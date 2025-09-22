시바이누 코인 전망 – 정체기 돌파 후 랠리 시작할 가능성에 주목

코인베이스의 선물 상품 상장으로 SHIB가 향후 미국 현물 ETF 후보로 주목받고 있다.

가상자산 시장에 극심한 시세 변동성이 발생하고 있지만 밈코인 시장은 그 속에서도 가장 인지도 높으며 영향력 있는 분야로 남아있다. 이 가운데 시바이누 코인 전망이 특히 관심을 받고 있다. 시바이누 코인은 도지코인, 페페 코인과 함께 세계 최대 밈코인 중 하나이다.

밈코인 시장은 최근 크게 후퇴하며 전체 시가총액이 역대 최고치인 1,270억 달러에서 750억 달러까지 하락했다. 이러한 움직임은 변동성이 여전히 존재한다고 보여주지만 전략적 투자자에게 기회가 남아있다고 시사하기도 한다. 주요 밈코인을 살펴보면 도지코인 시가총액이 360억 달러로 가장 크고 뒤이어 시바이누(SHIB) 시가총액 71억 달러, 페페 코인은 42억 달러이다. 대형 밈코인이 밈코인 시장에서 가진 지배적 위치를 확인할 수 있다.

그러나 인기에도 불구하고 시바이누(SHIB) 시세는 상대적으로 한정된 움직임을 보였으며 가상자산 시장 전체가 변동성을 겪을 때에도 횡보했다. 정체된 움직임은 시장 참여 흐름의 변화에서 기인한다고 볼 수 있다.

많은 신규 투자자 및 기존 참여자들이 신중한 입장을 유지하며 시장에 재진입할 만한 우호적인 환경을 기다리고 있다. 4분기가 다가오면서 유동성과 자본금이 대형 밈코인에 흘러들어올 것으로 기대되며 이는 다시 새로운 관심을 촉발하고 상승 모멘텀을 유발할 수 있다.

이번 기사는 암호화폐 애널리스트 오스틴 힐튼이 공유한 시바이누 전망을 상세히 살펴보며 대안으로 제시한 밈코인 프리세일 맥시 도지도 함께 알아본다. 그의 분석 영상 전체는 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

시바이누 코인 전망

시바이누 코인 가격은 밈코인 시장에 영향을 주는 전반적 추세와 프로젝트에 내재한 회복력을 동시에 반영했다. SHIB 시세는 $0.00001215로 24시간 전 대비 6.1% 하락했으며 일주일 전 대비 6.5% 하락했다.

단기 가격 움직임은 다소 정체되어 보이는 가운데 시바이누 코인은 새로운 개인 투자자의 참여 흐름에서 수혜를 볼 것으로 기대할 만하다. 특히 투자 심리가 개선되면 자본금이 브랜드 인지도 높은 프로젝트 위주로 유입되며 시바이누 코인이 주목받을 수 있다.

암호화폐 애널리스트 자본 마크스(Javon Marks)는 자신의 X 계정에서 시바이누 코인이 강세 구조를 형성했다고 주장했다. 그는 SHIB 시세가 약 138% 랠리해 다시 $0.000032 구간으로 회복할 수 있다고 예측했다. 또한 이러한 움직임이 발생하기까지 시간이 걸릴 뿐, 강세 신호가 나타나 언젠간 발생할 것이라고 강조하며 시바이누 전망을 낙관했다.

이와 유사하게 다른 암호화폐 분석가 시브 스페인(Shib Spain)은 시바이누 코인이 신고가를 경신할 준비 중이라고 전망했다. 그는 SHIB가 $0.000013 근처 지지 구간에서 강하게 반등한 후 새로운 최고가를 기록할 가능성이 유력하다고 보았다.

시바이누 코인 투자자라면 유동성이 돌아올 때까지 기다리면 보상이 따를 수 있다. 결국 커뮤니티 관심도가 증가하며 시바이누 코인이 다시 밈코인 생태계의 강자로 입지를 강화하는 날이 올 수 있다.

시바이누 코인, 다음 ETF 후보일까? 코인베이스 선물 상장으로 추측 제기

미국 기반 가상자산 거래소 코인베이스가 ‘1k 시바 인덱스’라는 이름의 시바이누 선물을 출시해 눈길을 끌었다. 이번 행보로 SHIB가 미국 현물 ETF에 포함되는 다음 후보가 될 수 있는 추측이 제기되고 있다.

시바이누 마케팅 리드 루시(Lucie)는 해당 상품이 시바이누 토큰을 비트코인이나 이더리움과 유사한 규제적 여정을 따르도록 도와준다고 주장했다. 비트코인과 이더리움 모두 선물 시장에서 인지도를 쌓은 후 미국에서 현물 ETF가 출시되었다.

이에 따라 시바이누 코인을 리플(XRP), 에이다(ADA), 도지코인(DOGE)과 함께 “ETF 워치리스트”에 포함시키는 이들도 등장했다. 아직 시바이누 ETF의 미래는 불명확하지만 전문가들은 앞으로 다각화된 암호화폐 ETF에 포함될 가능성이 있다고 보고 있다.

아직 시바리움 해킹 사태를 소화 중인 시바이누 커뮤니티에게 이번 소식은 중요한 전환점이 될 수 있다.

맥시 도지, 2025년 시바이누 대안 될 수 있을까

성장 잠재력 높은 시바이누 대안 프로젝트를 찾는다면 프리세일 단계에 있는 코인 중 눈여겨 볼 만한 밈코인이 몇 개 있다. 그 중에서도 돋보이는 프로젝트는 바로 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)로, 도지코인의 젊은 사촌 동생으로 불리는 강아지 밈코인이다.

출처: 맥시 도지 공식 X

맥시 도지는 밈코인 문화를 수용해 커뮤니티의 힘을 먹고 살며 프리세일 단계에서 이미 240만 달러 이상 모금했다. 최근 도지코인 ETF(DOJE)가 최초로 미국에서 출시되며 기관 투자자들도 밈코인을 진지한 자산으로 보기 시작했다고 시사했다.

이러한 소식은 맥시 도지 같은 신규 밈코인에도 호재로 작용할 수 있다. 규제받는 도지코인 ETF는 밈코인 시장의 신뢰도를 높이고 투자자들이 더욱 성장 잠재력 높은 대안 프로젝트로 시선을 확대하는 계기로 작용할 수 있기 때문이다.

이러한 환경에서 맥시 도지는 다음 급등 예정 밈코인을 찾는 신규 자본금을 끌어들일 잠재력을 가졌다. 기사 작성 시점 기준 MAXI 가격은 $0.0002585이며 투자자는 맥시 도지 홈페이지에 방문해 구매할 수 있다.

도지코인 ETF가 출시하고 코인베이스가 시바이누 선물을 출시하는 등 강아지 밈코인의 주류 채택이 확대되면서 맥시 도지 같은 신선한 컨셉의 강아지 밈코인도 눈여겨 볼 만하다. 더 자세한 맥시 도지 소식은 공식 X, 텔레그램 커뮤니티에서 확인할 수 있다.