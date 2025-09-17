리플 전망: 고래 매도·네트워크 감소, 3달러 부근 정체

리플 코인 엑스알피(XRP)는 고래 투자자의 대량 매도와 네트워크 활동 감소, 연준 금리 결정과 ETF 승인 불확실성으로 단기 약세 압력을 받고 있다. 현재 3.01달러 부근에서 횡보 중이며 3.05~3.15달러 단기 돌파 여부가 관건이다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 17, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

리플 코인의 가격 움직임이 3달러 근처에 정체된 가운데, 고래 투자자의 매도, 네트워크 활동 감소, 거시경제적 불확실성이 원인으로 꼽힌다. 기사 작성 시점 기준 리플 코인 글로벌 시세는 3.01달러로 24시간 전 대비 0.78% 상승했으며 일일 거래대금은 48억 달러로 전일 대비 21% 감소했다.

리플 고래 투자자의 매도세 관측

샌티멘트 데이터에 따르면 XRP 보유량이 100만 XRP에서 1,000만 XRP 사이인 지갑이 지난 2주 동안 1억 6,000만 XRP 이상을 매도했다. 시세 기준으로 약 4억 7,600만 달러에 달하는 규모였다. 이로써 고래 투자 지갑의 리플 코인 보유량이 67억 9,000만 XRP로 줄었으며 이는 6주만에 최저 수준이었다.

160 million $XRP sold by whales in the last two weeks! pic.twitter.com/TRT7y5dSA2 — Ali (@ali_charts) September 15, 2025

고래 투자자들의 대량 매도 가능성을 암시하는 데이터는 더 있다. 글래스노드 데이터에 따르면 거래소 엑스알피 잔고가 6억 6,500만 XRP 증가해 39억 4,000만 XRP에 달했다. 역사적으로 거래소로 토큰이 유입되면 대량 매도가 종종 발생했기 때문에 단기 고점 신호로 이용하기도 한다.

XRP 뉴스: 네트워크 활동 감소, 정책 불확실성도 투심 위축

XRP 레저 네트워크 활동량도 최근 감소해 약세 리플 전망을 뒷받침했다. 일일 활성 주소 수는 7월 5만 482개에서 약 2만 1,000개로 58% 가량 줄었다. 일일 신규 지갑 생성 수는 1만 1,000개에서 4,300개로 감소했다. 이용자의 네트워크 이용 감소는 개인 투자자의 관심 하락을 시사하며 단기적으로 리플 코인 수요가 적을 수 있다고 나타냈다.

이번주 미국 연방준비제도(Fed)의 기준 금리 발표가 예정된 가운데 전문가들은 금리 인하 가능성을 유력하게 보고 있다. 일반적으로 금리 인하는 리플 코인 같은 위험 자산에 유리하게 작용할 수 있다. 그러나 FOMC 회의를 앞두고 시장 불확실성이 가상자산 시장 전반에 걸친 약세를 유도하고 있다. 비트코인도 11만 6,000달러 근처에 머물고 있으며 알트코인 시장에서도 차익 실현 움직임이 나타났다.

리플 ETF 승인 여부도 아직 확정되지 않은 채 시장 불확실성을 키우고 있다. 리플 코인이 SEC와 몇 년에 걸친 법적 분쟁은 끝냈지만 아직 현물 ETF 승인을 둘러싼 불확실성이 존재해 상승 돌파를 가로막고 있다.

장기적으로는 연준의 통화 정책 완화, 리플 ETF 승인이 리플 강세 전망을 뒷받침할 수 있지만 단기적으로는 리플 고래 투자자의 대량 매도, 이용자 관심 감소 등이 시세 상승을 억제할 수 있다.

리플 전망: 기술적 분석

리플 코인은 위에서 언급했다시피 3.01달러에 거래되고 있으며 2.96달러와 3.07달러 사이 좁은 구간 내 횡보세를 보이고 있다. 엑스알피 코인은 3.66달러까지 상승 랠리한 후 하락 삼각 패턴을 형성했다. 약세 깃발 패턴이 2.40달러에서 2.06달러까지 하락할 가능성을 시사하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

RSI는 중립 구간에 있어 시장의 망설임을 반영하고 있다. 주요 지지선은 2.95달러, 2.85달러, 2.50달러에 있다. 단기 저항선은 3.05달러에서 3.15달러 사이에 있다. 이 가격대를 돌파할 경우 다음 목표 가격으로 3.40달러와 3.66달러를 고려할 만하다.

전반적으로 리플 코인의 기술적 구조는 단기 약세를 가리킨다. 이번주 금리 결정 방향 및 제롬 파월 의장의 발언, 리플 ETF 호재 등이 시장을 어떻게 움직일지 지켜보아야 할 것이다.

리플 코인 전망이 명확한 상승 신호를 보내지 않고 시장 불확실성이 높은 가운데 투자자들은 변동성을 우회할 전략으로 프리세일 프로젝트로 관심을 돌리고 있다. 이 중에서 페페노드(Pepenode, PEPENODE)는 최근에 시작한 프리세일로 독창적 채굴 유틸리티를 통해 120만 달러 이상 모금해 유망주로 떠올랐다.

페페노드(PEPENODE), 코인 채굴을 게임화하다

페페노드는 페페 브랜드를 이용한 밈코인이다. 하지만 커뮤니티 인기에만 의존하는 전통 밈코인과 다르다. 페페노드는 이용자가 가상 서버룸을 구축하고 채굴 노드를 구매해 밈코인을 채굴할 수 있는 마인투언(mine-to-earn) 게임을 개발했다.

이용자가 PEPENODE로 채굴 장비를 업그레이드할수록 토큰 보상은 화려해진다. 다양한 채굴 노드가 각각 다른 특징을 가졌기 때문에 이용자는 창의력을 발휘해 본인만의 방식으로 채굴 시설을 구축할 수 있다. 페페 코인(PEPE), 파트코인(FARTCOIN) 등 유명 밈코인 보너스를 획득할 수 있는 이벤트도 진행되고 있다.

페페노드는 초보자도 비싼 채굴 기기 없이 코인 채굴에 접근할 수 있도록 온체인으로 채굴 서버를 옮겼다. 이용자는 페페노드 사전 판매에서 PEPENODE를 구매해 게임을 시작할 수 있다.

페페노드 프리세일은 토큰생성이벤트 전 할인 가격에 PEPENODE 토큰을 구매할 기회를 제안한다. 관심 있는 투자자는 페페노드 홈페이지에 방문해 ETH, USDT 등의 암호화폐로 결제할 수 있다. 코인지갑이 아직 없다면 베스트 월렛을 이용할 만하다.