇은 속도가 빨라질 뿐만 아니라 효율성도 높아져, 솔라나 기반의 또 다른 봇인 트로잔과 동등한 성능을 보인다. 다만 트로잔과 달리 스노터는 이미 멀티체인 지원 준비를 완료했으며, 이더리움, 바이낸스, 베이스로의 확장 계획을 가지고 있다.

또 다른 특징은 수수료 구조다. 스노터는 시장에서 가장 낮은 0.85%의 거래 수수료를 제공하여 사용자가 각 거래에서 더 많은 수익을 유지할 수 있게 한다. 이러한 혜택은 SNORT 토큰을 보유하는 것만으로 활성화되며, 투자자에게 첫날부터 실용성과 경제적 인센티브를 모두 제공한다.

스노터의 100배 수익 본능, 자체 프리세일로 시작

이 수준의 기술적 야심을 가진 프로젝트로서 스노터 봇은 텔레그램 트레이딩 봇 분야의 주요 업체들과 직접 경쟁하는 위치에 자리잡고 있다.

주요 경쟁사인 바나나 건이 유용한 벤치마크를 제공한다. 이 프로젝트는 120만 달러 규모의 프라이빗 투자 라운드에서 최고점 시가총액 2억 7600만 달러까지 약 230배 상승했다. 스노터의 초기 단계 펀딩이 이미 500만 달러에 근접하고 있는 가운데, 많은 투자자들은 봇이 출시되고 상장이 시작되면 해당 궤적을 넘어설 수 있을 것으로 보고 있다.

더 큰 규모의 자금 조달은 구축과 확장을 위한 더 많은 자원을 의미한다. 스노터의 토큰 이코노믹스에 따르면, 조달된 자금의 약 25%가 제품 개발에 배정되며, 또 다른 20%는 마케팅과 성장 이니셔티브에 할당된다. 이는 토큰이 거래소에서 거래될 때 브랜드 가시성과 유동성을 확립하는 데 중요한 요소가 된다.

에이펙스 신디케이트(Apex Syndicate)와 보치 크립토(Borch Crypto) 등 주요 암호화폐 인플루언서들이 SNORT의 100배 상승 가능성을 예측하고 있으나, 이는 프로젝트의 기술 구현 능력과 출시 후 성과 유지 여부에 크게 좌우될 전망이다.

관심 있는 투자자들은 스노터 토큰 구매방법을 통해 더욱 자세히 알아볼 수 있다.

초기 투자자들에게는 스노터의 본능, 즉 숨겨진 기회를 찾아내는 능력을 발휘하는 것이 핵심이다. 현재 가장 큰 기회는 바로 스노터 봇 토큰의 사전 판매 그 자체이기 때문이다.

스노터 토큰 구매 최종 5일

마지막 5일이 결정적인 시기가 될 수 있다. 이 기간 동안 새로운 백만장자들이 탄생할 가능성이 있으며, 망설이는 이들은 놓친 기회를 후회하게 될 전망이다.

스노터의 잠재력을 보는 투자자들은 스노터 봇 토큰 사이트에서 SOL, ETH, BNB, USDT, USDC 또는 신용카드를 통해 SNORT를 구매할 수 있다.

새로 구매한 토큰은 프로젝트 자체 프로토콜을 통해 즉시 스테이킹이 가능하며, 최대 108%의 유동적 연간수익률을 얻을 수 있다.

스노터 토큰 청구가 시작되면 보유량을 효과적으로 추적하기 위해 업계에서 최고의 암호화폐 및 비트코인 지갑으로 평가받는 베스트 월렛 사용을 고려해볼 만하다. 사전 판매 잔액이 앱 내에서 직접 표시되고 청구 과정이 간편하며, 보유자들은 베스트 월렛의 출시 예정 토큰 섹션을 통해 새로운 프로젝트 런칭에 독점적으로 접근할 수 있다.

베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 이용할 수 있다.

X와 인스타그램에서 스노터 커뮤니티에 참여할 수 있다.

스노터 봇 사이트: https://cryptonews.com/kr/ext/snorterbot

스노터 봇 토큰 방문하기