바이낸스 밈코인 시장 폭발, 500배 수익 노리는 ‘스노터(Snorter)’ 주목, 프리세일 단 11일 남아

BNB 체인 밈코인 시장이 하루 5만% 급등하며 과열 양상을 보이는 가운데, 차세대 500배 수익 코인 헌터 ‘스노터(Snorter)’가 주목받고 있다. 텔레그램 기반 자동 밈코인 탐지 봇으로, 프리세일 종료까지 단 11일 남았다.

최근 BNB 체인 밈코인 시장이 뜨겁게 달아오르고 있다. 일부 토큰은 단 하루 만에 5만% 이상 급등하며 투자자들의 관심을 집중시켰다.

이 같은 과열 분위기 속에서, 바이낸스·솔라나·이더리움 등 여러 체인에서 최대 500배 수익을 낼 차세대 밈코인을 조기 포착하도록 설계된 텔레그램 기반 봇 스노터(Snorter) 가 정식 출시를 앞두고 있다.

현재 스노터 봇 토큰(SNORT)은 프리세일에서 440만 달러 이상을 모금하며, 정식 론칭 전부터 높은 투자 관심을 입증했다. 프로젝트는 이제 프리세일 마지막 11일에 접어들었으며, 상장 전에 가장 낮은 가격으로 토큰을 확보할 수 있는 마지막 기회다.

SNORT의 현재 가격은 0.1073달러로, 시간이 지날수록 단계적으로 상승한다. 프리세일이 종료되면 구매는 거래소로 넘어가며, 이 초기 단계의 가격대는 다시 보기 어려울 전망이다.

CZ의 한마디가 불붙인 ‘바이낸스 밈코인 시즌’

바이낸스 창립자 창펑 자오(CZ) 가 다시 한 번 시장의 불씨를 지핀 것으로 보인다. 최근 BNB 체인에서 급등한 주요 밈코인 대부분이 CZ와 직간접적으로 연관된 프로젝트이기 때문이다.

대표적인 예로, CZ의 2023 신년 다짐에서 시작된 ‘Fourth’ 토큰은 “공포(Fear), 불확실성(Uncertainty), 의심(Doubt)을 차단하고 빌드(Build)에 집중하자” 에서 영감을 받아 만들어졌다.해당 토큰은 지난 24시간 동안 6.28% 상승, 시가총액이 1억 7천만 달러를 넘어섰다.

또 다른 밈코인 Paul(PALU) 은 CZ가 과거 X(트위터)에 공유했던 캐릭터를 모티브로 만들어졌으며, 단 하루 만에 28.52% 급등했다.

하지만 진짜 폭발은 다른 곳에서 일어났다. 바이낸스 수퍼 사이클(Binance Super Cycle, BSC) 은 무려 24,135% 급등, 중국어로 ‘바이낸스 라이프(Binance Life)’를 뜻하는 커푸샤오허(客服小何) 토큰은 24시간 만에 54,000% 폭등하며 시가총액이 5,900만 달러에 달했다.

최근 24시간 동안 DEX Screener 트렌딩 상위 20개 토큰 중 무려 17개가 BNB 체인에서 등장했다.이는 이번 밈코인 랠리가 얼마나 바이낸스를 중심으로 움직이고 있는지를 단적으로 보여준다.

CZ가 말한대로, 시장에서는 이미 ‘바이낸스 시즌(Binance Season)’ 이 본격적으로 열렸다는 평가가 힘을 얻고 있다. 실제로 해당 테마 토큰인 BNB SZN 은 하루 만에 2,900% 급등하며 트렌딩 1위를 차지했다.

다만 이런 광풍 속에서 무턱대고 급등 종목을 따라잡는 건 현명한 전략이 아니다. 이제는 운이 아닌 데이터 기반으로 진짜 유망 코인을 선별할 수 있는 스마트한 툴이 필요한 시점이다.

이에 곧 배포될 예정인 스노터봇(SNORT)은 자동화된 밈코인 탐지와 검증을 전면에 내세워, 한층 전략적인 시장 접근 방식을 제시하고 있다.

스노터, ‘500배 밈코인’을 선점하는 트레이딩 봇

스노터 봇 토큰(Snorter Bot Token) 은 차기 밈코인이 500배 폭발적 상승이 일어나기 전에 투자자들이 먼저 선점할 수 있도록 설계된 텔레그램 기반 밈코인 트레이딩 봇이다.

스노터는 우선 솔라나(Solana) 네트워크에서 시작된다. 트랜잭션 큐와 밸리데이터 피드를 실시간으로 모니터링해, 새로운 토큰 발행이나 유동성 공급이 발생하는 즉시 감지한다. 이후 자체 다중 필터링 시스템을 통해 러그풀(rug pull)이나 허니팟(honeypot), 유동성 부족 프로젝트를 걸러내 생존 가능성이 높은 프로젝트만 사용자에게 알림으로 전달한다.

스노터의 가장 큰 강점은 이 모든 과정을 자동화했다는 점이다. 트레이더들이 매일 반복해야 했던 차트 분석, 컨트랙트 검토, 텔레그램 탐색 같은 수작업을 없애고, 데이터 기반 인사이트를 즉시 제공해 검증된 기회에만 집중할 수 있도록 돕는다.

스노터는 솔라나에서 먼저 출시되지만, 로드맵에는 바이낸스(BNB)와 이더리움(Ethereum) 확장 계획도 포함되어 있다. 즉, 하나의 인터페이스에서 여러 체인에 걸친 유망 신규 코인을 한눈에 추적할 수 있게 되는 셈이다.

봇이 텔레그램에 네이티브로 탑재되어 있기 때문에 사용자는 알림을 즉시 받을 수 있으며, 앱 내에서 몇 초 만에 거래를 실행할 수 있다.

또한, 보다 편리한 자동 거래를 원하는 사용자를 위해 스노터는 카피 트레이딩을 지원한다. 이를 통해 사용자는 수익률이 높은 거래자의 지갑 거래를 실시간으로 따라 하며 함께 수익을 올릴 수 있다.

암호화폐 자동화 트렌드의 중심에 선 스노터

텔레그램 트레이딩 봇은 지금 암호화폐 자동 매매 시장에서 가장 빠르게 성장 중인 영역이다. AI와 알고리즘 트레이딩의 결합이 가속화되며, 전체 시장 규모는 2024년 23억 6천만 달러에서 2032년 40억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망된다. 이 성장 궤도 속에서 스노터(Snorter)는 명확히 차세대 자동화 트레이딩 혁신의 선두 주자로 자리 잡고 있다.

특히 텔레그램 네이티브 봇으로 설계된 덕분에, 스노터는 이미 막대한 글로벌 사용자 기반을 확보하고 있다. 2025년 기준 텔레그램은 월간 활성 사용자 10억 명, 일일 사용자 4억 5천만 명에 달하는 거대한 플랫폼으로 성장했다.

물론 경쟁도 존재한다. 현재 시장에서는 바나나건(Banana Gun), 마에스트로(Maestro), 트로잔(Trojan) 등이 주도권을 잡고 있으며, 이 세 프로젝트의 최근 7일간 누적 거래량은 3억 1,969만 달러에 달한다.

하지만 스노터는 사용자에게 업계 최저 수준인 0.85%의 거래 수수료를 부과하며 여러 면에서 차별화된다. 특히 솔라나 네이티브 구조로 인해 토로잔과 경쟁할 만한 실행 속도를 보이며, 이더리움과 바이낸스 체인 통합이 예정돼 마에스트로와 비슷한 수준까지 경쟁력을 확보할 전망이다.

또한, 스노터의 핵심 경쟁력은 솔라나 기반으로 거래 처리량이 뛰어나고 수수료가 매우 낮으며, 온체인 성능이 우수해 초기 토큰 투자자들이 빠르게 대응할 수 있다는 점이다. 이는 빠른 신규 토큰 런칭을 추적하고 즉시 대응해야 하는 트레이더들에게 결정적인 이점이다.

더불어, 바나나건이 홀더에게 수익 일부를 배분하는 구조라면, 스노터의 토큰 경제는 트레이더에 초점을 맞춰 수수료 할인, 무제한 스나이핑, 스테이킹 보상, 거버넌스 권리, 고급 분석 기능 등을 제공한다.

이처럼 강력한 경쟁력 덕분에 스노터는 단순히 시장에 ‘참여’하는 수준을 넘어, 암호화폐 자동매매 시장을 선도하기 위한 프로젝트로 평가된다. 현재 토큰이 여전히 초기 프리세일 가격대에 머물러 있는 만큼, 지금이야말로 가장 낮은 가격으로 SNORT를 확보할 수 있는 마지막 기회가 될 가능성이 높다.

SNORT 토큰 구매 방법

스노터봇(SNORR)의 잠재력에 주목한 투자자라면 지금이 행동할 적기다. 사전 판매가 단 11일 남아 있어 SNORT를 가장 저렴하게 구매할 수 있는 마지막 기회이다. 참여를 원한다면 스노터봇 공식 사이트에 접속하여 SOL, ETH, BNB, USDT, USDC 또는 신용카드로 SNORT를 구입하면 된다.

구매한 토큰은 프로젝트의 자체 프로토콜을 통해 즉시 스테이킹할 수 있으며, 현재 제공되는 연동 이율은 최대 111%에 달한다.

보다 원활한 거래 환경을 원한다면, 베스트월렛 사용을 권장한다. 이 지갑은 업계에서 가장 높은 평가를 받는 암호화폐·비트코인 지갑 중 하나로, 앱 내에서 프리세일 잔고를 바로 확인할 수 있으며, 토큰이 상장되면 클릭 한 번으로 손쉽게 청구할 수 있다. 또한 ‘Upcoming Tokens’ 섹션을 통해 새롭게 출시될 프로젝트에도 선제적으로 접근할 수 있다.

베스트월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.최신 소식과 커뮤니티 정보는 X와 인스타그램에서 확인할 수 있다. 더 자세한 정보는 스노터봇 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.