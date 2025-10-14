리플 ETF 승인 임박 관측…XRP, 장기 강세 전망 속 1,000달러 가능성도

주요 자산운용사들이 리플 ETF를 위한 수정된 S-1 서류를 제출하며 SEC 승인이 임박했다는 기대가 커지고 있다.

최근 주요 자산운용사들이 리플 ETF를 위한 수정된 S-1 양식서를 제출하면서 출시가 임박했다는 기대감이 커지고 있다.

일부 수정 제출서에는 공식 티커도 포함되었다. ETF 인스티튜트 공동창업자 네이트 제라시(Nate Geraci)는 이를 두고 승인이 “가까워졌다”는 신호로 해석했다.

Another batch of S-1 amendments rolling in on spot xrp ETFs…



Bitwise, Franklin, 21Shares, WisdomTree, Grayscale, & Canary.



Several include ticker symbols.



Getting close. pic.twitter.com/TY24kTY6MI — Nate Geraci (@NateGeraci) October 10, 2025

블룸버그 수석 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 최근 미 증권거래위원회(SEC)의 심사 절차 변경으로 S-1 승인이 ETF 승인을 위한 최종 관문이라고 언급했다.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

SEC는 얼마 전 일반 상장 기준을 채택해 19b-4 제출 필요성을 제거했으며 이에 따라 S-1 등록서류만 승인 받으면 된다.

리플 코인 엑스알피 역시 신속 승인 절차의 자격 요건을 갖춘 자산으로 미국 전통 금융 시장이 현물 익스포저를 얻기까지 한 발 더 가까워졌다.

리플 코인 가격 예측: ETF 호재로 XRP 1,000달러도 가능할까

트래드파이 시장의 새로운 수요는 엑스알피 코인이 1년 동안 형성한 삼각 패턴을 돌파하는 데 필요한 모멘텀을 제공할 수 있다.

지난 주말의 대량 청산으로 단기 강세 구조는 무효화되었지만 거시적 관점에서 강세 구조는 유지되고 있다.

출처: 트레이딩뷰

모멘텀 지표도 돌파 가능성에 다시 초점을 맞추고 있으며 1.50달러를 잠재적 바닥으로 재확인했다.

RSI는 과매도 구간인 30까지 급락한 뒤 상승 반전했으며 MACD 히스토그램은 잠재적 바닥을 시사해 매도세 소진에 따라 매수자가 돌아오고 있다고 시사했다.

주요 돌파 기준선은 3.40달러에 있다. 이 가격은 패턴 전반에 걸쳐 엑스알피의 상승을 제한한 저항선이었다. 이 가격대만 지지선으로 뒤집는다면 리플 코인이 기술적 목표 가격 8달러를 향해 210% 상승할 수 있다.

하지만 단기적으로 트레이더는 2.70달러 수요 구간에서 반등해 리플 코인이 더 높은 저점을 형성하며 상승 추세를 지지할 수 있는지 지켜보아야 한다.

장기적으로 미국 전통 금융 시장의 진입 확대 및 미국의 금리 인하는 위험 감수 심리를 자극해 2026년을 향하며 XRP 시세가 15달러를 향해 오르는 모멘텀을 제공할 수 있다.

아직 리플 코인 1,000달러는 멀어보지만 주류 자본의 새로운 진입 창구가 이를 장기적으로 달성하기 위한 강한 기반을 형성할 것으로 보인다.

